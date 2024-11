Ozgur Ozel û Ekrem Îmamoglû ji bo tayînkirina qeyûman daxuyanî dan

Wezareta Karên Navxweyî qeyûm tayînî Şaredariyên Bajarê Mezin ê Mêrdîn, Êlihê û Şaredariya Xelfetiyê kir. Her sê şaredarî di bin rêveberiya Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan(DEM) de ne.

Serokê Giştî yê Partiya Gel a Komarî(CHP) Ozgur Ozel têkildarî tayînkirina qeyûman ji bo 3 şaredariyên DEM Partiyê daxuyanî da û wiha got: “Ez desthilatê hişyar dikim, êdî dema gotinê diqede. Ji bo têkoşîna li dijî vê xerabiyê çi hewce bike dê ew were kirin.”

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel têkildarî tayînkirina qeyûm a li Şaredariya Bajarê Mezin a Mêrdînê û şaredariyên Êlih û Xelfetiyê daxuyanî da û bertek nîşan da.

Ez hişyar dikim êdî dema gotinê diqede

Ozel, têkildarî mijarê li ser hesaba xwe ya Xê ev peyam parvek ir:

“Îro danê sibehê li şûna Ahmet Turk ku dema li Tirkiyeyê qala aştiyê tê kirin yek ji wan siyasetmedarên ji ewil tê bîra her kesî ye û du hevşaredarên din qeyûm hate tayînkirin. Em bi desthilateke ku ji tiştên ev çendek roj in diqewimin qet ders negirtî, ya guh nade tu tiştan, ya şaredariyên di hilbijartinê de bi dest nexistî desteser dike, ya siyasetmedarên nekarî têk bibe hewl dide bi darbeyê ji peywirê digire, xwedî mejiyeke xerab, dilekî xerab û bêşerm re rû bi rû ne. Ez hişyar dikim, êdî dema gotinê diqede. Ji bo têkoşîna li dijî vê xerabiyê çi hewce bike dê were kirin.”

Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê Ekrem Îmamoglû têkildarî tayînkirina qeyûman wiha got: “Îktîdarê êdî kontrola xwe winda kir û bêcidiyet tevdigere.”

Ji bo Şaredariyên Êlih, Mêrdîn û Xelfetiyê qeyûm hat tayînkirin

Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê û Serokê Yekitiya Şaredariyên Tirkiyeyê (TBB) Ekrem Îmamoglû jî bertek nîşan da. Îmamoglû, got ku desthilatê êdî kontrola xwe winda kiriye, bêcidiyet tevdigere û gotinên wê hev nagirin. Îmamoglû diyar kir ku dê Encumeniya TBBê bi awayeke awarte bicivînin.

Îmamoglû, li ser hesaba xwe ya Xê weha got: “Ahmet Turk hêj hefteyek berê li gel Cîgirên Serokkokmar du malbat li hev anî û vê hefteyê jî bû terorîst. Di demokrasiyan de domdariya îradeya hilbijêran esas e. Heke kesên hatin hilbijarti ji peywirê bên girtin, divê kesek ji Meclisê were hilbijartin. Rayeya bijartinê tenê aydê hilbijêran e û nayê dewrkirin. Ez ê îşev ji Qahîreyê vegerim ku ji bo civîneke Habîtatê ya NY’ê hatibûm. Ez ê sibe Encumeniya TBB’ê bi awayeke awarte bicivînim.”