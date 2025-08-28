ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 10:48
2 dk Okuma

Özgür Özel’e bir Akın Gürlek soruşturması daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na açık çağrımdır. Eğer ‘Hukuk insanıyım’ diyorsan, ‘Yolsuzluğun peşindeyim’ diyorsan, ‘Namusum var, ben herkese eşit davranırım’ diyorsan hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim" sözleri sonrası Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özgür Özel’e bir Akın Gürlek soruşturması daha
Fotoğraf: CHP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yeni soruşturma başlattı.

Başsavcılık, İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler nedeniyle Özel'i "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" ile suçladı.

Özel ne demişti?

Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Belediye Başkanı İnan Güney'in, kendisinden önceki döneme ait eski ihale dosyalarını Beyoğlu Belediyesi aramasında polise teslim ettiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na seslenen Özel şöyle konuştu:

“Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, tek tek bakan, oradan suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek’e diyorum ki İnan Güney hediye paketi gibi kendinden önceki AK Partili belediyenin bir yıllık enflasyona rağmen 72 liraya yaptığı işi, 550 liraya yaptığını, İnan’ın 90 liraya yaptığı işi 600 liraya yaptırdığını, İnan’ın 1,5 milyona yaptırdığı işi 11,5 milyona yaptığının belgeleri poliste var, savcılıkta var. Hırsız arıyorsan hodri meydan. Yarın Beyoğlu’nun önceki belediye başkanının kapısına dayan da göreyim. Buradan açıkça ifade ediyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na açık çağrımdır. Eğer ‘Hukuk insanıyım’ diyorsan, ‘Yolsuzluğun peşindeyim’ diyorsan, ‘Namusum var, ben herkese eşit davranırım’ diyorsan hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim.

Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na gözünün içine baka baka söylüyorum. Kendi ayağıyla gelen Ekrem İmamoğlu’nun avukatına, çağırınca kendi gelen avukata ‘Kaçma şüphesi var’ diyen, Yunanistan’a kadar kaçarken yakalanana ‘Sen imza atsan yeter, ev hapsi yeter’ diyen Akın Gürlek’e soruyorum: Sende şu kadar, şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Sana soruyorum, sana. Dünya kadar avukatı evinden gidip alıp koyuyorsun. AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı’na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak, ama muhalifleri savununca kanununa uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor? Senin alnını karşılayacağım, bunu bilesin Akın Gürlek. Alnını karışlayacağım.”

Özgür Özel'in üzerinde Akın Gürlek'e ilişkin sözleri nedeniyle açılan en az üç soruşturma daha var.

Akın Gürlek kimdir?
Akın Gürlek kimdir?
2 Kasım 2024

(HA)

ilgili haberler
Tunç’tan “Akın Gürlek” açıklaması: Gerekli adımlar atılacak
20 Ocak 2025
/haber/tunctan-akin-gurlek-aciklamasi-gerekli-adimlar-atilacak-303797
Özel, İzmir’den seslendi: Akın Gürlek'le yarışan birlikte hesap verir
2 Temmuz 2025
/haber/ozel-izmirden-seslendi-akin-gurlek-le-yarisan-birlikte-hesap-verir-309070
'Akın Gürlek' videosu nedeniyle ifade veren CHP Gençlik Kolları Başkanı adli kontrol şartıyla serbest
20 Ocak 2025
/haber/akin-gurlek-videosu-nedeniyle-ifade-veren-chp-genclik-kollari-baskani-adli-kontrol-sartiyla-serbest-303768
Özel’den Akın Gürlek yanıtı: Yalanlamaya çalışırken her şeyi doğruladılar
18 Haziran 2025
/haber/ozelden-akin-gurlek-yaniti-yalanlamaya-calisirken-her-seyi-dogruladilar-308548
Özgür Özel’e Akın Gürlek soruşturması
29 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozele-akin-gurlek-sorusturmasi-302303
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
CHP, Akın Gürlek’i HSK'ye şikayet etti: Organize bir yargı operasyonu
21 Temmuz 2025
/haber/chp-akin-gurleki-hsk-ye-sikayet-etti-organize-bir-yargi-operasyonu-309657
BirGün yöneticilerine "Akın Gürlek haberi" davası
11 Haziran 2025
/haber/birgun-yoneticilerine-akin-gurlek-haberi-davasi-308294
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması da Ankara'dan
5 Haziran 2025
/haber/ozgur-ozel-e-bir-akin-gurlek-sorusturmasi-da-ankara-dan-308082
Özel'den 'Akın Gürlek' iddiası: İspatı elimde, inkar etmesini bekliyorum
17 Haziran 2025
/haber/ozel-den-akin-gurlek-iddiasi-ispati-elimde-inkar-etmesini-bekliyorum-308510
