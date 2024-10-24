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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 15:26
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 15:33
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Özgür Özel: Sinmeyeceğiz, tutum değiştirmeyeceğiz

Özgür Özel, TUSAŞ saldırısında yaralananları ziyaret etti ve ardından açıklama yaptı: "Bir terör saldırısıyla Türkiye’ye yön verilmeye, istikamet tayin edilmeye çalışılıyor. Buna teslim olmayacağız."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel: Sinmeyeceğiz, tutum değiştirmeyeceğiz
*Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basına açıklama yapan Özel, beş yaralı ziyaret ettiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Sekiz yaralının taburcu olduğunu belirten Özel, 14 yaralının farklı hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

Özel saldırıya ilişkin ise şöyle konuştu:

“Bugün bir terör saldırısıyla Türkiye’ye yön verilmeye, istikamet tayin edilmeye çalışılıyor. İnsanlar korkutulmaya ve siyasete yön verilmek isteniyor. Bunu yapan kim olursa olsun karşısında durulmalıdır. Buna teslim olmayacağız, eğer biz korkarsak, biz sinersek bundan dolayı tutum değiştirirsek terör amacına ulaşmış olur.”

Özel, bir gazetecinin DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan’ın PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi ve aktardıklarını sordu.

Özel, bu soruya “Bunları cevaplayacağımız çok kürsümüz var. Yanımızda devlet memurları varken o boyutuna girmeyeceğiz, onu birkaç saat içinde cevaplayacağımız başka ortamlar olur” yanıtını verdi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
tusaş TUSAŞ saldırısı özgür özel
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