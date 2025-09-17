Özgür Özel Türkiye'ye Bahçelievler CHP mitinginden seslendi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından düzenlemeye başladığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Bahçelievler oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel halen alanda konuşmasını sürdürüyor

Özgür Çelik İmamoğlu'nun mesajını okudu

Kürsüde ilk konuşan isim mahkeme kararıyla geçici olarak görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu. Çelik, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"2019’dan bu yana, siyasi parti gözetmeksizin, İstanbul’un tüm ilçelerine eşit oranda hizmet ettik. Bunun en iyi örneklerinden biri de Bahçelievler’dir. Açtığımız metro hattımız, kreşlerimiz, bölgesel istihdam ofisimiz, büyük altyapı yatırımlarımız ve çok yakında açılacak olan yeni metro istasyonlarımızla, Bahçelievler’e hak ettiği değeri verdik. Daha önce örneği görülmemiş desteklerle, dar gelirli hemşerilerimizin yanında olduk. Sizin paranızı, yine sizin hayatınızı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için harcadık. Bizler, hiçbir ayrım gözetmeden, vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çalışırken, iktidar sahipleri; ayırmacı, kayırmacı politikalarıyla ülkemizi bir uçurumun kıyısına sürükledi. Ekonomide bir uçurumun kıyısındayız. Demokraside, adalette, eğitimde, sağlıkta, dış politikada bir uçurumun kıyısındayız.

Ya milletçe birbirimize güvenerek, birbirimize tutunarak hep birlikte selamete, huzura, refaha kavuşacağız ya da bir avuç insanın kişisel emellerinin kurbanı olacağız. Bunun ortası yok. Yok. Ya bu iktidarı, hukuk ve demokrasi içinde hareket etmeye mecbur bırakacağız ya da bir baskı ve zorbalık rejiminde gençlerimizin, çocuklarımızın hayatları kararacak, umutları tükenecek. Hukuk ve demokrasi dışına çıktığı halde, milletten en ciddi şekilde uyarı görmeyen iktidarlar, hep daha fazla zalimleşirler. Yalnız siyasi rakiplerine karşı değil, iktidardan refah, adalet, güvence bekleyen tüm vatandaşlara karşı daha fazla zalimleşirler. Bugün ülkemizde yaşanan budur. Tarihte ve günümüzde örnekleri çoktur. Millet, adalet duygusunu yitirmiş bir iktidarı zamanında yola getirmezse, o iktidar sahiplerinin ülkeye yapacakları kötülükler, verecekleri zararlar misliyle katlanarak artar. Onun için hep söylüyorum: Ya adalet ya sefalet. Ya adalet ya esaret.

Bu iktidarın, adalet duygusu, adalet arzusu kalmamıştır. Bu iktidarın, son sözü milletin söylemesine tahammülü kalmamıştır. Bu iktidarın, rakipleriyle sandıkta mertçe yarışma niyeti yoktur. Milletin kendilerine vermediği yetkiyi, kontrolleri altındaki yargı aracılığıyla gasp ediyorlar. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini tehdit ederek, şantaja maruz bırakarak kendi partilerine geçmeye zorluyor, seçimle alamadıkları belediyeleri, bu kirli yolla elde etmeye uğraşıyorlar. Bayrampaşa’nın gururu Hasan Mutlu Başkanımız ve çalışma arkadaşlarına da yapılmak istenen budur. 30 yıl sonra halkçı ve icraatçı belediyecilikle tanıştırdığımız Bayrampaşalıların gönlünde taht kurmuş Hasan Başkanımız; baskıya, şantaja, tehdide boyun eğmediği için bu hukuksuz operasyona maruz kalmıştır. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, kendisini millet iradesinin üstünde görenlerin, kirli akıllarıyla milli iradenin temsilcilerine diz çöktürmeye çalışanların önünde boyun eğmeyeceğiz. Ne bu milletin temsilcileri geri adım atacak ne de aziz milletimiz.

Mücadelemiz; çok partili demokratik rejime son verme niyetini açıkça ortaya koymuş bir avuç insana karşı, 86 milyonun demokrasi, adalet ve hürriyet mücadelesidir. Mücadelemiz; herkesin hak ettiği gelire ve yaşam standartlarına kavuştuğu, emeğinin, yatırımının karşılığını aldığı, kendini güvende ve güvencede hissettiği bir Türkiye kurma mücadelesidir. Bu mücadelede duraklamaya, ayrışmaya yer yoktur. Durursak, duraklarsak, bölünür ayrışırsak, milletçe tüm tarihsel kazanımlarımızı yitirir, çok büyük bir yıkımla baş başa kalırız. Onun için, bugünkü mücadele azim ve kararlılığımızı dalga dalga büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemize adaleti, hürriyeti ve refahı getirene kadar asla durmayacağız. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Değerinizi bilin, kendinize güvenin. Kim ne planlar ne kumpaslar kurarsa kursun, son sözü siz söyleyeceksiniz. Bu ülkenin geleceği sizinle aydınlanacak. Umut sizdedir. Umut millettedir! Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”