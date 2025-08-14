Özgür Özel’in Mücahit Birinci açıklamasını sadece 5 TV kanalı canlı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bayrampaşa'da yaptığı mitingde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım" açıklamasının altından AKP eski Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Avukat Mücahit Birinci'ye yönelik çeşitli suçlamalar çıktı.

Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçti ve Birinci'nin, avukatı olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) operasyonlar kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'ye "iftira ifadesi" önerdiğini ve 2 milyon dolar istediğini iddia etti. Kapki'nin suç duyurusu dilekçesini gösterdi.

Özel belgeleri açıkladı: Birinci, "İftira at tahliye ol" dedi, 2 milyon dolar istedi

Ancak Özgür Özel'in açıklamalarını yalnızca Halk TV, Sözcü TV, TELE 1 ve İlke TV canlı yayınladı. KRT dışındaki kanallar ise "AKP 24 yaşında özel yayını" yaptı:

Halk TV

TELE1

İLKE TV

Sözcü TV

Meltem TV

Canlı yayınlamayanlar

KRT

24

TV 100

NTV

TRT Haber

Soruşturmadan sonra haber oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddialar sonrası Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatmasıyla CNN Türk ve HaberTürk gibi kanallar Özel'in açıklamalarını haberleştirdi:

Özgür Özel 'Mücahit Birinci' dosyasını açtı, soruşturma başlatıldı

CNN Türk

HaberTürk

Muhalif kanalların üzerindeki RTÜK sopası

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) 01 Ocak 2023 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasını kapsayan raporuna göre RTÜK bu dönemde yayıncılara toplamda 124 milyon TL’lik idari para cezası kesti.

Bunun yanı sıra RTÜK, 1357 defa program durdurma veya yayın durdurma cezası verdi. Televizyon kanalları toplamda 997 gün boyunca yayınlarını durdurmak zorunda kaldı.

RTÜK en fazla idari para cezasını NOW TV’ye keserken, hükümete yakınlığıyla bilinen Turkuvaz ve Demirören Medya gruplarına ait kanallara herhangi bir ceza vermedi. Verilen cezaların neredeyse yarısını (61 milyon TL, %49) iktidara yönelik eleştiriler oluşturdu.

Kanal Kesilen ceza NOW TV ₺71,346,846.00 SHOW TV ₺9,871,088.00 STAR TV ₺9,702,849.00 Halk TV ₺3,857,388.00 TELE1 ₺1,815,004.00 TGRT HABER ₺928,340.00 FLASH HABER ₺883,420.72 BEYAZ TV ₺617,572.00 HABER TÜRK ₺495,965.00 SZC TV ₺429,049.00 KRT ₺342,952.00 Açık Radyo ₺189,283.00 İLKE TV ₺85,738.00 Diğer kanallar ₺23,928,762.00 GENEL TOPLAM ₺124,494,256.72

Cezaların gerekçeleri: Doğru 'taraf'ta olmayana tarafsızlık ihlali cezaları

RTÜK’ün verdiği cezaları en sık dayandırdığı gerekçe, “tarafsızlık” ilkesine aykırılık oldu. Kesilen cezaların en az 28 milyon TL tutarındaki kısmı, “tarafsızlık ilkesine aykırılık” gerekçesiyle kesildi.

Örneğin, hükümetin deprem sonrası afet yönetimine dair eleştirileri sebebiyle ceza verilen kanalların cezalarının gerekçesi çoğunlukla ‘tarafsızlık’ oldu.

İkinci en sık kullanılan gerekçe ise “reklam kurallarına aykırılık” olurken; bu kalemin ardından “küçük düşürücü ifadeler” gerekçesi kullanıldı. Bu gerekçe sıklıkla hükümet ve devlet yetkililerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet haber ve eleştirilerine karşı verilen cezalarda kullanıldı.

“Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık” gerekçesiyle ise 10 milyon TL’ye yakın para cezası verildi.

