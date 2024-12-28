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Yayın Tarihi: 28 Aralık 2024 17:46
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2024 17:54
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Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu mitinginde konuştu

"Biz asgari ücretlinin enflasyonuna baktık. Bir yılda tam yüzde 80, fazlası mümkün, aşağısı mümkün değil."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu mitinginde konuştu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Yurttaş Birlikteliği Platformu tarafından Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda (Anadolu Meydanı) düzenlenen mitingde yeni yılda uygulanacak asgari ücret miktarına yönelik konuştu.

Özel, mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) çok önemsediğini, emekli, emekçi, esnaf, çiftçiler ve emeklilikte yaşa takılanlar gibi grupların seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

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“Sefalet ücreti”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Özel’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Şam'ı fethetmek, başka ülkenin toprağına göz dikmek, şehrine plaka koymak başka işler. Sen fethedeceksen emeklinin, emekçinin gönlünü fethet. Ama yapamazsın. Çünkü onların gönlünden de düştün, gözünden de düştün. Dokuz milyon asgari ücretli, maaşı asgari ücrete bağlı olan milyonlar büyük bir hayal kırıklığı ve öfke içindeler. 22 bin 104 liralık ücret, asgari ücret değildir, bir sefalet ücretidir.

“Biz bu ücreti reddediyoruz. Antidemokratik uygulamadan sonra 50 yıldır komisyon masasında oturan işçiler o masadan bir daha oturmamak üzere kalktılar. TÜRK-İŞ masadan tamamen çekildi. DİSK ve HAK-İŞ de aynı görüşte. Bu komisyon bu iktidar döneminde tamamen meşruiyetini yitirdi. Bu adaletsizliğe bu haksızlığa karşı ortak bir söylemde bulunan karşı çıkan isyan eden üç konfederasyonu da bugün buraya verdikleri katkı için ve bundan sonraki onurlu mücadeleleri için tebrik ediyorum. Yürekten mücadelelerini destekliyorum. Maalesef bu ülkede asgari ücret artık temel ücret olmuştur.

“TÜİK'in enflasyonuna göre bile değil”

"Asgari ücretlinin milli gelirden aldığı pay OECD ülkelerinde yüzde 55, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 60'la 70 arasındayken bu meydanın, ücretlilerin gayrisafi milli hasıladan, milli gelirden aldıkları pay sadece yüzde 25'tir. Biz bu asgari ücretlinin enflasyonuna baktık. Bir yılda tam yüzde 80, fazlası mümkün, aşağısı mümkün değil. Öyle ya. Kira belli, beyaz peynir belli, zeytin belli, ayçiçek yağı belli, telefona gelen zam belli, elektrik faturası belli. TÜİK nasıl yapıyorsa bu hesabı yüzde 47'ye getiriyor.

"Maalesef bizim bütün uyarılarımıza rağmen zammı asgari ücretlinin enflasyonuna göre değil, TÜİK'in enflasyonuna göre bile değil, kendi hesapladıkları ve beceremedikleri hedef enflasyona göre verdiler. Öyle olunca da asgari ücretliyi 22 bin 104 liralık bir sefalet ücretine mahkum ettiler."

Türkiye'de 100 işçiden sadece 4,5 tanesinin grevli toplu iş sözleşmesi yapabildiğini belirten Özel, "İşçilere, sendikalara üye olmaları çağrısında bulunurken, sendikaları da üretimden gelen güçlerini kullanmaya, bu iktidara, bu yılı dar etmeye davet ediyorum," dedi.

Özel, erken seçim taleplerini dile getirdikten sonra yurttaşları selamlayarak alandan ayrıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2025 Asgari Ücreti özgür özel cumhuriyet halk partisi Ekonomi
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