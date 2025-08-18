Özgür Özel: "Türkiye Aydın'ı Aydın'dan görecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasına karşı bir araya gelen on binlerce insanın önünde AKP Genel Başkanı Erdoğan'a "Aydın seçimlerini yenileme" çağrısında bulundu.

Özgür Özel Aydın, Atatürk Kent Meydanı'nda/Fotoğraf: CHP

Özgür Özel’in yanı sıra genel başkan yardımcıları, CHP Aydın milletvekilleri, çevre illerin milletvekilleri ve çok sayıda belediye başkanının yer aldığı mitinge eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Aykut Kaya, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Selma Aliye Kavaf, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız, Karaburun Belediye Başkanı İlker Girginer Doğanay ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz de katıldı.

Bölgenin hemen bütün kent ve ilçelerinin belediye başkanlarının da bulunduğu mitingte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmaoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden yolladığı mektup da okundu.

Ekrem İmamoğlu: "Mafyatik siyasetten kurtulmazsak çeteleşme hakim olur"

İmamoğlu, “Yargı kumpaslarına, iftiraya, şantaja dayalı ‘mafya usulü siyaset’, ülkemizin çözülmesi gereken en acil sorunudur. Mafya yöntemleriyle koltuklarını koruyamayacaklarını, büyük milletimizin böyle bir rezilliğe asla geçit vermeyeceğini, o bir avuç insana göstermek mecburiyetindeyiz. Bu, bütün siyasi ayrışmaların ötesine geçerek, ülkemizin ve devletimizin geleceği adına hep birlikte başarmamız gereken bir milli görevdir. Demokratik siyaseti hakim kılmaz, mafyatik siyasetten kurtulamazsak; hayatımızın her alanında çeteleşme hakim olur. Türkiye, maalesef böyle bir sürecin içindedir." dedi.

Özgür Özel: "Ahlaki üstünlük bizdedir"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasını bir AKP operasyonu olarak değerlendirdi:



"Aydın'ı alamayanlar, Aydın'ın iradesini gasp etmeye, iradesini hırsızlamaya kalktılar. Ve partilerinin kuruluş yıl dönümünde güya CHP'yi demoralize edecek bir iş diye bir CHP'li büyükşehir belediye başkanını partilerine katmaya kalktılar. İktidara yakın gazeteler, 'bir umut psikoloji değişir mi?', 'biliyorlar psikolojik üstünlüğün bizde olduğunu' dediler. O dakika dedim ki 'Aydın'a gidiyoruz, Türkiye'ye Aydın'ı Aydın'dan göstereceğiz.'

Ahlaki üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir! Millet emanetini geri çağırıyor. Bir siyasi yankesiciyle karşı karşıyayız. Bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız. Bir tek belediye bile kazanamadığı Ege'de, 'Belediye başkanım' diye bir kapkapçıyı baş tacı eden acizlikle karşı karşıyayız."

Özel'in "durum özeti"

Özgür Özel günümüzde yaşanan baskıları şöyle özetledi:

"Durumu özetleyelim: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren, kurulduğu gün gibi Türkiye'nin 1. partisi olmuş, Türkiye nüfusunun yüzde 65'inde belediyeleri kazanmış, Ege'de belediyesi olan 9 ilin 9'unu da kazanmış. Sivas'ın ötesine geçemiyorsun diye alay eden AKP, Ege'de il ve büyükşehir belediyesi olamadan kaldı. O günden sonra bütün belediyelerimiz üzerine büyük kumpas başladı. Belediyelerde yaygın olarak ihaleye giren birkaç firma önce cezaevine atıldı, sonra sözde itirafçı denilen iftiracılık müessesi başladı. Şunu bilin birkaç aylık belediye başkanları, hiç ihale vermedikleri sadece önceki AKP'li belediyeden ödemesini yaptıkları halde cezaevine kondular."

Özgür Özel: "Aydın'ın iradesini bekleyin hesap soracağız"

Özel, Özlem Çerçioğlu'yla AKP'ye geçişi öncesinde yaptığı görüşmeyi anlattı: "Öyle ki Türkiye'de bu kişiyle en çok çalışan belediye 2. 'si Kütahya Belediyesi Halim Işık'tı onun dosyasını Kütahya'ya yolladılar. 1. Aydın Belediyesi idi. Bu haberi saldılar, belediye başkanını korkuttular, şantaj yaptılar. Bunlar AKP'nin Özlem Çerçioğlu hakkında yapmış olduğu iddianemeler. Bundan haberdar olup titremeye başlayınca sordum, 'Veremeyeceğin hesap var mı?' dedi ki 'Normalde yok ama bunlara güven olmaz.' 'Biz her başkanda olduğu gibi sizin de arkanızda oluruz' dedik. Bizim gösterdiğimiz bu cesaret, bu kararlılığı kendisi gösteremeyen, içeride yatan arkadaşlarından utanmayan, herbiri birbirinden kıymetli, Afyon, Manisa, Uşak, Balıkesir, İzmir, Denizli ve Kütahya belediye başkanlarımızın hiçbiri boyun eğmedi eğmeyecek! Onlara da şantaj yapıyorlar, onlar boyun eğmiyor! Efeler diyarında üzerine kirli bir ampül takanlara şunu söylüyorum, Aydın'ın iradesini bekleyin hesap soracağız!"

"Bahçeli'ye ayar"

Özgür Özel, bu operasyonları yürütne AKP'lileri "Ak Toroslar çetesi" olarak niteledi. "Bahçeli 'Davaları bir an önce bitirin' dediği için Ak Toroslar, MHP’ye de ayar vermekte, 19 Mart darbesinin hedefi yarın MHP olur, öbür gün AK Parti!" dedi.

Özel, AKP'lilerin de birbirine düştüğünü söyleyedi. "En son bu Ak Toroslar çetesi iyice şuurunu kaybetti. Güya Fatih Keleş suikastçı tutmuş. Kiralık katili tutacağını söyledikleri kişi Selahattin Yılmaz. Ne tanırız ne biliriz. Ancak MHP'nin göz bebeğidir. Devlet Bey'in yakınıdır. Ak Toroslar çetesi MHP'ye de ayar vermektedir." dedi.

"Cesaretin varsa, Aydın seçimlerini yenileyelim!"

Özel, Erdoğan'a seselendi: "Ey Erdoğan sen benim belediye başkanlarıma onlarca cilt cilt iddianameler hazırlatırken biz teslim olmadık. Ama sen kazanamadığın bir belediyeyi almak için hakkında 3 klasör dosya hazırlattığın birisinin yakasına rozet takmaya tenezzül ettin, tamahkârsın, acizsin, zavallısın! CHP siyaseti cesurdur, dürüsttür. AKP'nin bugünkü siyaseti acizidir, zavallıdır." dedi

"Sandıktan çıkamayıp kumpastan çıkanlar"

CHP Genel Başkanı "Ege'de belediye kazanmak için sandıktan çıkmayıp kumpastan çıkanlara" seslendi:

AKP'nin tekerleri patlamıştır, lastik inmiştir, jant üstünde gidiyorsunuz! Jantın üstünde giden siyaset varsa varsa kaybedeceği seçim sandığına varır. Hasta heliyle Mehmet Murat Çalık'tan, evladından koparılan Oya Tekin'lerden Kadriyelerden hiç mi utanmadın. Afyon Belediye Başkanımızdan hiç mi utanmadın.Gün gelecek tarih 8 belediye başkanını, CHP'deki 415 cesur insanı, 2 milyon cesur üyemizi, 23 Mart kahramanlarını, yazacak. bu korkakları tarihin çöp sepetine atıyorum.

Özlem Çerçioğlu'na: "Siyasi yankesici"

Özgür Özel, CHP'den AKP'ye geçen Aydın Belediye Başkanı'na "Mazbatanı yemekhanede verenlere sığınıp topukladın ya tarihin çöp sepetinde kal, artık Aydın'ın gündeminde sen yoksun!" dedi.

Alandaki halka da "Bir tane topuklamış, topuğu kırık efenin olduğu bina, siyasi yan kesicilerin değil siz Aydınlılarındır o bina. Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, Aydın seçimlerini yenileyelim! Hodri meydan, Aydın'a sandığı koyalım! Erdoğan'ın adayı siyasi kapkaççı, siyasi yan kesici. CHP'nin adayını açıklıyorum, bu meydandaki bütün Aydınlılardır!" diye seslendi.

"Emeklinin 6 çeyrek altınına göz diken"

Özgür Özel ülkedeki bozulan gelir dağılımından en üsttekilerin yararlanmasına atıfta bulunarak, ""Tayyip Erdoğan zengin seviyor, zengin." dedi.

"Zeytin kesip maden arayanları seviyor. Emeklinin 6 çeyrek altınına göz diken Erdoğan'dır. Asgari ücretliyi açlık seviyesinin altında çalışanı sevmez. O Erdoğan 152 gün önce giriştiği darbe girişiminde Türkiye'nin tüm varlıklarını kendi geleceği için çarçur eder."

İlk 6 ayda bu ülke 1.1 trilyon lira faiz ödedi. Emekliye gelince yok, memura yok, asgari ücretliye yok. Darbeye var, faize var.

Özel, "yargıda komisyon peşinde" koşanlar arasında saydığı Mücahit Birinci'ye söz getirdi.

"Gece 12'de gidiyor. Bir iftiraname koyuyor. Bu utanmazı ifşa ettik. Önce salağa yattılar. Dün bir baktık, AK Parti kendisini atmaya çalışırken, o kendisi partiden kendini atmış. Tayyip Erdoğan kumpasçıdır, siyasi yan kesicidir. AK Partililer birbirine düşmektedir. Şükürler olsun ki ahlaki üstünlük bizdedir. Demek ki biz kazanacağız. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Meczup Mücahit Birinci'yi partiden atarak bundan sıyrılamazsın. Hırsızın siyaseti olmaz. Allah hırsızın belasını versin." dedi.

(AEK)