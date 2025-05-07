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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2025 11:24
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2025 11:37
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Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu ve Yasin Hayal cezaevinde birlikte kalmış

Agos, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, Hrant Dink suikastının azmettiricisi Yasin Hayal’le 2004'te Bayrampaşa Cezaevi'nde birlikte kaldığını gösteren bir belge yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu ve Yasin Hayal cezaevinde birlikte kalmış

Agos, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Hrant Dink suikastının azmettiricisi Yasin Hayal’le aynı cezaevinde kaldığını doğrulayan bir belge yayımladı.

Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna dayanan belgeye göre iki isim 2005'te Bayrampaşa Cezaevi'nde birlikte kalmışlar.

Hrant Dink cinayeti ile ilgili araştırma yürüten Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulu, Yasin Hayal'in geçmişiyle ilgili de araştırma yapmıştı. Hayal McDonald's bombalaması yüzünden bir süre Bayrampaşa Cezaevi'nde yatıyordu.

Raporun eklerinde Yasin Hayal'le cezaevinde birlikte kalan kişiler listesinde, Selçuk Tengioğlu'nun da ismi görülüyor. Aynı listede Yasin Hayal'in 11 Mayıs 2005 ve 30 Temmuz 2005 tarihler arasında Bayrampaşa Cezaevi'nde kaldığı da yazıyor:

"Derin devlete ihtiyacımız var"

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004'te iki çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve 2020'de şartlı tahliyeyle olduğu ortaya çıkmıştı. 

Saldırı olayının ardından da Tengioğlu'nun beş yıl önce verdiği bir sokak röportajı yeniden gündem olmuştu. 

Tengioğlu söz konusu röportajda Bayrampaşa Cezaevi'nde kaldığı yıllarda -daha sonra Hrant Dink suikastinin azmettiricisi olarak hüküm giyecek olan- Yasin Hayal ile birlikte kaldığını söyleyip "Çok güzel, değerli insanlar da vardı" diyordu. Tengioğlu röportajdaki söylemlerindne bazıları şöyleydi:

"İstanbul Bayrampaşa'da 2004'te yatıyordum. Yasın Hayal ile beraber yatıyordum. Bir de çok güzel değerli insanlar vardı. Onların ismini vermeyeceğim.

Ben Yasin Hayal'e çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi Bayrampaşa'da. Ben engelledim diye çocuk bana tav oldu. Yani çocuk benim yanımdan ayrılmıyordu. Yasin Hayal bana içini döktü. 'Selçuk abi beni derin devlet kullanacak, ben kullanacağımı biliyorum ama ben isim peşindeyim. Birilerini öldürttürecek bana devlet. Ben de devletin o hassas tarafından faydalanıp isim yapacağım' dedi.

Ama çocuk ne oldu? Bu vatandaş ismini biliyorsunuz. O adamı öldürdüler ama devlet ne yaptı? Derin devletin makamları değişince şimdi çocuk cezaevinde perişan durumda. Ya kardeşim ya derin devlete adam gibi sahip çıkın ya derin devletin kafasını kesin. Yani şimdi sen beni derin devlet yapıyorsun, vatansever yapıyorsun. Düne kadar Sedat Peker'in arkasında vali, kaymakam böyle duruyordu. Devletin koruması vardı arkasında. Ondan sonra Sedat ile ters düştü. Kendi ülkesinden neredeyse dışarıya kaçırdılar. Yani onun için derin devlet olsun ama adam gibi olsun."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Selçuk Tengioğlu hrant dink özgür özel Hasin Hayal
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