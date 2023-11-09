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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 16:35
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 16:55
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DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILMAYACAK

Özgür Özel: TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz

CHP lideri Özel, "Yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/ozgur-ozel-numan-kurtulmus-tan-meclis-danisma-kurulu-nu-olaganustu-toplamasini-istedi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'da toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağı bilgisini paylaştı.

Özel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin Can Atalay kararına uymamasına ilişkin tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

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Özel, "Yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" dedi.

CHP Genel Başkanı sosyal medya hesabından şunları söyledi: 

"Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti. Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım."

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