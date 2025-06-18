Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında istenen ceza belli oldu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Selçuk Tengioğlu'nun 4 buçuk yıla kadar hapsi istendi.

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4 buçuk yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4.5 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, Tengioğlu’nun kimseden yardım almadığı, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği belirtildi.

(AB)