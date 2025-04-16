Özgür Özel’den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Acil şifalar diliyorum

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Önder’in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek şöyle dedi:

“TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını, görevine dönmesini ve herkes için barışı savunmaya devam etmesini diliyorum.”

“Ameliyat sürüyor”

Sırrı Süreyya Önder, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Uzun süredir planlandığı belirtilen bir ameliyat için dün sabah saatlerinde operasyona alınan Önder’in, ameliyat sonrası yoğun bakıma alınması bekleniyor.

DEM Parti'den açıklama

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastane önünde yaptığı açıklamada Önder’in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirmişti. Doğan, ameliyatın halen sürdüğünü belirterek şunları söylemişti:

“Ameliyat henüz tamamlanmadı. Tamamlandıktan sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız.”

Barış sürecinin simge isimlerinden

Sırrı Süreyya Önder, uzun yıllardır Türkiye siyasetinde aktif bir figür olarak tanınıyor. Özellikle çözüm süreci döneminde İmralı Heyeti’nde yer alarak Kürt sorununun barışçıl çözümüne yönelik görüşmelerde rol aldı.

Aynı zamanda toplumsal barış, ifade özgürlüğü ve demokratikleşme konularında yürüttüğü çalışmalarla geniş kesimlerin takdirini kazandı.

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(EMK)