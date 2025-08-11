Özgür Radyo emekçisi Leyla Abay, son yolculuğuna uğurlandı

İtalya’nın Napoli kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kapatılan Özgür Radyo emekçisi ve DEM Parti Kadıköy ilçe örgütü kurucularından Leyla Abay, anısına düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.

Aynı zamanda Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP)'nin sürgündeki temsilcisi Necati Abay'ın eşi ve İlke TV sunucusu Denizcan Abay’ın annesi olan Leyla Abay, 4 Ağustos Pazartesi günü hayatını kaybetmişti.

Üsküdar'da tören düzenlendi

Cenazesi cuma günü Türkiye'ye getirilen Abay için, 9 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine Leyla Abay’ın ailesi, yakınları, dostları ve sevenlerinin yanı sıra; İlke TV Genel Yayın Yönetmeni Sevda Çetinkaya, gazeteciler Eyüp Burç, Faruk Eren, Disk- Basın İş üyesi çok sayıda gazeteci, DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, İHD Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Yoleri, Cumartesi Anneleri/İnsanları, sosyalist parti temsilcileri ve çok sayıda kadın örgütü temsilcisi katıldı.

Törende, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) adına söz alan avukat Sezin Uçar, Leyla Abay’ın emek ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu, kadın özgürlük mücadelesinde de değerli bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Yüksekdağ mesaj gönderdi

Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, aynı zamanda arkadaşı olan Leyla Abay için birmesaj gönderdi. Yüksekdağ'ın Abay'ın mezarı başında okunan mesajı şöyle oldu:

"Sevgili dostum, yoldaşım Leyla Abay'ı yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta Leyla'nın emaneti sevgili Denizcan ve Necati yoldaş olmak üzere bütün parti camiamızın, kadınların; devrimci demokratik mücadele cephesinde birlikte çalıştığı arkadaşlarının başı sağ olsun. Leyla yoldaş bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayatımızı, mücadelemizi ve dokunduğu her yüreği güzelleştirecek.

Bir sosyalist kadın olarak devrimci yaşamdaki istikrarlı ve derin manevi bağlarla pekişmiş duruşu; sadelikle, emekle, neşeyle, bitimsiz enerji ve neşeyle bezenmiş kişiliği hepimize örnektir. Seni sevgiyle, hasretle kucaklıyorum Leylam... Sadece güzel anılarımızla değil, sevinçli kahkahalarımızda ve haklı kavgalarımızda yaşayacaksın. Anısı mücadelemize ışık olsun."

Tabutunu kadınlar taşıdı

Leyla Abay’ın tabutu, kadınlar tarafından omuzlanarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ümraniye İhlamurkuyu Mezarlığı’na götürüldü ve burada toprağa verildi.

DEM Parti Kadıköy ilçe il örgütü, pazar günü Abay'ın anısına taziye düzenledi. Taziyede Abay'ın hayat hikayesini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından arkadaşları kendisiyle ilgili anılarını paylaştı.

Dün sonsuzluğa uğurladığımız yoldaşımız Leyla Abay için ilçemizde taziye düzenledik.

Sinevizyon gösteriminin ardından yoldaşları ve arkadaşları Leyla’yı anlattı. Leyla yoldaşımızın yarıda kalan mücadelesini büyütecek, hayalini kurduğu ülkeyi birlikte inşa edeceğiz. pic.twitter.com/voG5BYYJkc — DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü (@dempartikadikoy) August 10, 2025

Uzun yıllar sosyalist mücadelenin içinde yer alan Leyla Abay, Almanya’nın Stutgart bölgesinde yaşayan ve politik göçmen olarak geldiği ilk günden beri tüm Almanya ve Avrupa çapında, başta göçmen hakları olmak üzere faaliyet yürüten sosyalist bir aktivistti.

(AB)