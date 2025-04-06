Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

"İrade Milletindir'' sloganıyla toplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

CHP Genel Başkanlığı seçimi için 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu.

Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

Bu arada Parti Meclisi (PM) üyeliği için adaylık başvuruları da alınmaya başlandı. Genel Başkan seçiminin ardından PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile saat 10'da başladı. Divan Başkanı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

Salona, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yanı sıra "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı pankartlar asıldı.

Kültür merkezinin dışında CHP bayrakları, salonun girişine '21. Olağanüstü Kurultayı', 'İrade Milletindir' yazılı fonlar asıldı.

Eski genel başkanlar salonda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sağ tarafında Hikmet Çetin'e, onun yan tarafında da Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrıldı. Özel'in sol tarafında ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için temsili koltuk ayrıldı. İmamoğlu için ayrılan koltuğun sol yanında ise CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen ve Murat Karayalçın oturdu. Salondaki koltukların üzerine Silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönderdiği mesaj konuldu.

Özgür Özel kürsüye çıktı. Kurultayın Divan Başkanlığına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önerildi ve kabul edildi.

Çavuşoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye atmak kurtuluş mu?" diye sorarak kurultayı selamladı.

İmamoğlu'ndan mesaj: Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kurultaya ilişkin mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor. Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır. Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır. Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor. Tek dertleri var; ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutabilmek. Fakat hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz. Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üstündedir. CHP’nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur. Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır. Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir. Bu duygularla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve bütün kurultay delegesi yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız. Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz. Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor; milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Özgür Özel: Kayyım kumpasını boşa çıkardık

Divan kurulunun oluşturulmasının ve gündemlerin belirlenmesinin ardından Özgür Özel açılış konuşmasını yaptı. Özel, kurultayı şu sözlerle selamladı:

"Bu kurultay yapılamasın diye bir cuma akşam üstü 16.59'da kayyım tebliğ etmek üzere kurulan kumpası boşa çıkarıp, arena salonuna cevap süresini bekletip kurultay ilanını boşa çıkarmaya çalışıp, bu kurultay yapılamasın diye yıllar önce kendi onayladıkları tüzüğe rağmen 'Sabah tam 10.00'da harizun olmazsa kurultayı yaptırmayız iptal ederiz' hesaplarını boşa çıkarıp 81 ilden buraya gelip tertemiz iradelerini lekelemeye çalışan kumpasçılara karşı CHP'nin bu ülkenin teminatı olduğu gerçekliğini gösteren sevgili yoldaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Türkiye'nin bütün demokratlarına. 19 Mart darbesine direnmek için sokaklara meydanlara inen on milyonlara merhaba… Silivri'de yatan yiğidime, aslanıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin seçilmiş başkanı, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na merhaba. 'Ekrem Başkan, İstanbul'un iradesidir, benim irademdir' diyen, yasak tanımayan, barikat tanımayan, geleceklerine, Türkiye'ye umut olan canım genç kardeşlerime, hapishanelerde tutulan genç kardeşlerimin her birine yürekten merhaba."

CHP lideri Özel: Erdoğan'ın artık meşruiyeti yoktur

Özel, "Atatürk'ün partisine, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına yönelik sivil darbe girişimine karşı direndiğimiz bir dönemde partimizin 21. Olağanüstü Kurultayını yapıyoruz. Bugün 19 Mart başarısız darbe girişiminin bir ağayı olan, partimize kayyım atama planını bertaraf etmek, CHP'nin ne demek olduğunu cümle aleme göstermek için buradayız" dedi.

Yerel seçim sonrası "Kafasında bavullarını toplayıp gitmeye karar veren gençler bir seçim daha bizi beklemeye karar verdi" dediğini hatırlatan Özgür Özel, "İşte o gençlerin umudu için buradayız" diye konuştu.

"Demokrasi sınavı kazandığında değil kaybettiğinde verilir" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar partisi seçimlerden sonra yaptıklarıyla kaybetmenin sınavından geçemediğini bütün dünyaya göstermiştir. Bizimle hizmette yarışma imkanları yoktu. Onun yerine kamu gücünü rakiplerine karşı kullanarak hem belediyelerimizi hem de muhalefeti sindirme gayretine giriştiler. Yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu çok daha ileri boyutlara götürdüler. Demokrasiyi işine geldiğinde binilecek bir tren gibi görenler yenildikleri seçimden sonra hızla o trenden inmeyi tercih ettiler. Artık arkasında milletin desteği bulunmayan, ellerindeki iktidar yetkisini kötüye kullanan, despot bir rejimi kurmak için adımları planlı ve sistematik şekilde atmaya başladılar. Millet CHP'yi birinci yapmaya devam etti. Saraçhane öncesi yapılmış tüm anketlerin mart ayı ortalamasında CHP kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisi."

Ümit Uysal adaylıktan çekildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını yaptığı esnada, Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Uysal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere, bugünkü tarihli CHP Olağanüstü Kurultayı’nda, CHP Genel Başkanlığı’na adaylık için girişimde bulundum.

Hükümetin partimize yönelik hukuksuz saldırılarına karşı partimizin güçlendirilmesi; Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu arkadaşlarımızın tahliyesinin sağlanabilmesi için güçlü ve tutarlı bir yönetim anlayışının inşası, her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması, CHP’nin, bütün Türkiye’yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50’yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi, bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım.

Arayan, destek veren tüm dostlarıma, tüm yol arkadaşlarıma, girişimime umutla ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ederim. Tam demokratik, kalkınmış, üreten ve paylaşan bir Türkiye için; toplumun tamamını kucaklayan, yüzde elliyi aşan oranda halk desteğine sahip olan bir CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız!"

Özgür Özel tek aday

Kurultay'da CHP'nin kayıtlı 1323 delegesi oy kullanacak. Genel Başkanlık için adaylar Özgür Özel, eski milletvekili Berhan Şimşek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dı.

Şimşek'in aday olabilmesi için kayıtlı CHP delegelerinin yüzde 5’inin imzasını alması gerekiyordu. Sosyal Medyada birçok kullanıcı ve bazı haber siteleri Şimşek'in yeterli delege sayısına ulaşamadığını ifade etse de Şimşek sosyal medya hesaplarından bunu yalanladı.

Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21.Olağan Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen 'hayır vakit geçmiştir' dediler. Ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar."

Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine — Berhan Simsek (@Berhansimsek) April 6, 2025

Berhan Şimşek'in de aday olamamasıyla tek aday Özgür Özel oldu. Kurultay'da, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi de yapılacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi seçimleri için 52 kişilik bir anahtar liste çıkaracağı belirtilen Genel Başkan Özel'in "Olağan Kurultay'da delegelerin gösterdiği iradeye saygının gereği" olarak mevcut Parti Meclisi üyelerine büyük oranda anahtar listesinde yer vermesi bekleniyor.

(ED)