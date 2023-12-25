Özgür Özel’den Erdoğan’a yanıt: Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir tanesi Manisa'da gitmiş, güya gövde gösterisi yapacak” ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Genel Kurulu'nu terk ederek "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün" sözlerine yanıt verdi.

SABİHA GÖKÇEN’İN İKİNCİ PİSTİ 10 YIL SONRA AÇILABİLDİ Erdoğan’dan Özel’e: Bir tanesi gitmiş Manisa'da gövde gösterisi yapacak

Özel, Erdoğan’ın sözleri için "Oraya birisi Manisa'ya gövde gösterisi yapmaya gitmiş lafını utanarak ve ürpererek dinledim" dedi.

Devamında "Ne gövde gösterisi ya, bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin bir elini şehidin tabutun üstüne koyup, bir eline mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş. Sonrasında bindirilmiş kıtalarla, ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi? Burada buna kim karar versin, cenazeye gitmek mi gövde gösterisi orada 'sövgü' gösterisi yapmak mı? Hangisi şehidi incitiyor?” diye konuştu.

Asker ailesinin de cenazede yaşananlarla ilgili açıklama yaptığını ve protestoları kınadığını belirten Özel, "Özgür Özel bizim de ailemizin evladı” dediklerini dile getirdi. Ardından şöyle devam etti:

“Daha söyleyecek bir şey var mı? Şehit ailesi diyor ki 'Yaşananlardan utandık, yaşananları kınıyoruz, 3-5 kişiyi toplamışlar, getirmişler, bağırtıyorlar' diyor. 'Bunun ailemizle ilgisi yok, Özgür Özel bizim ailemizin de evladı' diyor. Ben Manisa'nın evladıyım. Ne Manisa'da ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını asla ve asla doğru bulmam. Bizim elimiz armut toplamaz. Erdoğan'a aynı şekilde cevap mı verelim. Aynı şekilde cevap verecek olursak camilerin avluları siyasi protesto mekanlarına dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacakmış? Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız, marifet mi? Marifet böyle durumlarda aileyle duygu bağını kurabilmekte, marifet ne kadar üzgün ne kadar kızgın olsan da orada metaneti koruyabilmektedir. Tahmin ediyorum bu açıklamasını duyduysa Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı da dinlemeye gitmez artık."

Bahçeli'ye: Anayasal düzenin ayaklar altına

Özel, Devlet Bahçeli için de şunları söyledi:

"Öncelikle Anayasa Mahkemesinin vereceği karar hukuki bir kararken yasamanın buna karışıyor olması son zamanlarda alışkanlık haline gelmiş, kuvvetler ayrılığının dolayısıyla anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil."

Sayın Bahçeli'nin canı sağ olsun. Geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün ben de onların grubunun konuşmasını dinleyemedim. Tahmin ediyorum ona yönelik bir yaklaşım da olabilir. Sayın Bahçeli, böyle şeylere dikkat eder. Gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz. Madem ki Sayın Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır, biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi MHP üzerinden de sürdürelim."

(HA)