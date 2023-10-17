Özgür Üniversite 2023 Güz Dönemi başlıyor

Özgür Üniversite’nin 2023 Güz Dönemi, açılış konuşmasını Fikret Başkaya’nın yapacağı, “Uygarlık Paradigmasını Değiştirmek” konulu sempozyumla başlıyor.

Sempozyum, Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 21 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek. Başkaya’nın açılış konuşmasını yapacağı sempozyuma, Cengiz Başkaya, Ecehan Balta, Foti Benlisoy, Gencer Çakır, Özgür Narin ve Yusuf Gürsucu katılacak.

Üç aylık seminer programı

Özgür Üniversite’nin Güz Dönemi’nde tarihten felsefeye, yapay zekadan çevreye, psikodinamik film okumalarından sanata pek çok konuda seminerler online ve yüz yüze düzenlenecek.

Üç ay sürecek seminer programında, pazartesi günleri Levent Safalı ‘Yaşam İçin Felsefe’, salı günleri Meryem Çakır Kantarcıoğlu ‘Dünden Bugüne ‘Çitleme’ Saldırısı ve Kapitalizm’, Ezgi Pınar, ‘Devlet: Teori Ve Güncel Tartışmalar’ semineri düzenleyecek.

Yeni dönemde katılımcılar çarşamba akşamları Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın’dan ‘100. Yıl Sorgulamaları’ ve Güven Güzeldere’den ‘İnsanlardan Robotlara Bilinç Problemi’ izleyecek.

Yüz yüze ve online olarak yapılacak seminerlerde perşembe günü ise Yusuf Gürsucu’dan ‘Kapitalizmin Enerji Paradoksu Bağlamında Sermayenin Yeni Çitleme Alanı: 'Yenilenebilir Enerji’ ile İzzettin Önder’den ‘Tarihin Akışında Emperyalizm ve Türkiye’, Y. Doğan Çetinkaya’dan ‘Türkiye’nin Kuruluşunda Devrim Tartışması: Devlet Ve Toplumsal Sınıflar’ ele alınacak.

Perşembe günleri ayrıca Ressam Haydar Özay Resim Atölyesi düzenleyecek.

Agah Aydın, Altan Eşsizoğlu, Aslı Soyer, Banu Yılmaz, Bilal Ersoy, Cem Kaptanoğlu, Hakan Karaş, İbrahim Fuat Akgül, Onur Özalmete, Taner Yılmaz’ın yer aldığı ‘Psikodinamik Film Okumaları’ yeni dönemde farklı film ve içeriklerle cuma akşamları gerçekleştirilecek.

Galip Kılıç ile yürütülen iki dönemdir devam eden ‘Dinler ve Düşünceler Tarihi 2 – Antik Mısır’ semineri bu dönemde cumartesi akşamları kaldığı yerden devam edecek.

Seminerlere kayıt ve ayrıntılı bilgi için, [email protected] adresine mail atabilir, (212) 292 77 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

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(AS)