Özgür Özel’den gençlere: “İmkân bulur, yurt dışına gider, dönmem" diyorsanız beka sorunu odur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gençlik Kolları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Güvenpark'tan Anıtkabir’e düzenlediği yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün öncesinde gençlere hitap eden Özel, CHP’nin değişim için çıktığı yolda başarıyı yakaladığını ifade etti.

Ardından da sözü beka sorununa getirdi. Türkiye’de bir daha beka sorunu olursa gençlerin ülkeye sahip çıkacağını belirten Özel şöyle konuştu:

Bir ülkenin esas beka sorunu işgalin tehlikesi değildir. Çünkü bu ülke işgal edilmeye kalktığında kimin ne tavır koyduğunu biliyoruz. Bugün her şeyden beka sorunu söyleyenler, çok övündüklerine baksınlar. İşgal kuvvetleri İstanbul’a gelince, o övündükleri işgal donanmasına kırmızı halıları sererken, onları saraylarda ağırlarken, sıkışınca Yıldız Sarayı’nın iskelesinden İngiliz zırhlısına binip kaçarken, bizim peşinden gittiğimiz Kartal istimbotunun ucunda yanındaki yaverine ‘Merak etme çocuk. Geldikleri gibi gidecekler’ diyordu.

Yine birisi işgal donanmasına binip kaçarken, bizimki Bandırma Vapuruna binip Samsun’a çıkıp, Kurtuluş Savaşını başlatıyordu. O yüzden bir gün yeniden Türkiye’de bir beka sorunu olursa, hiç kimse merak etmesin. Atatürk’ün emanet ettiği gençler gerekirse ölüm pahasına bu Cumhuriyete sahip çıkacaklar.

Gerçek beka sorunu şudur. Bir ülkedeki dört gençten üç tanesi, imkanı bulursam yurt dışına giderim, bir daha dönmem diyorsa işte beka sorunu oradadır.

Sadece bizler değil. Hangi görüşten olursa olsun gençler bir daha düşünmeye, bir seçim daha beklemeye, Türkiye’nin geleceğinden umudu kesmemeye karar verdiler. Bizim görevimiz seçimden kimsenin kaybetmeden çıktığını bilerek, asla zafer sarhoşluğuna kapılmadan, bu ülkenin ortak geleceği için, hep birlikte çalışarak, didinerek, arkadaşlarımızı ikna ederek, bir büyük mücadeleyi vermek zorundayız.

Buradan Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahatgahından kendisine söz veriyoruz. Buraya bir kez daha geleceğiz. Gelecek genel seçimlerden Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya böyle geleceğiz. Buraya partinizi iktidar yapmış olarak geleceğiz.