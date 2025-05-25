Özgür Özel start verdi, binler koştu

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Cadde Koşusu, binlerce sporseveri Caddebostan Sahili’nde buluşturdu. Koşunun startını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel verdi. Etkinliğe damgasını vuran mesaj ise “özgürlük ve adalet” oldu.

Kaddebostan Sahili’nde gerçekleşen koşu, Anadolu Yakası’nın en keyifli parkurlarından biri olarak gösteriliyor. Bu yılki etkinlikte üç farklı kategori yer aldı: Cadde 10K, Cadde 21K ve Çocuk Koşusu. Toplamda yaklaşık 4 bin koşucu, sabah saatlerinde başlayan yarışta ter döktü.

Koşuya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve Bolu Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.

Özgür Özel: Bu koşu, özgürlük için

21 kilometrelik parkurun startını veren Özgür Özel, yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nu anarak şöyle konuştu:

“Bugün Ekrem Başkan olsaydı burada bizimle birlikte olacaktı. Biz de onun yokluğunu kabul etmiyoruz. Bu şehirde yaşamaktan, direnmekten ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Göğsümüzde taşıdığımız 1923 numarasıyla Cumhuriyet'in izinden yürüyoruz.”

10K koşusunu 59 dakikada tamamlayan Özgür Özel, yarış sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu koşuda Ekrem Başkan için koştuk. Ama aslında hepimiz bir kişinin peşinden koşuyoruz: Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk’ün başlattığı Cumhuriyet koşusu sürecek. Onu takip edenleri hapsedemezsiniz. Koşuyu durduramazsınız.”

Yarış Sonuçları: Birinciler Belli Oldu

21K Parkuru:

Kadınlar: Ezgi Kaya



Erkekler: Yunus Emre Akkuş

10K Parkuru:

Kadınlar: Esmanur Yılmaz



Erkekler: Mahti Alizadeh

Koşunun ardından çocuk kategorisinde yarışan minik sporcular da parkura çıktı. Etkinlik, saat 12.00’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Yarışta dereceye girenlere madalya ve kupaları takdim edildi.

(EMK)