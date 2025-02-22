Özgür Özel’den ‘sahte diploma’ açıklaması

Bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve İmamoğlu'nun ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Buna da tenezzül ettiler demektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması 23 yıldır konuşulur, konuşulur, konuşulur. Üniversite arkadaşı bulunamaz, konuşulur. Hatırlayan çıkmaz ve konuşulur. Birisi 'Ben hatırladım ders vermiştim' der.

Hatta muhalefetten bir milletvekili olarak tek başına onu hatırlar, söyler, sonra görülür ki o gider parti değiştirir, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanı adayı falan, öyle değişik ödüllendirmeleri olur. Mesela AK Parti'nin son Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışılırken onu okulda hatırlayan tek kişiydi. CHP milletvekiliydi, Allah Allah dedik. Sonra bunu hatırladı, sonra parti değiştirdi, AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Onun dışında şahidi yoktur ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor, bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar.”