Özgür Özel, "Uludere'de bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaş"ı andı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kişisel sosyal medya hesabından "Uludere"de bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaş"ı andı.

Özel, 12. yılında "etkili soruşturma yapılamadığı için korunan tüm sorumlular" yargılanana kadar "katliamı" unutturmayacaklarına söz verdi.

Mesajını haberleştiren neredeyse bütün kanallar Özel'in "Roboski katliamı"na ilişkin açıklamada bulunduğunu bildirseler de, Özel, katliamın gerçekleştiği yöreyi Roboski değil, sonradan verilen resmi adıyla "Uludere" olarak anmayı tercih etti.

Uludere'de 12 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum.



Bu katliamı etkili soruşturma yapılamadığı için korunan tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız. pic.twitter.com/4HfREK13Gp — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 28, 2023

(AEK)