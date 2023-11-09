Özgür Özel: TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'da toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağı bilgisini paylaştı.

Özel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin Can Atalay kararına uymamasına ilişkin tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

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Özel, "Yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" dedi.

CHP Genel Başkanı sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti. Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım."

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(AÖ-VC)