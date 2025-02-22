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Yayın Tarihi: 22 Şubat 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2025 16:35
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Özgür Özel’den ‘sahte diploma’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak davası açtılar ama yetmedi altıncıyı diplomayla yaptılar ama '6 ok' kazanacak. Ekrem İmamoğlu kazanacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel’den ‘sahte diploma’ açıklaması
Fotoğraflar: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gitti. Halk Buluşması programının ardından Özel, Nermi Tombul Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı..

Özgür Özel, daha sonra CHP Erzincan İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle basına kapalı bir araya geldi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görseli Büyüt

Bir gazetecinin, "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve İmamoğlu'nun ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Buna da tenezzül ettiler demektir. Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması 23 yıldır konuşulur, konuşulur, konuşulur. Üniversite arkadaşı bulunamaz, konuşulur. Hatırlayan çıkmaz ve konuşulur. Birisi 'Ben hatırladım ders vermiştim' der.

Hatta muhalefetten bir milletvekili olarak tek başına onu hatırlar, söyler, sonra görülür ki o gider parti değiştirir, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanı adayı falan, öyle değişik ödüllendirmeleri olur. Mesela AK Parti'nin son Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması tartışılırken onu okulda hatırlayan tek kişiydi. CHP milletvekiliydi, Allah Allah dedik. Sonra bunu hatırladı, sonra parti değiştirdi, AK Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Onun dışında şahidi yoktur ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada burada, bir iki yerde yalandan siteler yazıyor, bunu ciddiye alıp araştırmaya kalkıyorlar.”

Görseli Büyüt

“Ekrem İmamoğlu'nu yenmek için 5 siyasi yasak davası açtılar” diyen Özel, “Yetmedi 6'ncıyı diplomayla yaptılar ama '6 ok' kazanacak. 5 dava, bir diploma yine onları kurtarmaz. 6 ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak özgür özel
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İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
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