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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 16:25
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 16:32
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Özgür Özel: Türkiye tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalı

"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır. Tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: Türkiye tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalı
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısıyla ilgili konuştu.

Gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirten Özel, Türkiye tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olması gerektiğini söyledi.

Özel ayrıca Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan çatışma riskinin azaltılmasının mümkün olmadığını ifade etti, 1967 sınırı ve Filistin devleti vurgusu yaptı:

Bölgemizi tehdit eden İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları büyük endişeyle izliyoruz. Ortadoğu’da tansiyon bu denli yükselmişken tarafların gerginliği artıracak hareketlerden kaçınması çağrısında bulunuyoruz.

Kurucumuzun ‘Yurtta barış dünyada barış’ vasiyetini hatırlama ve sahiplenmemizin gerektiği bir dönemdeyiz.

Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır.

İnanıyoruz ki Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgedeki tırmanmanın durdurulması ve çatışma riskinin azaltılması mümkün olmayacaktır.

Bu çerçevede barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının tek geçerli çözümünün 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması olduğu inancımızı yineliyoruz.

CHP lideri Özgür Özel: İsrail’le ticaret Filistin’e ihanettir
CHP lideri Özgür Özel: İsrail’le ticaret Filistin’e ihanettir
9 Nisan 2024

(HA)

özgür özel Filistin-İsrail Savaşı
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