Özgür Özel’e Akın Gürlek soruşturması

Başında Akın Gürlek’in bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

Gerekçe Özel’in 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara (Silivri) Cezaevi önünde bugün yaptığı açıklamalar.

Suçlama ise ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek.’

Gerekli tespitlerin yapılmasından sonra soruşturma evrakı, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.

Özgür Özel, 26 Kasım Salı günkü Meclis Grup Toplantısı'nda Akın Gürlek'i hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Özel, Esenyurt Belediye Başanı Ahmet Özer tutuklandığında ziyaret için Adalet Bakanlığı'na yazı yazdıklarını söylemiş ve 28 gündür yanıt alınamadığından şikayet etmişti.

"28 gündür CHP genel başkanı, yardımcıları, milletvekillerinin görüşme talebine cevap vermiyorlar. Adalet bakanını aradım. Haftalardır telefonlarımıza çıkmıyor" diyen özel şöyle konuşmuştu:

"Aızlarındaki bakla ne biliyor musunuz? Ağızlarındaki bakla 'Akın Gürlek'le ilgili çok ağır konuşuyorsunuz.' Sen, Ahmet Özer‘le beni, milletvekillerini görüştürmeyerek benim muhalefetimi terbiye edeceksin öyle mi? Senin de, sana o talimatı verenin de alnını karışlarım ve sana minnet etmem.

Bugün, cezaevinde Ahmet Özer’i ziyaret ettikten sonra hedefine bir kez daha Gürlek’i alan Özel başsavcıya ‘Aparat’ demişti. FETÖ’nün politikalarını uygulamakla suçlamıştı.

Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil, sahiplerinden, talimat vericilerden alıyorsun. Gün gelir Özgür Özel yine burada dimdik durur ama sen yurt dışında kim bilir nereden Twitter hesaplarından, bize saldırırsın.

Hukuk içine dön. Anayasa sınırları içine gir. Verilen talimatlarla suç işleme. Bundan sonra senin de hukuki ortamdaki güvencen biz olalım. Tövbe et ve istifa et. Çekil. Sana kimse dokunamaz eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen.

Git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat ama insanların geleceğiyle oynama. Bir ülkenin geleceğiyle oynama. Aparat olma!