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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 08:34
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 14:51
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Özgür Özel’den Ogün Samast’ın tahliyesine tepki

“Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/ozgur-ozelden-ogun-samastin-tahliyesine-tepki-1.jpg
Fotoğraf: CHP

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, Şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında dün tahliye edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs’ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Akıl alır gibi bir şey değil. Yok iyi hali varmış, bilmem nesi varmış. Bu kadar canice bir cinayet işleyenin ne iyi hali olabilecek? Hepimizin gözü önünde bu kadar açık bir cinayet... Sadece bir cinayet değil. Tasarlanmış, birileri tarafından planlanmış, görevlendirilmiş, gitmiş takip etmiş, tatbikat yapmış... Ayrıca Türkiye'deki çok önemli bir cemaate, Ermeni cemaatine karşı yapılmış olan fevkalade, inanılmaz büyük bir haksızlık.

Bir kanaat önderinin düşüncelerinden dolayı susturulması çok şüpheli bir durumdu zaten. Şimdi şu ortaya çıktı: Demek ki Ogün Samast'ı birileri koruyor, kolluyor. Zaten Samast'la cinayetten sonra bayrak önünde onunla fotoğraf çektirenler vardı.

Demek ki o fotoğraf çektirenler ya da onu azmettirenler, günü geldiğinde onu ömür boyu durması gereken o delikten çıkarmayı bildiler. Sözün bittiği yerdeyiz. Eğer Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu vakitten sonra bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır.”

Hrant Dink
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(AS)

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