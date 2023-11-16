Özgür Özel’den Ogün Samast’ın tahliyesine tepki

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, Şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında dün tahliye edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs’ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Akıl alır gibi bir şey değil. Yok iyi hali varmış, bilmem nesi varmış. Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilecek? Hepimizin gözü önünde bu kadar açık bir cinayet... Sadece bir cinayet değil. Tasarlanmış, birileri tarafından planlanmış, görevlendirilmiş, gitmiş takip etmiş, tatbikat yapmış... Ayrıca Türkiye'deki çok önemli bir cemaate, Ermeni cemaatine karşı yapılmış olan fevkalade, inanılmaz büyük bir haksızlık.

Bir kanaat önderinin düşüncelerinden dolayı susturulması çok şüpheli bir durumdu zaten. Şimdi şu ortaya çıktı: Demek ki Ogün Samast'ı birileri koruyor, kolluyor. Zaten Samast'la cinayetten sonra bayrak önünde onunla fotoğraf çektirenler vardı.

Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler, günü geldiğinde onu ömür boyu durması gereken o delikten çıkarmayı bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu vakitten sonra bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır.”

Genel Başkanımız Özgür Özel:



“Takip etti, tatbikat yaptı, Hrant Dink’i üstelik de planlayarak öldürdü Ogün Samast. Bugün iyi hâlden serbest kalıyorsa, sözün bittiği yerdeyiz demektir.



Bu vakitten sonra bu memlekette adaletin a’sından bahseden gerçekten vicdansızdır.” pic.twitter.com/jPgMLecAfM — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) November 16, 2023

KATİL BÜTÜN İNFAZ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANDI Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast salıverildi

(AS)