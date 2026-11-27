YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cuma akşamı Ankara'da Yeni Parti Genel Merkezi'nden yapılan Koza TV yayınında partisinin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önümüzdeki hafta "ülke gündemini sarsacak" bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

Gelecek cuma, tek başına bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Özel, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayı değişecek mi, yeni aday kim olabilir sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım."

Koza TV yayınında gazeteciler, Seda Selek, Remziye Demirkol ve İnan Demirel'in sorularını yanıtlayan YENİ Parti Genel Başkanı, Seda Selek'in "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olamıyor olması gerçeğiyle yeniden bir aday belirleme sürecini işletecek misiniz?" sorusuna çöyle yanıtladı:

"Gelecek hafta Ankara'da tek başıma"

“O zaman son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Hem de Koza TV ekranlarında böyle bir son dakika bir haber olsun. Koza TV’de ilk kez söyleyeyim. Haftaya bugün, cuma günü bu konuda çok önemli bir açıklama yapacağım. Ama detayını veremem. Haftaya cuma günü Ankara’da öğle saatlerinde tam Seda Hanım’ın bu sorusuna yanıt verecek bir basın toplantısı yapacağım. Bunu söyleyeyim.

Şimdi sorunun ön tarafına geçeyim. Bu bilgi ilk kez Koza TV’de ve gelecek hafta cuma günü tek başıma Ankara’da çok önemli, bu soruya, yani ‘Cumhurbaşkanı adayı, değişecek mi, yeni aday kim olabilir, ne olabilir?’ sorularına yanıt verecek ve ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım. Ben basın toplantısını yapacağım. O toplantının sürpriz etkisini de Koza TV’nin şu anki yayında tüketmeyeceğim. O toplantıyı herkes beklesin. Seda Hanım’ın sorusunun tam yanıtı orada."

"Ekrem İmamoğlu Yeni Parti'nin değil Milletin bir adayı"

İnan Demirel: Adayı öğrenebilir miyiz?

"Öyle olsa ‘Koza TV’de açıklayacağım’ derim. Niye basın toplantısı yapıyoruz. Herkes gelecek, herkesin önünde söyleyeceğim. Yoksa kimselere randevu vermeyin de haftaya… İnan Bey başım gözüm üstüne geldiniz ama o kadar büyük bir hediye paketim yok size. İnan Bey yayına geliyor; Cumhurbaşkanı adayının adını alıp gidiyor. Haftayı siz de bekleyin.

"Sorunun ilk kısmı belki anlamsız kaldı- kalmadı bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu, YENİ Parti’nin adayı değil. Ekrem İmamoğlu, CHP’nin de adayı değil, Özgür Özel‘in de değil. 19 Mart günü biz bir ön seçim yapacaktık ve CHP’nin, o dönemki CHP’nin adayı, seçilmiş CHP’nin adayı olacaktı. O gün gözaltına alınınca, 23’ünde biz 2 milyon üyenin ki onun 500-600 binine erişemiyorduk, şimdi halen erişilemiyor. Ama 2 milyon üyenin önüne sandık koyacaktık. Ama biz o gün dayanışma sandığı koyduk ve 15,5 milyon insandan oy verdi. O yüzden Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel‘in, ne o günün CHP’sinin, bugünün YENİ Partisi’nin adayı değil. Milletin adayı bir kere. Bunu görmek lazım.

"Erdoğan, milletin adayının diplomasını elinden aldı. Erdoğan milletin adayını ön seçim günü hapse attı, işte 19 aydır da hapiste tutuyor. Erdoğan Beylikdüzü’nü AK Parti’den alan, İstanbul’u AK Parti’den alan, İstanbul’da iptal edilen mazbatadan sonra bir daha alan ve beş yıl hizmetten sonra da 1 milyon 150 bin farkla yeniden alan Ekrem İmamoğlu’nu tutuklattı. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu‘nun karşısına Meclis Başkanı çıkardı, son Başbakanı çıkardı, en güvendiği Bakanını çıkardı, Şehircilik Bakanı’nı çıkardı. İstifa ettirip aday yaptı. ‘Hayır kardeşim’ dedi, ‘Ekrem İmamoğlu yönetecek.’”

"Erdoğan'ın meselesi Hacı Amca ile kendisi arasında"

“Yani Erdoğan, İstanbul’un iradesine kafa tutuyor. Benim adayıma tutmuyor, bana tutmuyor, Ekrem İmamoğlu’na tutmuyor. Erdoğan’ın hesabı vermesi gereken kişi yıllarca Erdoğan’a, adaylarına oy verdiği halde ‘Ya bu sefer de Ekrem evladıma oy vereyim’ diyen Hacı Amcaya ‘Hacı aklını başına topla. Oyu bana verirsen iyi, başkasına verirsen senin oyunu saymam’ diyor Erdoğan. Erdoğan’ın meselesi o Hacı Amcayla Erdoğan arasında. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel değil mesele. Mesele, İstanbul’da sandık başına gidip de ‘Yahu kardeşim biz geçen seçim oy vermedik ama işte torunuma kreş yaptı’ veya ‘Okula giderken beslenme çantası yaptı. Anne kart verdi beş yaşına kadar çocuğu olanlara bedava ulaşım sağladı’, ‘Şunu yaptı’, ‘Bunu yaptı’ deyip fikrini değiştiren sizin bir adaşınız Remziye Teyzem varsa İstanbul’da Erdoğan onun iradesine saldırıyor. Bunu görmek lazım. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na oy verenlere bunu yapamazsınız. Çünkü ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder, buna izin vermeyeceğim’ diyor. Onu hapsediyor.

"Özgür Özel aday değiştiremez, millet aday değiştirebilir"

"O yüzden Özgür Özel aday değiştiremez. Parti aday değiştiremez. Millet aday değiştirebilir. Ama milletin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını sırf aday olamasın diye iptal edildiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi mahkemeye gitmişiz, olmamış. İstinafa gitmişiz, olmamış. Danıştay’a gitmişiz, olmamış. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmış. ‘Evet tutuklama uzun olabilir’ demiş, ama şimdilik hak ihlali kararı vermemiş bilmem ne falan ama. Buradan sonra artık bunları hep birlikte bir değerlendireceğiz, değerlendiriyoruz. Ama dediğim gibi yani aday benim değil ki ben de değiştireyim, doğrudan kendim de değiştireyim. Ama içinde bulunduğumuz şartlar Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu’nu yenemeyeceğini görüp bile isteye ona haksızlık yaptığı bir sürece işaret ediyor. Millet de bunu görüyor.

"Bütün Türkiye konuşacak"

"Ama buradan sonra, yani sorunuzun o kısmında vardı. Fiilen adaylık imkansızsa, hukuken, yani tırnak içinde büyük adaletsizlik ama mer’i hukuk gereği aday olamıyorsa Ekrem İmamoğlu, neden, diploması yok değil mi yok etti. Danıştay’a kadar gittik, yok. ‘Adayımızdır’ diye tekrar edip tekrar edip söylediğinde de millet diyecek ki ‘Nasıl aday olacak o zaman?’ Bu konuda cuma günü bir şey söyleyeceğim işte. Haftaya cuma bu saatlerde sizler bunu değerlendiriyor olursunuz. Gelecek cuma, öğle saatlerinde, bir büyük aksilik, Türkiye gündemde bir büyük şey olmazsa bir basın toplantısıyla açıklayacağım."

Soru: Genel Başkan’ın adaylığı hakkında...

“İşte cuma günü ona yönelik bir açıklama yapacağım.

Soru: Adayın nasıl belirleneceği veya yöntemle ilgili bir açıklama mı?

Şöyle söyleyeyim. Gelecek hafta bu saatlerde bütün Türkiye o açıklamadan sonra başka bir şey konuşuyor olacak.

Adayı açıklayacaksınız o zaman.

Ben ‘Bütün Türkiye konuşuyor olacak’ dedim."

(AEK)