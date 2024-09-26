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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 10:57
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 11:20
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Özgür Özel’den Sosyalist Enternasyonal’e: Sonraki toplantımızı Ramallah’ta yapmalıyız

Sosyalist Enternasyonal'in New York'taki toplantısında konuşan Özgür Özel, Kıbrıs’ın güneyindeki AKEL Partisi’nin Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’ya tepki olarak toplantıyı terk etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel’den Sosyalist Enternasyonal’e: Sonraki toplantımızı Ramallah’ta yapmalıyız
CHP Fotoğraf Servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’de Sosyalist Enternasyonal’in toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özel İsrail’in Filistin’e yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarına dikkati çekti. Gazze'de şu ana kadar 41 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve bunların yarısından fazlasını kadınların ve çocukların oluşturduğunu anlattı.

Dünyanın Filistin’deki katliamlara yeterince tepki vermediğini belirten Özel, tüm ülkeleri Gazze ve çevresinde yaşanan çatışmaları durdurma konusunda sorumluluk almaya davet etti:

İsrail’in Filistin’e saldırıları neredeyse bir yıldır devam etmekte. Bugüne kadar Gazze’de 41 binden fazla insan hayatını kaybetti, üstelik bunun yarıdan fazlası kadın ve çocuklar. Amerika’dan Filistin’e giderek protestolara katılan, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi de İsrail askerlerince öldürüldü. ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi koruyamamıştır.

Çağrımız, bu pasif tavrı terk etmeleri, bahane üretmeyi bırakmaları ve Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmek her bir ABD vatandaşına karşı sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmektir.

Sosyalist Enternasyonal ise sol, sosyalist çizgide olan aktivist Ayşenur ve onun gibilere öncelikli olarak sahip çıkmalıdır. Filistin’deki katliamlara dünya, yeterli tepkiyi vermedi. Ancak bizleri umutlandıran bazı gelişmeler var. İspanya’daki Filistin Büyükelçisinin göreve başlamasını ve İrlanda ve Belçika’nın da Filistin’i tanımasını memnuniyetle karşıladık.

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni Filistin’e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin ziyaretinde bulunacağım. Bu konuda iki somut önerim var. Gazze’de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonal’in Ortadoğu Komitesi aktif girişimlerde bulunmalıdır. Bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya samimiyet ve ciddiyetimizi ilan etmek üzere Ramallah’ta yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede temennileri yana bırakıp, somut tutum almak durumundayız.

Özel toplantıyı terk etti

Özel ayrıca Kıbrıs’ın güneyindeki AKEL Partisi’nin Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’ya tepki olarak toplantıyı terk etti.

Stefanou, Türkiye’nin 1974’teki harekatını ‘işgal’ olarak nitelendirince Özel, önce salonu terk ederek tepki gösterdi. Daha sonra salona dönerek söz aldı ve Stefanou'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Özel “Bülent Ecevit, bütün dünyaya Barış Harekatı’nı duyururken bunun hem Türklere hem Rumlara barış götürmek için yapıldığını söylemişti. Harekat, siyasi hedefleri olan askeri bir harekattı. Sadece ve sadece adanın 3’te 1’ine kadar ilerleyip durdular. Hiçbir direnç yoktu. Adanın tamamını alabilirlerdi. O zaman adı işgal olurdu. O günden sonra yapılan tüm barış görüşmelerine katıldığımız gibi yine o günden sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler’in ya da diğer uluslararası örgütlerin dediği, talep ettiği her şeyi yerine getiren ve asla ve asla bir işgalci gibi davranmayan bir ülke oldu. O yüzden terminolojik bir hatayı gidermek istedim. Bundan sonra da adaya barış gelmesini ümit ediyorum” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Sosyalist Enternasyonal ramallah
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