HABER
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2025 11:19
1 dk Okuma

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekili Türkiye'ye döndü

İsrail ordusunun el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinde bulunan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla İstanbul’a geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gazze'ye yönelilk ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinde bulunan milletvekilleri İsrail ordusunun müdahalesiyle alıkonulmuştu.

Milletvekilleri, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla öğle saatlerinde Bakü’ye hareket etti.

8 Ekim 2025

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü’den kalkan Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla saat 22.20’de İstanbul Havalimanı’na indi.

Milletvekillerini, havalimanının VIP salonunda aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

(NÖ)

