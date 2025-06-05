Özgür Özel’e “Akın Gürlek” soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, "yargı görevini yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarıyla açıldı.

Bakan Tunç: Hukuk devletine açık saldırıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Özel'in sözlerinin, "Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırı" olduğunu söyledi.

Tunç, "CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır" dedi. Şöyle devam etti:

"Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır.

Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır.

Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz. Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir."

Ne demişti?

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa’daki bir mitingde yaptığı konuşmada, emniyetten adliyeye götürülen aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 36 kişinin görüntülerine tepki göstermişti. Özel konuşmasında, şunları demişti:

”O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle. Akın, sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takının. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız."

İmamoğlu'na da Akın Gürlek soruşturması açılmıştı

Tutuklu siyasetçi Ekrem İmamoğlu hakkında da Akın Gürlek soruşturması açılmıştı. 20 Ocak 2025'te yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında bazı ifadeler kullanmıştı.

Konuşmasında, Gürlek'in geçmişte aldığı yargı kararlarını eleştirerek, onun Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmasını "hukuk sisteminin çöküşü" olarak nitelendirdi. İmamoğlu, ayrıca Gürlek hakkında "Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için mücadele ediyoruz" demişti.

Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün İmamoğlu hakkında "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek" suçlamalarıyla iddianame hazırlamıştı.

Savcılık, İmamoğlu’nun sözlerinin Gürlek’in kamu göreviyle bağlantılı olarak doğrudan hedef alınması anlamına geldiğini ve bu durumun TCK’nın 106. ve 6. maddeleri kapsamında suç teşkil ettiğini öne sürmüştü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek ilk duruşmayı 11 Nisan 2025 tarihine belirledi. Savcılık, İmamoğlu’nun 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasakla cezalandırılmasını talep etmişti.

Akın Gürlek kimdir?

(EMK)