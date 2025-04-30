Özgür Özel üçüncü İstanbul mitinginde Başakşehir'den seslendi: "Her yer milletin kalesi artık"

CHP'nin darbe olarak nitelediği 19 Mart'ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan İBB operasyonuna karşı düzenlediği protestolar kapsamında çarşamba günleri düzenlenen mitinglerin üçüncüsü "AKP'nin kalesi" olarak nitelenen Başakşehir'de yapıldı.

Önceki iki mitingin ilki kayyım atanan Şişli’de, ikincisi ise Beylikdüzü’nde gerçekleşmişti. AKP'nin en güçlü olduğu seçim bölgelerinden biri olarak bilinen Başakşehir'deki üçüncü miting de ilk ikisi kadar yüksek katılımlı ve coşkulu olarak gerçekleşti.

Özel'in konuşması aşağıdaki videonun 40. dakikasından sonuna kadar sürüyor.

İstanbul Başakşehir'de Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor mitingimizi gerçekleştiriyoruz https://t.co/2UPtgO5MCj — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 30, 2025

“Başakşehir AK Parti’nin kalesi dediler, ama buradayız!”

Özgür Özel, konuşmasına kalabalığa teşekkür ederek başladı. “Bu akşam Başakşehir'de adaletsizliğe karşı on binleri görüyorum. Bu bir miting değil, bir halk eylemidir” dedi ve meydanda bir araya gelen yurttaşların kararlılığına dikkat çekti.

Özel katılım gösteren siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. CHP ilçe teşkilatlarını tek tek anarak şükranlarını bildirdi.

“Kaleler gönüllerle fethedildi”

Özel, siyasi sınırların ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Orada miting yapılmaz dediler. Orası AK Parti’nin kalesi dediler. Ama artık o dönem kapandı. Artık Kadıköy de bizim, Başakşehir de bizim; Yozgat da bizim, Mersin de bizim. Hafta sonu Mevlana’nın memleketi Konya’ya gidiyoruz. O da bizim. Artık kaleler gönüllerle fethedildi. Türkiye’nin her yeri milletin evidir, milletin kalesidir.”

Özgür Özel: "Darbenin mali hedefi Kanal İstanbul'dur"

CHP Genel Başkanı Başakşehir Mitingi'ni, İkinci Dalga İBB Operasyonu'nun arkasındaki nedenleri açıklamaya ayırdı.

Özel “Bu akşam burada Başakşehir’deyiz. Çünkü şarkıyı onun için söylediğiniz Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sivil darbesinin hedefiydi, siyasi hedefiydi. Bu darbenin bir de maddi, mali hedefi var." dedi.

"O hedef"in de "sıcak para seven bu iktidarın [...] satacak bir şey kalmayınca, kasada para kalmayınca güzelim Boğaz varken bir hançerle, biraz önce burada çıkıp konuşan Kanal İstanbul güzergahında bulunan o güzel insanların hem tarlalarını, arsalarını ellerinden alan, çevreyi katledecek olan, Boğaz’ın Marmara Denizi’nin bütün dengesini bozacak olan, bazı görüşlere göre büyük İstanbul depremine karşı fevkalade güvensiz bir ada yaratacak olan, ekonomiye bir faydası olmayacak ama çevreye, doğaya büyük bir ihanet olacak olan rant projesi Kanal İstanbul [olduğunu]" söyledi.

"Çılgın proje"

Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan ilk kez 2011 yılında, 2023 yılında bitmek, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hizmete girmek üzere kendi ifadesiyle ‘Bir çılgın proje’ diye bu projeyi açıklamıştır." dedi.



"2021 yılına kadar hiçbir şey yapamamış, 2021’’de ‘Altı yılda bitireceğiz’ diye ilk köprünün inşaatına başlamıştır. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un muhafızı Ekrem İmamoğlu bu projeye geçit vermemiş, İSKİ ile beraber İmar Müdürlüğü ile birlikte bu projenin karşısında en net tavrı almıştır. İşte bu yüzden 19 Mart‘ta gözaltına alınanlar ya da ikinci dalgada gözaltına alınanlar, bir yandan Cumhurbaşkanı Adayımızı hapse atarak ondan kurtulmak için yapılan bir operasyon varken, diğer yandan atacakları kayyım eliyle sizin topraklarınızı ellerinizden alıp, burayı peşkeş çekip Katarlılara, Arap Yarımadası’nın zenginlerine lüks konutlar satarak bu kente ihanete niyet etmişlerdir." diyerek İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'un karşısına dikildiği için hedef haline geldiğini açıkladı.

"Murat Kurum doğru söylemiyor: Gündemleri Kanal İstanbul"

Özel, "darbeden 21 gün önce, 27 Şubat günü, [Murat Kurum], Ulaştırma Bakanı, Sayın Erdoğan’la birlikte bir helikoptere binmişler. Önlerine haritaları açmışlar." diyerek Ulaştırma Bakanı'nı video klibine göndermede bulundu.

BAKANIN ERDOĞAN'LA VİDEO KAYDI Özgür Özel: "İktidarın, Kanal İstanbul'dan vazgeçildiği sözleri bir kandırmaca"

"Anlatıyor: ‘Efendim Kanal, Küçükçekmece’den başlayacak Karadeniz’de bu doğrultudan gidecek. Üzerinde şu köprüler olacak, bu büyük köprü Osmangazi’ye benzeyecek. Bu köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bir benzeri olacak. Kanal şu kadar kilometre olacak.’ Şimdi Murat Kurum bu video orada. O videoda sen de varsın. Utanmadan sıkılmadan ‘Kanal İstanbul gündemimiz yok’ diye yalan atarsın. Yazıklar olsun sana da.” dedi.

Mitingin ardından CHP’liler “adalet ve demokrasi” vurgusuyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Bir sonraki kent mitingi Özgür Özel’in katılmıyla Konya'da yapılacak.

(AEK)