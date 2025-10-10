Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekili Türkiye'ye döndü

Gazze'ye yönelilk ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinde bulunan milletvekilleri İsrail ordusunun müdahalesiyle alıkonulmuştu.
Milletvekilleri, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla öğle saatlerinde Bakü’ye hareket etti.
Gazze yolundaki Özgürlük Filosu'na müdahale
Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü’den kalkan Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla saat 22.20’de İstanbul Havalimanı’na indi.
Milletvekillerini, havalimanının VIP salonunda aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, partililer ve vatandaşlar karşıladı.
(NÖ)