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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 15:56
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 16:03
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Özgür Politika yazarı Bilge Aksu tahliye edildi

Özgür Politika’da kültür-sanat yazıları yazdığı için tutuklanan edebiyat öğretmeni Hamza Kaan, ilk duruşmada yurt dışı yasağı ve imza şartıyla tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Özgür Politika yazarı Bilge Aksu tahliye edildi

Özgür Politika’ya kültür sanat yazıları yazdığı için Eskişehir merkezli soruşturmada “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan edebiyat öğretmeni Hamza Kaan (Bilge Aksu) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kaan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatı Emrah Baran salonda hazır bulundu.

İddianameye karşı savunma yapan Kaan “11 yıldır edebiyat öğretmeniyim. Yazılarım da genelde edebiyat üzerineydi. Maddi sıkıntılar nedeniyle Yeni Özgür Politika gazetesine telif karşılığında edebiyata ilişkin yazılar yazmaya başladım. Ödüllü filmler ve yazarlar üzerine yazılar yazıyor, söyleşiler yapıyordum. İddianamede bahsi geçen sosyal medya paylaşımlarının büyük çoğunluğu bana ait değil. Bana ait olanlar da bağlamından koparılmış” dedi.

Duruşma savcı, 'kaçma şüphesi bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı' gerekçesiyle Kaan'ın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrolle Bilge Aksu’nun tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 7 Ekim'e ertelendi.

Ne olmuştu?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin evine baskın düzenledi, sekiz kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz da vardı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Mehmet Uçar ve Hamza Kaan tutuklandı. İki isim hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak daha sonra tensiple yetkisizlik kararı verdi.

Gazetecilerin dosyası ayrılarak gözaltına alındıkları şehirlerdeki mahkemelere gönderildi. İddianamede, gazetecilerin yaptığı haberler ve sanal paylaşımları ile çalıştıkları kurumlardan aldıkları "telif hakkı" ücretleri suçlama konusu yapıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Özgür Politika Bilge Aksu Hamza Kaan
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/haber/savci-gozaltindaki-isimler-icin-adli-kontrol-ve-tutuklama-istedi-302273
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/haber/18-basin-meslek-orgutu-gazetecilik-siyasi-baskidan-korunmali-302250
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/haber/gazetecilerin-gozaltina-alinmasi-diyarbakir-da-protesto-edildi-302249
Gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a çıktı, gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı
27 Kasım 2024
/haber/gozaltina-alinan-gazeteci-sayisi-9-a-cikti-gozalti-sureleri-1-gun-uzatildi-302239
Gazeteci Erdoğan Alayumat'a emniyette çıplak arama dayatması
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/haber/gazeteci-erdogan-alayumat-a-emniyette-ciplak-arama-dayatmasi-302217
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26 Kasım 2024
/haber/meslek-orgutlerinden-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-tepkiler-302212
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Gözaltına alınan bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz Eskişehir'e sevk ediliyor
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/haber/gozaltina-alinan-bianet-muhabiri-tugce-yilmaz-eskisehir-e-sevk-ediliyor-302194
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