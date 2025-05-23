Özgür Özel: Suçları Kürt olmak ve bize oy getirmek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde görülen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in duruşmasına katıldıktan sonra açıklama yaptı.

Özel, hem dava sürecine hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlara sert tepki gösterdi. Konuşmasında ağırlıklı olarak hukuksuzluk, siyasi baskılar ve erken seçim çağrısı üzerinde duran Özel, AKP hükümetine yüklendi.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Hanım’ın sabahın erken saatlerinde oğluyla yaşadığı evden gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Artık ifadesi alınmış bir insan. Yeni bir şey sorulacaksa çağırırsınız, sorarsınız. Bu yapılan vicdansızlıktır, düşman hukuku uygulanıyor,” dedi. Aynı yöntemle daha önce Genel Sekreter Akın Gürlek’in de yeniden gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldığını hatırlattı.

“Telefonu bulduk diye sevinmeyin, avucunuzu yalarsınız”

Özgür Özel, İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen telefonla ilgili yürütülen soruşturmalara da değinerek, “Graham Bell bile telefonu bulduğuna bu kadar sevinmemiştir. Aradıkları şey gizli telefonmuş. Buldular, içi bomboş. Ne arama var ne WhatsApp. Eskiden kalmış bir numara. Avucunuzu yalarsınız, boşuna sevindiniz,” dedi. Telefonun, İmamoğlu’nun aday adaylığı döneminden kalma ve zaten partide kayıtlı bir iletişim numarası olduğunu vurguladı.

“İddianame tel tel dökülüyor”

Ahmet Özer’in yargılanmasına dair konuşan Özel, iddianamenin dayanaksız olduğunu savundu: “Bir dekont göstermişler: ‘Kurban parası.’ Diğerinde fatura var: ‘Elektrik süpürgesi.’ 2.500 lira göndermiş; aidat. Bunları terör finansmanı olarak sunuyorsan, savcıysan ve hâlâ bu dosyanın arkasında duruyorsan, gidip başka iş yap.” Özel, “Bu iddianameyi uçak yapıp savcıya fırlattı, başının üzerinden geçti,” sözleriyle durumu özetledi.

Özel, Ahmet Özer’in tutuklanmasının nedeninin siyasi olduğunu öne sürerek, “Ahmet Özer neden tutuklu? Esenyurt’u kazandığı, Kürtlerden oy aldığı, AK Parti’ye kaybettirdiği için. Bu suç Türk Ceza Kanunu’nda yok ama fiilen uygulanıyor,” dedi. Bu stratejinin mimarının kendisi olduğunu vurgulayan Özel, “Ben o adayları önerdim. Kürtlerin oyunu biz aldık, bu yüzden şimdi iftiralarla saldırıyorlar,” diye konuştu.

“Algı yönetiminden başka hiçbir şey yapmıyorlar”

CHP lideri, yürütülen operasyonların amacının yalnızca kamuoyunda algı yaratmak olduğunu ifade ederek, “Mustafa Bey, Ekrem Bey’in yıllardır yanında. Tutukluyorlar, koruma müdürünü alıyorlar. Ne yapmış? Ne bulduysanız iki katını yazın. Algı yönetimi dışında bir şey yok,” dedi.

“TRT nerede?”

Ahmet Özer’in yargılandığı duruşmanın kamuoyuna açık olmamasını eleştiren Özel, “TRT nerede? Neden canlı yayınlamıyorsunuz? Madem her şey hukuk içinde yürütülüyor, halk da izlesin. İddianame izleyen herkesin aklıyla alay ediyor,” dedi.

“Yeni anayasa’yı iktidarı için isteyenle masaya oturmayız”

Yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Özel, “Kendi iktidarı için Anayasa’yı çiğneyen biriyle biz yeni bir Anayasa yapmayız. AYM ve AİHM kararlarını tanımayan bir iktidarla neyin müzakeresini yapacağız? Önce Anayasa’ya uyacaklar. O zaman konuşuruz,” dedi. Özel, demokratikleşme çağrısını yinelerken, “Türkiye’nin en demokratik, en eşitlikçi Anayasasını yaparız ama Erdoğan'la değil, bu milletle yaparız,” ifadelerini kullandı.

“O sandık ya gelecek ya gelecek”

Erken seçim çağrısını da yineleyen Özel, “Bu ülkenin çıkışı sandıktır. Erdoğan için erken seçim badire olabilir ama millet için tek umuttur. O sandık ya gelecek ya gelecek,” dedi. Parti olarak tüm Türkiye’yi dolaştıklarını, meydanların dolduğunu vurgulayan Özel, “20 milyona ulaşan imza kampanyamızla toplumun mesajı net. Erdoğan sandıktan kaçamaz,” diye konuştu.

“Fatih’ten başlayacağız, belgeler elimizde”

Özel, AKP’li belediyelere yönelik yolsuzluk dosyalarının yıllardır bekletildiğini öne sürerek, “Salı günü açıklayacağım. Sayıştay’ın işlem yapın dediği belediyeler var. Fatih Belediyesi’nden başlayacağız. Göreceğiz bakalım oraya da operasyon yapacak mısınız?” dedi.

Son olarak Özel, Erdoğan’ın yeni Anayasa söylemini değerlendirdi: “Tek derdi yeniden aday olmak. Kaybetti, ikinci parti oldu. Kör topal, zorla ayakta duran bir iktidar bu. Ama biz halkla birlikte kazanacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olacak” dedi.

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(EMK)