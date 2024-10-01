Özgür Üniversite’de güz dönemi başlıyor

Özgür Üniversite 2024 Güz Dönemi, kuruluşun Beyoğlu’ndaki binasında 5 Ekim’de, açılışını Fikret Başkaya’nın yapacağı, “Üniversite’ye (Akademi’ye) Dair Tevatür ve Gerçek” konulu sempozyumla başlıyor.

Sempozyum programı şöyle: I. OTURUM / Saat: 10.00-12.30 Açılış konuşması: Fikret Başkaya Alaeddin Şenel / Kişisel deneyimlerin ışığında Üniversite hakkında tevatürler Füsun Üstel / Haz ve Hüsran: Bir Hayat Tarzına Sahip Olmak ve Sonrası İzzettin Önder / Akademinin İktisat Öğretisinde Epistemoloji II. OTURUM / 13.30- 16.00 Aytül Fırat / Türkiye Yükseköğretiminde Dönüşüm: Üretimin Değişen Dinamikleri ve Vasıflı İşgücü Sorunsalı Üzerinden Bir Yaklaşım Tuğba Tekerek / Taşra üniversiteleri: Neden açıldılar? Ne haldeler? Sistemi nasıl etkiliyorlar? Mete K. Kaynar / Yerli-Millî (Resmî) İdeoloji ve Üniversite: Üniversiteler Üniversal mi? Doğan Çetinkaya / Üniversite Kurguları ve Mücadelelerin Bugün Bir Anlamı Var Mı? Çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleşecek sempozyuma buradan katılabilirsiniz.

Seminerler

Üç ay sürecek Güz Dönemi’nde tarihten felsefeye, yapay zekadan çevreye, sosyolojiden psikodinamik film okumalarına, arkeolojiden sanata pek çok konuda seminer çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek.

Pazartesi günleri Ateş uslu, Aydın Çubukçu, Ecehan Balta ve Y. Doğan Çetinkaya ile ‘Ölümünün 100.Yılında Lenin: Fikir Eylem ve Eserler’, Arif Koşar, Diyar Saraçoğlu, Özgür Narin’le ‘Yapay Zeka Ve Yeni Teknolojilerin Ekonomi Politiği’ seminerleri düzenlenecek.

Salı akşamları İsmail Gezgin ile ‘Geçmişi Okumak: Eski Eser Ne Anlatır?, Galip Kılıç ile ‘İslam Felsefesi: Anadoluda Erenleri’ seminerleri var.

Çarşamba günleri Melda Yaman ile ‘Toplumsal Yeniden Üretim ve Kadın Emeği’ 100. Yıl Sorgulamaları’ ve Ahmet Bekmen ile ‘Siyaset Sosyoloji Perspektifinden İktidarın İşleyişleri’ seminerleri gerçekleşecek.

Perşembe günü, Erdoğan Aydın ile ‘Yanlış İliklenen Düğme: 100. Yılında Cumhuriyet’’, Ali Akay ile ‘Üniversite: Evrensel Mi Yerel Mi?’, konuları tartışılacak. Perşembe günleri ayrıca Ressam Haydar Özay ile yüz yüze Resim Atölyesi düzenleyecek.

Cuma akşamları Aslı Soyer, Ayşe Devrim Başterzi, Cem Kaptanoğlu, İbrahim Fuat Akgül, Mine Öztürk, Onur Özalmete ve Taner Yılmaz’ yer aldığı ‘Psikodinamik Film Okumaları’ farklı film ve içeriklerle gerçekleştirilecek.

Cumartesi akşamları Ömer Madra ile ‘Çöküşten Önceki Son Durak: Yeni Politik Ve Ekonomik Sistemlerin İnşası’ semineri düzernlenecek.

Seminerlere kayıt ve ayrıntılı bilgi için, [email protected] mail atabilir, (212) 292 77 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

(AS)