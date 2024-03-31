Özgür Özel: Türkiye yeni bir siyasi iklime kapı araladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin oy sayımı sürerken açıklama yaptı.

Resmi olmayan seçim sonuçlara göre CHP’nin Türkiye genelinde AKP’nin önünde olmasıyla ilgili “CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25'lik tavanı kırmıştır tuzla buz etmiştir” dedi. Özel şöyle konuştu:

Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi.

Bugün seçmen yirmi iki yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi.

Bugün seçmen Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve milletimizle kurduğumuz Türkiye İttifakı bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir.

Milletimiz sadece yerel yöneticilerin kim olacağına karar vermemiş, ülkemizin ve belediyelerin nasıl yönetilmesi gerektiğine, nasıl yönetilmemesi gerektiğine dair de önemli bir karar ve mesaj vermiştir.

Milletimiz ekmeğini küçültenlere, huzurunu bozanlara, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj vermiştir. Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir.

Bu mesaj bizlerin okumasıyla şu şekildedir: Biz ülkemizin bir hukuk devleti olarak kalmasını, kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini istiyoruz.

Biz ülkemizde her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Biz bütün renklerimizle Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Farklılıklarımız, zenginliğimizdir.

31 Mart öncesi yaşananlar ne kadar haksız, ne kadar adaletsiz, ne kadar ötekileştirici olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz.

Birileri öyle söylüyor diye kimseyi milli, birileri öyle göstermeye çalışıyor diye kimseyi de gayri milli görmüyoruz.

Biz milletimizin verdiği bu mesajı bir kutsal emanet olarak alıyor ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak başımızın üzerine koyuyoruz.

Ülkemizin gelecek yıllarda hakkı, hukuku, adaleti tanımayan siyasete bundan sonra geçit vermeyeceğini bugün gördük.

Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır. Bugün hangi partiye oy vermiş olursa olsun kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü hizmeti cezalandırmıştır.

CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25'lik tavanı kırmıştır tuzla buz etmiştir. Bu seçimlerde hiçbir siyasi parti ile ittifak kurulmadığı halde CHP'nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı 2019 başarısını daha da büyütmüştür. Bu sonuçları bizleri rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak asla değil seçmenin bize açtığını bir kredi olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim.

Tüm seçmen gruplarından gelen Türkiye siyasetinin akışını esastan değiştiren bu desteğin partimize büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. CHP artık tüm demokratların partisidir aynı zamanda milliyetçi muhafazakar Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri partidir. Bu seçmenleri CHP'li yaptık olarak okumuyoruz, bunu bize verdikleri bir görev olarak addediyor bu emaneti başımızın üzerine koyuyoruz.