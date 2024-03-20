Özgür Özel: TİP, Gökhan Zan'ı çekmeseydi kaybettirme potansiyeli vardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay adaylığından çektiği Gökhan Zan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Özel, Zan’a ait olduğu öne sürülen para ve mevki pazarlığının yapıldığı ses kayıtlarına ilişkin “Olanlara şaşırmadım” değerlendirmesi yaptı.

Zan’ın kendilerinden ret yanıtı alınca TİP’e gittiğini belirten Özel, “O dönem TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Zan’ın doğru aday olmayacağını dostane söyledim” diye konuştu.

TİP "Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektik"; Zan "Adaylığa devam" dedi

“‘Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım’ dedi”

CHP lideri Özel, Zan’ın ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak istediğini belirtti, ardından “Ama dedi ki ‘Büyükşehir olmazsa Defne’yi verin, ben Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım.’ Defne’nin olmayacağını anlayınca Arsuz’u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş protesto edildi: Lütfü istifa

“Kaybettirme potansiyeli vardı”

Özel, Saymaz’ın “Zan, bunun kumpas olduğunu iddia ediyor. Sizin ‘TİP’in kaybettirme ihtimali var’ sözünüzü de ilişkilendiriyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“TİP adayın arkasında kurumsal olarak dursa ve adayı çekmese bir kaybettirme potansiyeli vardı. Ama Gökhan Zan’ın bu süreçten sonra etkili bir siyasi aktör olmasını olanaklı görmüyorum. Geçmişte iyi niyetle TİP’e sevgisinden, CHP’ye kızgınlığından oy vermeyi düşünen herkesi, yaşananları göz önüne alıp Hatay’ı AK Parti’nin acımasız ellerine bırakmamaları için CHP’ye oy vermeye davet ediyorum.”

Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Hatay AK Parti'nin eline geçerse ne olacağı belli

Baş: Zan’ın bir gücü yok

İsmail Saymaz’a konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş da “Biz Zan’dan desteğimizi çektiğimizi açıkladık. Bundan sonra tek başına girecek. Ama onu da yapamaz, kimle yapacak? Böyle bir gücü yok. Yürütmesi zor” ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan kimdir?

(VC)