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Yayın Tarihi: 20 Mart 2024 15:40
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2024 15:45
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Özgür Özel: TİP, Gökhan Zan'ı çekmeseydi kaybettirme potansiyeli vardı

CHP lideri Özgür Özel, TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan hakkındaki iddialara ilişkin “Olanlara şaşırmadım” değerlendirmesi yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: TİP, Gökhan Zan'ı çekmeseydi kaybettirme potansiyeli vardı
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay adaylığından çektiği Gökhan Zan’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Özel, Zan’a ait olduğu öne sürülen para ve mevki pazarlığının yapıldığı ses kayıtlarına ilişkin “Olanlara şaşırmadım” değerlendirmesi yaptı.

Zan’ın kendilerinden ret yanıtı alınca TİP’e gittiğini belirten Özel, “O dönem TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Zan’ın doğru aday olmayacağını dostane söyledim” diye konuştu.

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“‘Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım’ dedi”

CHP lideri Özel, Zan’ın ilk olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak istediğini belirtti, ardından “Ama dedi ki ‘Büyükşehir olmazsa Defne’yi verin, ben Lütfü Başkan’la uyumlu çalışırım.’ Defne’nin olmayacağını anlayınca Arsuz’u istedi. Hep bizdeki belediyeleri istedi. Bizde olmayan bir belediyeyi kazanırım demedi. Garanti belediyeleri istedi” ifadelerini kullandı.

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“Kaybettirme potansiyeli vardı”

Özel, Saymaz’ın “Zan, bunun kumpas olduğunu iddia ediyor. Sizin ‘TİP’in kaybettirme ihtimali var’ sözünüzü de ilişkilendiriyor. Ne düşünüyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“TİP adayın arkasında kurumsal olarak dursa ve adayı çekmese bir kaybettirme potansiyeli vardı. Ama Gökhan Zan’ın bu süreçten sonra etkili bir siyasi aktör olmasını olanaklı görmüyorum. Geçmişte iyi niyetle TİP’e sevgisinden, CHP’ye kızgınlığından oy vermeyi düşünen herkesi, yaşananları göz önüne alıp Hatay’ı AK Parti’nin acımasız ellerine bırakmamaları için CHP’ye oy vermeye davet ediyorum.”

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Baş: Zan’ın bir gücü yok

İsmail Saymaz’a konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş da “Biz Zan’dan desteğimizi çektiğimizi açıkladık. Bundan sonra tek başına girecek. Ama onu da yapamaz, kimle yapacak? Böyle bir gücü yok. Yürütmesi zor” ifadelerini kullandı.

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(VC)

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