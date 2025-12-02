Özgür Özel: "'Stockholm Sendromu' tabiriyle, DEM Partiyi kast etmedim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti cephesinde tepkilere yol açan ve Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nın dün sertçe yanıt verdiği sözlerini tevil etti. Özel bir genelleme yaptığını ve DEM Parti'yi kast etmediğini söyledi.

Özgür Özel'in sözlerini gazeteci Hilal Köylü aktardı. Köylü pazartesi akşamı sosyal medya hesabından "Özgür Özel’e DEM Parti’nin tepki gösterdiği “Cellada aşık olmayın” sözlerini sordu[ğunu]" ve Özel'in “Ben DEM’e söylemedim. DEM’in kapatılmasını hatırlatarak genelleme yaptım.” yanıtını verdiğini açıkladı.

Özgür Özel’e DEM Parti’nin tepki gösterdiği “Cellada aşık olmayın” sözlerini sordum.



Özel şu yanıtı verdi:



“Ben DEM’e söylemedim. DEM’in kapatılmasını hatırlatarak genelleme yaptım.”



"Ben DEM'e söylemedim. DEM'in kapatılmasını hatırlatarak genelleme yaptım."

Ne olmuştu?

Özgür Özel CHP'nin 30. Olağan Kongresinde TBMM Komisyonundaki, Öcalanla görüşmek üzere İmralı'ya heyet yollama tartışmalarını ve bu tartışmalar sırasında Devlet Bahçeli'nin takındığı tutumun evveliyatını işaret eden sözlerinin DEM Parti'ye gönderme olduğu konusunda yalnızca DEM Parti ve seçmenleri arasında değil siyasi yelpazenin bütün kanatlarında yaygın bir kanaat doğmuştu.

Özel'in konuşması

"Herkesi canı istediğinde ‘Şu parti kapatılsın, kapatmıyorsa Anayasa Mahkemesi de kapatılsın’ diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum. "Bir Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum.” Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz cellatımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Tülay Hatimoğulları'ndan yanıt: "Celladı iyi tanırız"

Özgür Özel'in konuşması sosyal medyada hızla yankılandı: Sözcü, DW Türkçe, Halk TV, Diken, Nefes gibi kaynaklar ve X'te Serbestiyet gibi hesaplar da Özel'in açıklamasını DEM Parti'yle karşıtlaşma üzerinden okudular. DEM Parti'nin Devlet Bahçeli'nin "kapatılsın" diye 2015'ten bu yana şahsi davası haline getirdiği HDP'nin kapatılması ihtimali dolayısıyla kurulduğu da hafızalarda taze olunca Özel'in sözlerinin böyle algılanması kaçınılmazdı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Çanakkale'de yaptığı konuşmada Özgür Özel'i Kürt halkı arasında kabaran eleştirileri de arkalayarak yanıtladı:

"Hiç arzu etmeyeceğimiz şey, muhalefetin birbirine muhalefet etmesidir. Yargı sopası, baskılar, adaletsizlik; ‘celladına âşık olmak’ ya da ‘Stockholm sendromu’ metaforuyla anlatılamaz. Ancak siyasetle anlatılır, siyaset üretmekle açıklanır, dayanışmayla ve ortak mücadeleyle bunlar aşılır. Bu metaforun bizler için kullanılmış olması, en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler, Şark Islahat Planı’ndan umumi müfettişliklere, askeri cunta yönetiminden OHAL valiliklerine, kayyımlara uzanan uzun bir direniş geleneğinin sahipleriyiz. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan, bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist, yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz DEM Parti olarak. Celladı da çok çok iyi tanırız. Evladı yakılan köylerimizden, zorla boşaltılan köylerimizden tanırız. Celladı Alevi katliamlarından, faili meçhullerden, işkencelerden, zindanlardan tanırız."

Hatimoğulları konuşmasında, ırkçı, ultra milliyetçi çevrelerin DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında seçim işbirliği olasılığına ilişkin olarak ürettikleri rivayetleri de yanıtlayarak, AKP ve MHP ile temaslarının "icra makamında" olmalarıyla sınırlı olduğunu vurguladı. Hatimoğulları şöyle dedi:

"AKP ve MHP hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var. Bundan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez. Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu süreç, seçme ve seçilmeden çok daha büyük bir süreçtir. Yüz yıllık hasretini çektiğimiz onurlu barışı tesis etmek için çalışıyoruz."

