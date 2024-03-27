Özgür Üniversite'de bahar dönemi başlıyor

Özgür Üniversite’nin bahar dönemi, 6 Nisan’da Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ve çevrimiçi de yayınlanacak olan “Modern Teknoloji 'Harikaları' Çözüm Mü Sorun Mu?” başlıklı sempozyumla başlıyor.

Bu dönemki tüm seminerler, çevrimiçi düzenlenecek.

2024 bahar dönemi programı

Antik Dönem'den Günümüze: İktidar ve Kadın / Ayşe Hür

15 Nisan: Tarihte anaerkil ve anasoylu toplum oldu mu? Antik Yunan’da Hetairalar, İskitlerde Amazonlar

22 Nisan: Avrupa’da Cadı avcılığı, İslam tarihinde “Hanım Sultanlar”

29 Nisan: Selçuklu’da Bacıyan-ı Rum, Osmanlı’da Harem

6 Mayıs: 20. yüzyılda kadın örgütlenmeleri, Kemalist devrimler ve kadın

Eleştirel Düşünme Yetisini Nasıl Kazanırız? / Levent Safalı

Düşünme yöntemleri ve “fallacy” ler ile ilgili seminerlerde, daha nitelikli akıl yürütme ve düşünce tuzaklarına düşmemenin yolları tartışılacak: “Bir anlamda zihnimizin tavan arasını düzenlediğimiz ve kendi kendimizi kandırmanın önüne geçmeye çalıştığımız da söylenebilir.”

Osmanlı ve Yeni-Osmanlıcılık / Erdoğan Aydın

1. Hafta: Osmanlının milliyeti

2. Hafta Osmanlının diğer halklara karşısında konumu

3. Hafta: Osmanlı niye geri kaldı

4. Hafta: Osmanlı mirasının etkisi

Türkiye Tarihinde Araştırma Verileri ile Siyaset, Yapılar, Sınıflar, Toplumsal Cinsiyet ve Mücadeleler

Y. Doğan Çetinkaya / “Gerçek Veriler Işığında Cumhuriyeti Tarihsel Materyalizmin Merceğinden Okumak”

Gülhan Balsoy / “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Cumhuriyet'in 100 Yıllık Tarihi”

Tanıl Bora / “100 Yıllık Siyasal Düşüncelerin Bir Muhasebesi”

Görkem Akgöz / “Fabrikada Cumhuriyet”

İsmet Akça / “Türkiye Siyasi Tarihi Toplumsal Olarak Nasıl Okumak Gerekir”

Seven Ağır / “Cumhuriyet ve Sanayileşmeyi Nasıl Tartışmalı?

M. Görkem Doğan / “Cumhuriyet ve Sınıf Mücadeleleri”

Ekososyalizm ve Büyüyememe

Bengi Akbulut

Ecehan Balta

Foti Benlisoy

Gencer Çakır

Özgür Narin

Psikodinamik Film Okumaları

Erdoğan Özmen / Asla Gözlerini Kaçırma (2018)

Özlem Önen Sen / Şarkılarını Söyle (2013)

Onur Özalmete / Leon (1994)

Ceylan Akgün / Hiroşima Sevgilim (1959)

Çiğdem Özen / Ah Güzel İstanbul (1966)

Bilal Ersoy, Efe Ersoy / Locke (2013)

Taner Yılmaz / Fil Adam (1980)

Hakan Karaş / Kuru Otlar Üstüne (2023)

Kapitalist Gelişme ve Nükleer Enerjinin Ekonomi Politiği

Pınar Demircan

İlk hafta: Nükleer Teknolojinin Gelişimi, Küresel Güç Mücadelesi

İkinci hafta: Nükleer Kazalar, Siyasal rejimler ve Ekolojik Yıkım

Üçüncü hafta: Türkiye’deki Nükleer Santral Projeleri ve Nükleer Karşıtı Hareketin Dönüşümü

Dördüncü hafta: Nükleer Enerji İklim Krizinin Çözümü mü Sorunu mu?

Devam eden atölyeler

Dinler ve Düşünceler Tarihi 2 - Antik Mısır / Galip Kılıç

Resim Atölyesi / Haydar Özay

Seminerler hakkında daha detaylı bilgiye ve kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

(AS)