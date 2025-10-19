Özgür Özel: Tayyip Bey iktidarını sürdürmek için her şeyi göze almış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da partisinin 39’uncu Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı gösterememeleri halinde kimin aday olabileceği konusuna değindi; “Vallahi ben değilim. Sensin; bu salonda oturan herkes benim Cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim” dedi.

“Bu yürüyüşün Anadolu’ya yayıldığını gördüler”

Özel konuşmasına, 9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak başladı.

Bugün Manisa’nın yanı sıra İstanbul’da da il kongresinin yapıldığını belirten Özel, 22 Ekim’de Kastamonu’da yapılacak olanla birlikte Türkiye’deki bütün il kongrelerinin tamamlanacağı söyledi.

“Niye böyle bir sürecin içindeyiz?” diyen soran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz 47 yıl sonra önce Manisa’yı değiştirdik, Türkiye’yi değiştirdik. Ardından yerel seçimlerde büyük bir başarı kazandık. Bunun bir iktidar değişiminin adımları olduğundan milletimizle birlikte rakiplerimiz de emin oldular. Karşımızdakiler bu coşkuyu, bu heyecanı, bu umudu, bu gençlik enerjisini, bu kadınlarla erkekleri eşit gören ve birlikte siyaset yapan, Türkiye’ye de eşitlik vaat eden, mahkemelerde de adalet vaat eden, gelirde de adalet vaat eden, vergide de adalet vaat eden, kadın ve erkek arasında da adalet vaat eden bu yürüyüşün 100 yıl önceki yürüyüş gibi Anadolu’ya yayıldığını gördüler ve buna karşı tedbir almaya başladılar.”

“Ne olursa olsun bu yürüyüşü bırakamayız”

CHP lideri Özgür Özel, iktidarın 30 Ekim 2024’ten bu yana partisine karşı bir savaşın içine girdiğini belirterek, CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyım atanmasından bu yana yaşanan süreci hatırlattı.

“AKP’nin yargı kolları vasıtasıyla yapılan bütün bu saldırılardan kurtulduktan sonra hep beraber yeni bir yürüyüşü ve soluk almadan tamamlayacağımız bir çalışmayı başlatacağız,” diye devam eden CHP’li Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne olursa olsun bu yürüyüşü bırakamayız. Bırakırsak düşeriz. Biz sendelersek, bu millet yuvarlanır. Biz bir kelime eksik söylersek, bu millet susar. Biz bir adım geri gidersek, bunlar ülkeyi 100 yıl geri götürecek. Biz bir santim eğilirsek, bunlar bu millete diz çöktürecek. O yüzden geri adım atmayacağız, bir adım geride durmayacağız.”

“Mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak”

CHP lideri Özel, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi.

Özel, “Gün gelip özgür kalıp ya da adaylığı önünde bir engel olmayıp, aday gösterdiğimizde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak ve Cumhurbaşkanı olacak. İşte hem o gün gelene kadar, o gün tut ki aday yapamadık, bir nefer, partiden bir nefer adaylaşacak. Ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak” diye konuştu.

İmamoğlu’nun yerine kimin aday olabileceği konusuna da değinen Özel, şunları kaydetti:

“Ben geçmişte de bunu hep öyle düşündüm, hep öyle söyledim. ‘Ekrem Başkan’ın yerine Cumhurbaşkanı adayınız var mı?’ Diyorum ki ‘Var.’ ‘Kim?’ Vallahi ben değilim. Sensin; bu salonda oturan herkes benim Cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim.”

“Beni seven, ülkesini seven arkamdan gelsin”

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sermaye, yargı ve istihbarata güvendiğini” belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tayyip Bey Amerikan Büyükelçisi Barrack’a güveniyor. Tayyip Bey Amerikan Başkanı Trump‘a güveniyor. Tayyip Bey demokrasi dışında ne varsa onu kullanmak ve iktidarını sürdürmek için her şeyi göze almış. Bunu göze almış ve bu kadar gözü dönmüş birinin karşısında en az onun kadar göze almış ve ondan daha çok cesaretle bu memlekete iktidar olmaya karar vermiş olanlara ihtiyaç var.”

“İktidara yürümeye, bir devri kapatıp bir devri açmaya hazır mıyız?” diye soran Özel, “Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Beni seven, ülkesini seven arkamdan gelsin. Biz başaracağız; demokratlar kazanacak, Cumhuriyetçiler kazanacak, Atatürk’ü sevenler, Cumhuriyet’i sevenler kazanacak” diyerek sözlerini tamamladı.

(VC)