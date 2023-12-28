ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 23:50
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 00:11
1 dk Okuma

Özgür Özel, "Uludere'de bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaş"ı andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu katliamı etkili soruşturma yapılamadığı için korunan tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel, "Uludere'de bombalanarak öldürülen 34 sivil yurttaş"ı andı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kişisel sosyal medya hesabından "Uludere"de bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaş"ı andı. 

Özel, 12. yılında "etkili soruşturma yapılamadığı için korunan tüm sorumlular" yargılanana kadar "katliamı" unutturmayacaklarına söz verdi. 

Mesajını haberleştiren neredeyse bütün kanallar  Özel'in "Roboski  katliamı"na ilişkin açıklamada bulunduğunu bildirseler de, Özel, katliamın gerçekleştiği yöreyi Roboski değil, sonradan verilen resmi adıyla "Uludere" olarak anmayı tercih etti.  

(AEK)

roboski katliam Tayyip Erdoğan orgeneral necdet özel
ilgili haberler
Özgür Özel’den Erdoğan’a yanıt: Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş?
25 Aralık 2023
/haber/ozgur-ozelden-erdogana-yanit-sehit-cenazesine-gitmek-ne-zamandan-beri-govde-gosterisi-olmus-289764
CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti'yle görüştü
13 Aralık 2023
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-dem-parti-yle-gorustu-289245
CHP lideri Özgür Özel: Kötülüğü hep beraber yeneceğiz
18 Kasım 2023
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-kotulugu-hep-beraber-yenecegiz-288111
Özgür Özel: Kayyım hançerini reddediyoruz
6 Ekim 2023
/haber/ozgur-ozel-kayyim-hancerini-reddediyoruz-285943
ilgili haberler
Özgür Özel’den Erdoğan’a yanıt: Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş?
25 Aralık 2023
/haber/ozgur-ozelden-erdogana-yanit-sehit-cenazesine-gitmek-ne-zamandan-beri-govde-gosterisi-olmus-289764
CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti'yle görüştü
13 Aralık 2023
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-dem-parti-yle-gorustu-289245
CHP lideri Özgür Özel: Kötülüğü hep beraber yeneceğiz
18 Kasım 2023
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-kotulugu-hep-beraber-yenecegiz-288111
Özgür Özel: Kayyım hançerini reddediyoruz
6 Ekim 2023
/haber/ozgur-ozel-kayyim-hancerini-reddediyoruz-285943
Sayfa Başına Git