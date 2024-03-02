Özgür Özel’den emekli ikramiyesi eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün önce Bursa’da CHP Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti, daha sonra Manisa Soma’da Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen "halk buluşmasında" yurttaşlara hitap etti.

Özel, Bursa’daki konuşmasında AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’u eleştirdi.

“Murat Kurum 31 Mart seçimlerinin sonucunu Gazzelilerin beklediğini, Filistinlilerin beklediğini, Batı Şeria’nın beklediğini, 31 Mart seçim sonuçlarında Gazze’nin umutlanacağını söyleyip, kendisi kazanırsa Gazze’ye insani yardımda bulunacağını, bu yüzden Filistinli çocuklar için 31 Mart seçiminin önemli olduğunu söylemiş. Bir tarafı utanmazlık, bir tarafı riyakarlık, bir tarafı sahtekarlık, bu kadar ucuz siyaset olmaz, olmaz olsun” dedi.

Özel “Filistinli çocukların yardımına gidememenin sorumlusu hükümet, bu diyor ki, ‘Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçerseniz ben Filistinli çocuklara yardım edeceğim.’ Bu kadar insanların aklını alaya alan, yaptığı işi hafife alan, bu kadar riyakarlıkla bir şey yapmaya çalışan ikinci bir belediye başkan adayı bırakın İstanbul, Marmara’yı Türkiye’deki 1300 seçim bölgesinde yoktur. Murat Kurum’dan daha seviyesiz, daha siyasetin acemisi, insanların aklını hafife alan bir belediye başkan adayı görmedim. Gazze, Filistin’deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart’ta belediyeyi AKP’nin kazanması gerekiyorsa vay halimize. Vay Filistin’in haline. Yazıklar olsun Murat Kurum’a, Tayyip Erdoğan’a” diye konuştu.

Murat Kurum’u yalancılıkla da suçlayan Özel “Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yerel seçimlerde verebilecek hiçbir şeyi olmamasının kanıtı İstanbul’daki adayının Murat Kurum olmasıdır. Ben bu adayı Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam çeker alırım. Murat Kurum orada duracağına oraya bir tane Pinokyo koysa Murat Kurum’dan daha inandırıcıdır. Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Murat Kurum’u çek, İstanbul’a Pinokyo’yu aday göster. Daha inandırıcı olursun, daha dürüst bir adayın olur, daha samimi bir adayın olur” ifadelerini kullandı.

“Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar"

Özel, Soma’daki konuşmasının büyük bölümünü de madencilere ayırdı. Madencilerin, emeklilerin sesi olmaya, onların taleplerini duyurmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Emeklilerin ortalama 10 bin lira maaşla zor geçindiğini belirten Özel, "10 emekliden yaklaşık 8'i 10 bin lira alıyor. Daha iki gün önce Türk-İş açıkladı. Açlık sınırı 16 bin 200 lira. Emekliler açlık sınırının 6 bin lira altında geçinmeye zorlanıyor, yokluğa, felakete, açlığa sürükleniyor. Ben emekliye 'para ver' deyince, 'Emekliye para verirsem çalışanlara maaş ödeyemem' diyor. Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

(HA)