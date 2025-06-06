Özgür Özel’den Erdoğan’a: Mağdur oldum, dediği ne varsa bin fazlasını yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’nın Hatuniye Camii'nde kıldı.

Bayram namazının ardından gazetecilere konuşan “Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum” temennisinde bulundu.

Hedefinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar dolayısıyla sert çıktı. Polisin servis ettiği gözaltı fotoğrafına sert tepki gösterdi. Şunları söyledi:

“Bu bayram bize bayram gibi gelmedi”

“Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyoruz. Ancak bu bayram bize bayram gibi gelmedi. Çok sayıda arkadaşımız haksız yere, hukuksuz yere iftiralarla tutuklandı ve büyük bir algı yönetimi içinde, CHP’nin pırıl pırıl belediye başkanları, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli bir takım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.

“Arkadaşlarımız daha bundan bir yıl önce rekor oylarla seçildiler. Biz kaybettiğimiz seçimin sonucunu hazmeden, 47 yıl ikinci parti çıkmış, ama millete ‘gık’ dememiş, ‘öf’ dememiş, bütün sorumluluğu kendinde görmüş ve çalışarak başarmış bir partiyiz.

Biz bu yanımda, arkamda, etrafımızda gördüğünüz arkadaşlarla ve daha nicesiyle bu Manisa’da yüzde 6 oy da aldık, son seçimde yüzde 60 oy da aldık. Yüzde 6 olunca ne darbeye kalkıştık, ne iftiraya kalkıştık. Kusuru kendimizde aradık ve daha çok çalıştık.

47 yıl boyunca ikinci parti olduk. Bizim 47 yıllık sabrımızı AKP 47 ay değil 47 gün gösteremedi. Bir itibarsızlaştırma kampanyasına giriştiler ve büyük haksızlık yapıyorlar. Kul hakkı yiyorlar. Yanlış yapıyorlar. Elbette yargının ne halde olduğu ortada. Ama eninde sonunda doğrular ortaya çıkacak.

Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum.”

“Türkiye’de bütün yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz”

Özel daha sonra konuyu ekonomik krize getirdi. Asgari ücretlinin, emeklinin, esnafın, çiftçinin durumunun kötü olduğundan bahsetti:

“Türkiye’nin yaşadığı büyük bir ekonomik kriz, emekliler başta olmak üzere bugün Türkiye’de açlık sınırı 24 bin liraya ulaşmışken 14 bin lira ile ‘Geçin deniyor’ emeklilere. 22 bin lira asgari ücret veriliyor. Çiftçi başta don faciası olmak üzere, yaşadığı büyük sıkıntılar karşısında yalnız bırakılmış, çaresiz bırakılmış durumda. Esnafın hali içler acısı.

Üç kişiden birisi işsiz, 10 kadından dördü işsiz, 10 gençten dördü işsiz. Bu şartlar altında en kısa sürede milletimizin önüne sandığı getirmeyi, bir erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileleri bitirmeyi, Türkiye’de de bütün yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz.”

"Canım acıdı ve acımaya da devam ediyor"

Özel konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Belediye başkanları hakkındaki soruşturmanın detaylarına yönelik soruyu karşılık Özel şunları ifade etti:

“Herhangi bir soruşturma varsa tutuksuz yargılama esastır. Tutukluluk hali istisnadır. Maalesef bir istisnayı kaide yaptılar. Kaideyi istisna yaptılar. Önüne geleni tutukluyorlar. Sabahın altısında gelip arkadaşlarımızı, altı aylık evli arkadaşımızı tutukluyorlar, daha yeni yanına taşınmış komşuyu şahit yapıp, evini didik didik arıyorlar. Hepsinin koluna iki polis sokup sanki büyük bir terör örgütü, büyük bir suç örgütü varmış gibi 50 yıl, 60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri tekrar yaşatıyorlar.

Kanıma dokundu. Canım acıdı ve acımaya da devam ediyor. O görüntüleri yani darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, benim bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum. ‘Herkes ayağını denk alacak’.

Sen Anayasa’nın verdiği yetkiyi, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan, önüne gelen CHP’liyi tutuklarsan, bugün eşlerinden, çocuklarından, annelerinden 600 kilometre ötede cezaevlerine onları sevk edip, onlara böyle muameleler yaparsan, burada haksızlık ve hukuksuzluk vardır. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak, hakkını aramak, hukuksuzluğa direnmek benim görevim. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak, yaşatanı bin pişman ederim”

“Kendine yapılmayanı bugün yapıyor”

Özel, gazetecilerin “Manisa için de bir iftira operasyonu bekliyor musunuz?” sorusunu şu sözlerle cevapladı:

“İftira dediğiniz şey hedef gözetmez. Her türlü rezilliği göze almış bir iktidar var karşımızda. Ama Manisa’ya özel bir şey değil. Türkiye’nin hiçbir yerinde hiçbir belediyeye böyle bir şey yapılmaması gerekiyor. Hatırlayın Recep Tayyip Erdoğan rüşvetle suçlandı, irtikapla suçlandı, terör örgütüne yardımla suçlandı, görevi kötüye kullanmakla suçlandı, kamuyu zarara uğratmakla suçlandı, bir gün sabahleyin altıda kapısına dayanıp da, Emine Hanım’ın yanında eve girip de, evi aranıp da evlatlarının yanından tutulup da götürülmedi. Bir gün tutuklanmadı. Bütün yargılamaları tutuksuz yapıldı. Suçlu bulundu, cezaevine girecek, çağrıyla oldu. Yine polis gelip koluna girmedi. Davulla, zurnayla cezaevine girip yattı. Davulla, zurnayla cezaevinden çıktı. Cezaevinde şiir kitapları yazdı. ‘Ziyaretçi rekorları kırdım’ diye övündü, cezaevinde onu ziyarete gelenlerin sayısıyla yıllarca övündü, ziyarete gelenleri de unutmadığını söyledi.

Bugün Ekrem İmamoğlu iftar vakti diploması iptal edilerek, sahurda evi basılarak, eşinin yanından alıp götürülerek, kendisi gibi birçok arkadaşımıza aynı muamele yapılarak tutuklu yargılanıyor. Dünün mağduru Recep Tayyip Erdoğan bugünün zalimi olmuş. Böyle bir günde Recep Tayyip Erdoğan’a bu memleketteki insanların, masumların sesini birileri duyursun. Kendine yapılmayanı bugün yapıyor. Dün ‘Bana kötü muamele yapıldı, mağdur oldum’ dediği ne varsa bin fazlasını yapıyor. Zulm ile abad olunmaz. Bunu unutmasın. Kul hakkına giriyor. Bir kez daha mübarek bayram gününde doğduğum, büyüdüğüm topraklardan sesleniyorum. Bu kul hakkı ne bu dünyada taşınır, ne öbür dünyaya taşır.”

(HA)