ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Şubat 2025 16:54
 ~ Son Güncelleme: 25 Şubat 2025 17:01
2 dk Okuma

Özgür Özel: Serap Yazıcı önce CHP’ye katılmak istedi

Özel, 23 Mart'ta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini duyurdu ve seçmenlere sandığa gelmeleri için çağrıda bulundu: "Bu seçim Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek, erken seçim sandığının öncü adımı olacak. Gel ki bu düzeni değiştirelim!"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Görselde, bir siyasi lider kürsüde konuşma yaparken elinde bir belge tutuyor. Belgenin başlığında "Kartalkaya Görevlendirme Yazıları" ifadesi yer alıyor. Belgenin üzerinde bazı bölümler sarı renkle işaretlenmiş ve imzalar bulunuyor. Konuşmacı ciddi ve kararlı bir yüz ifadesiyle elini ileriye doğru uzatıyor. Arkasında CHP'nin amblemi olan kırmızı bayrak dikkat çekiyor. Kürsüde birkaç mikrofon yer almakta. Görüntü, bir meclis veya parti toplantısı sırasında çekilmiş gibi görünüyor.
Fotoğraflar: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı’nın önce CHP’ye katılmak istediğini, ancak reddedildikten sonra AK Parti’ye geçtiğini açıkladı. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin "askıda buğday" kampanyasına atıfta bulunarak "Askıda vekil uygulamasına son verin" çağrısında bulundu.

Özel, muhalefet partileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Farklılıklarımız olabilir ama demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunanlarla birlikte yürüyeceğiz" dedi. Ayrıca, 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerini açıklayarak ön seçime katılım çağrısı yaptı, "İktidar yolculuğumuz başlıyor. Gel, adayını seç ve tarihe geç!" dedi.

Kartalkaya Yangını ve "Korsan Bilirkişi" tartışması

Özel, Kartalkaya yangınının 35. gününde bilirkişi raporunun reddedilmesine sert tepki gösterdi. "Belgeler elimizde" diyerek Adalet Bakanı’na çağrıda bulunan Özel, bilirkişilerin azledildiğini ve raporlarının yok sayıldığını söyledi.

Erdoğan’a "Rakı Hesabı" yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "rakı hesabı yapıyor" eleştirisine yanıt veren Özel, alkol vergilerinin ideolojik olduğunu vurguladı:
"Sen kimsenin yaşam biçimini sorgulayamazsın! OECD ülkeleri içinde Türkiye gıda enflasyonunda birinci sırada. Bunun hesabını ver!" dedi.

Bahçeli’nin "Askıda Buğday" kampanyasına tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "askıda buğday" kampanyasına değinen Özel, "İnsanları iki kova buğdaya muhtaç hale getiren sizsiniz" diyerek MHP'yi eleştirdi.
"Askıda vicdan uygulamasına son verin! Vekil olarak çiftçiye destek verin!" çağrısında bulundu.

Ramazan pidesine rekor zam!

Özel, ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dikkat çekerek pide fiyatlarındaki astronomik artışı rakamlarla açıkladı:
"2002’de 2 lira olan pide bugün 80 lira! Yüzde 4000 zam var. Emekli ikramiyesiyle 6 tepsi baklava alınırken bugün sadece 1 tepsi alınabiliyor."

Borsa Soruşturması

Özel, borsada manipülasyon soruşturmasına tepki göstererek, "Güven ortamı yoksa borsa düşer. Borsa düşüyor diye hesap sormak, tansiyon yükseldi diye tansiyon aletini kırmak gibidir" dedi.

Zorunlu eğitimin fazla olduğu yönündeki tartışmaları eleştiren Özel, "Bu kafa ilkokuldan sonra ya kocaya ya ustaya diyor. Çocuk işçiliği mi teşvik etmek istiyorsunuz?" diyerek AK Parti hükümetini sert şekilde eleştirdi.

"AK Parti geleceğin muhalefet partisidir"

AKP'nin son kongresini eleştiren Özel, "Bir ülkede iktidar, muhalefete muhalefet etmeye başladıysa, psikolojik olarak iktidar el değiştirmiştir. AK Parti artık geleceğin ana muhalefet partisidir" dedi. 

İktidar Yolculuğu için çağrı

Özel, 23 Mart'ta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini duyurdu ve seçmenlere sandığa gelmeleri için çağrıda bulundu:
"Bu seçim Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek, erken seçim sandığının öncü adımı olacak. Gel ki bu düzeni değiştirelim!"

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
siyaset CHP özgür özel seçim
ilgili haberler
Özgür Özel’den ‘sahte diploma’ açıklaması
22 Şubat 2025
/haber/ozgur-ozelden-sahte-diploma-aciklamasi-304807
Özgür Özel'den kayyım yorumu: Hazımsızlık
15 Şubat 2025
/haber/ozgur-ozel-den-kayyim-yorumu-hazimsizlik-304574
Özgür Özel'den Yılmaz Tunç'a 'korsan rapor' yanıtı
25 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-den-yilmaz-tunc-a-korsan-rapor-yaniti-303961
Özgür Özel, Bakırköy’de Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti
18 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-bakirkoyde-mine-ozerden-ve-cigdem-mater-i-ziyaret-etti-303745
Özgür Özel: Savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağız
17 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-savas-ilan-edilen-taraf-ne-yapiyorsa-onu-yapacagiz-303733
Özgür Özel: Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon, düşman hukukudur
14 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-besiktas-belediyesine-yapilan-operasyon-dusman-hukukudur-303619
AKPOLAT'IN GÖZALTINA ALINMASI
Özgür Özel: Saldırılara pabuç bırakmayacağız
13 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-saldirilara-pabuc-birakmayacagiz-303586
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özgür Özel’den ‘sahte diploma’ açıklaması
22 Şubat 2025
/haber/ozgur-ozelden-sahte-diploma-aciklamasi-304807
Özgür Özel'den kayyım yorumu: Hazımsızlık
15 Şubat 2025
/haber/ozgur-ozel-den-kayyim-yorumu-hazimsizlik-304574
Özgür Özel'den Yılmaz Tunç'a 'korsan rapor' yanıtı
25 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-den-yilmaz-tunc-a-korsan-rapor-yaniti-303961
Özgür Özel, Bakırköy’de Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti
18 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-bakirkoyde-mine-ozerden-ve-cigdem-mater-i-ziyaret-etti-303745
Özgür Özel: Savaş ilan edilen taraf ne yapıyorsa onu yapacağız
17 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-savas-ilan-edilen-taraf-ne-yapiyorsa-onu-yapacagiz-303733
Özgür Özel: Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyon, düşman hukukudur
14 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-besiktas-belediyesine-yapilan-operasyon-dusman-hukukudur-303619
AKPOLAT'IN GÖZALTINA ALINMASI
Özgür Özel: Saldırılara pabuç bırakmayacağız
13 Ocak 2025
/haber/ozgur-ozel-saldirilara-pabuc-birakmayacagiz-303586
Sayfa Başına Git