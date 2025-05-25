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Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2025 14:51
 ~ Son Güncelleme: 25 Mayıs 2025 16:37
2 dk Okuma

Özgür Özel start verdi, binler koştu

Özgür Özel, “Bu koşuda Ekrem Başkan için koştuk. Ama aslında hepimiz bir kişinin peşinden koşuyoruz: Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet koşusu sürecek. Onu takip edenleri hapsedemezsiniz. Koşuyu durduramazsınız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, kalabalık bir grup insan bir araya gelmiş ve gülümseyerek poz veriyor. Fotoğrafın merkezinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer alıyor. Spor kıyafetleri giymiş olan Özel’in sol yanında Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı bulunuyor. Sağ tarafta ise kırmızı gözlük takmış bir kadın, elinde “Cadde 21K” yazılı ve üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganının yer aldığı bir atkı tutuyor. Atkıda ayrıca koşunun logosu ve organizasyon bilgileri de yer almakta. Arkada ise etkinliğe katılan çok sayıda kişi bulunuyor; bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekiyor. Katılımcıların çoğu spor kıyafetleriyle etkinliğe hazır görünmekte. Genel atmosfer enerjik, birlik ve dayanışma duygusunu yansıtan bir kitle görüntüsü sunuyor. Etkinliğin bir koşu organizasyonu olduğu ve politik bir mesaj da içerdiği net biçimde görülüyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Cadde Koşusu, binlerce sporseveri Caddebostan Sahili’nde buluşturdu. Koşunun startını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel verdi. Etkinliğe damgasını vuran mesaj ise “özgürlük ve adalet” oldu.

Kaddebostan Sahili’nde gerçekleşen koşu, Anadolu Yakası’nın en keyifli parkurlarından biri olarak gösteriliyor. Bu yılki etkinlikte üç farklı kategori yer aldı: Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşusu. Toplamda yaklaşık 4 bin koşucu, sabah saatlerinde başlayan yarışta ter döktü.

Koşuya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.

Özgür Özel: Bu koşu, özgürlük için

21 kilometrelik parkurun startını veren Özgür Özel, yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nu anarak şöyle konuştu:

“Bugün Ekrem Başkan olsaydı burada bizimle birlikte olacaktı. Biz de onun yokluğunu kabul etmiyoruz. Bu şehirde yaşamaktan, direnmekten ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Göğsümüzde taşıdığımız 1923 numarasıyla Cumhuriyet'in izinden yürüyoruz.”

10K koşusunu 59 dakikada tamamlayan Özgür Özel, yarış sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu koşuda Ekrem Başkan için koştuk. Ama aslında hepimiz bir kişinin peşinden koşuyoruz: Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk’ün başlattığı Cumhuriyet koşusu sürecek. Onu takip edenleri hapsedemezsiniz. Koşuyu durduramazsınız.”

Yarış Sonuçları: Birinciler Belli Oldu

  • 21K Parkuru:
    • Kadınlar: Ezgi Kaya
    • Erkekler: Yunus Emre Akkuş
  • 10K Parkuru:
    • Kadınlar: Esmanur Yılmaz
    • Erkekler: Mahti Alizadeh

Koşunun ardından çocuk kategorisinde yarışan minik sporcular da parkura çıktı. Etkinlik, saat 12.00’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Yarışta dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik CHP İstanbul İl başkanı ekrem imamoğlu
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