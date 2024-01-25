Özgür Üniversite’nin kış dönemi başlıyor

Özgür Üniversite 2024 kış dönemi, 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te İzzettin Önder’in “Geçmişten Geleceğe Neoliberalizm” başlıklı semineriyle başlıyor.

Tarih, felsefe, edebiyat, psikoloji, güncel tartışmaların yer alacağı kış dönemi programında yer alacak seminerler şöyle:

A. Ömer Türkeş ile 8 hafta sürecek 8 roman üzerinden ‘Cumhuriyet Romanında -Tarihi, Siyaseti, Toplumu, İnsanı İle- Cumhuriyet Yılları’,

Doğan Şahin ile 4 hafta ‘The Dark Side Of The Moon, Kişiliğin Gizli, Örtülü Yönleri’,

Özgür Narin ile 4 hafta ‘Makineden Veri ve Yapay Zekaya Teknolojinin Toplumsal ve Sınıfsal Bir Tarihi’,

Ezgi Akyol ile 4 hafta sürecek ‘Türkiye'de Siyasal Düşüncenin Marksist Analizi’,

Erkut Sezgin ile 4 haftalık ‘Dil Felsefesinin Işığında Mitoloji, Bilim ve Din’.

Gülkan Noir-Sibel Yardımcı ile ‘Audre Lorde’nin Bahisdışı Kız Kardeş’ kitabı konuşulacak.

Haydar Özay yönetiminde devam eden ‘Resim Atölyesi’ ve Galip Kılıç ile ‘Dinler ve Düşünceler tarihi -2- Antik Mısır’ seminerleri yeni katılımlarla devam edecek.

Seminerlerin tamamı online-zoom üzerinden gerçekleşecek. Yüz yüze olacak seminerler de hibrit biçiminde gerçekleşecek.

Seminerlere kayıt ve bilgi için bu adrese mail atabilirsiniz.

(AS)