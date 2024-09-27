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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 02:42
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 10:32
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CHP LİDERİ "RÜŞVET" DAVASINI YORUMLADI

Özgür Özel: "Türkiye New York Belediye Başkanı'na rüşvet verecek bir ülke değil"

Özgür Özel, New York Belediye Başkanı'na ABD savcılarınca yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti. CHP Genel Başkanı, Adams'a menfaat sağladığı iddia edilen diplomatların "böyle bir şeye niyet edemeyeceklerini" söyledi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Özgür Özel: "Türkiye New York Belediye Başkanı'na rüşvet verecek bir ülke değil"
Özgür Özel, New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı binada

BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantılarıyla aynı zamanda New York'ta bir araya gelen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum toplantısı için kentte bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, New York Belediye Başkanı Eric Adams'a karşı açılan ve Türkiye diplomatları ve yetkililerinin de adlarının karıştığı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili soruyu hükümeti koşulsuz savunarak yanıtladı.

Özgür Özel: "Böyle bir niyet TC'yi
temsil eden kimseye yakışmaz"

Özel, yeni Konsolosluk binasının Erdoğan'ın New York ziyaretine yetiştirilmesi için gerekli yangın denetimleri yapılmaksızın iskan ruhsatı alınması için Belediye Başkanı'na rüşvet verildiği iddiasını "binanın o mahallede yapılması için rüşvet verilmesi" şeklinde anlayarak, "burada böyle bir bina yapılırken Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, öyle bir acziyet içinde değil." dedi.

Özel  devamla "Böyle bir şeye niyet etmek Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kimseye yakışmaz. Böylesi binanın kazandırılması süreci içinde bir jest gördüysek fazlasını ABD'nin Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun para ve pulla ölçülecek bir tarafı yok, güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirir." diyerek AKP'li görevlilere yönelik iddiaların asılsız olacağını ileri sürdü. 

(AEK)

Haber Yeri
New York
özgür özel New York Başkonsolosluğu rüşvet
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