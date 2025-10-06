Özgürlük Filosu Gazze’ye doğru ilerliyor

Küresel Sumud Filosu'nun ardından Akdeniz bir kez daha Gazze için yola çıkan aktivistlere ev sahipliği yapıyor. Özgürlük Koalisyonu Filosu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan 11 geminin seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Gemilerde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda çok sayıda gazeteci ve sağlık çalışanlarının yanı sıra insani yardım ve tıbbi malzeme bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'den üç milletvekili de Gazze yolunda

Saadet Partisi Milletvekilleri Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca'nın yanı sıra Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün'de gemi de bulunan isimler arasında.

FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre filo, Gazze'ye yaklaşık 200 deniz mili (427 kilometre) uzaklıkta bulunuyor. Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

"İsrail saldırısına karşı yüksek alarmdayız"

Filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde Gazze sahiline ulaşmaya çalışan Sözcü Arraf, açıklamada bulundu. Gazze kıyılarına 10 Ekim'de ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Arraf, seyir halinde "İsrail işgal güçlerinin saldırısına karşı yüksek alarmda" olduklarını bildirdi.

Filonun yolculuğu İHH İnsani Yardım Vakfı Youtube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

(NÖ)