Özgür Özel: Serap Yazıcı önce CHP’ye katılmak istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı’nın önce CHP’ye katılmak istediğini, ancak reddedildikten sonra AK Parti’ye geçtiğini açıkladı. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin "askıda buğday" kampanyasına atıfta bulunarak "Askıda vekil uygulamasına son verin" çağrısında bulundu.

#CANLI | CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/46lUAd3GbR — bianet (@bianet_org) February 25, 2025

Özel, muhalefet partileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Farklılıklarımız olabilir ama demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunanlarla birlikte yürüyeceğiz" dedi. Ayrıca, 23 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerini açıklayarak ön seçime katılım çağrısı yaptı, "İktidar yolculuğumuz başlıyor. Gel, adayını seç ve tarihe geç!" dedi.

Kartalkaya Yangını ve "Korsan Bilirkişi" tartışması

Özel, Kartalkaya yangınının 35. gününde bilirkişi raporunun reddedilmesine sert tepki gösterdi. "Belgeler elimizde" diyerek Adalet Bakanı’na çağrıda bulunan Özel, bilirkişilerin azledildiğini ve raporlarının yok sayıldığını söyledi.

Erdoğan’a "Rakı Hesabı" yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "rakı hesabı yapıyor" eleştirisine yanıt veren Özel, alkol vergilerinin ideolojik olduğunu vurguladı:

"Sen kimsenin yaşam biçimini sorgulayamazsın! OECD ülkeleri içinde Türkiye gıda enflasyonunda birinci sırada. Bunun hesabını ver!" dedi.

Bahçeli’nin "Askıda Buğday" kampanyasına tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "askıda buğday" kampanyasına değinen Özel, "İnsanları iki kova buğdaya muhtaç hale getiren sizsiniz" diyerek MHP'yi eleştirdi.

"Askıda vicdan uygulamasına son verin! Vekil olarak çiftçiye destek verin!" çağrısında bulundu.

Ramazan pidesine rekor zam!

Özel, ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dikkat çekerek pide fiyatlarındaki astronomik artışı rakamlarla açıkladı:

"2002’de 2 lira olan pide bugün 80 lira! Yüzde 4000 zam var. Emekli ikramiyesiyle 6 tepsi baklava alınırken bugün sadece 1 tepsi alınabiliyor."

Borsa Soruşturması

Özel, borsada manipülasyon soruşturmasına tepki göstererek, "Güven ortamı yoksa borsa düşer. Borsa düşüyor diye hesap sormak, tansiyon yükseldi diye tansiyon aletini kırmak gibidir" dedi.

Zorunlu eğitimin fazla olduğu yönündeki tartışmaları eleştiren Özel, "Bu kafa ilkokuldan sonra ya kocaya ya ustaya diyor. Çocuk işçiliği mi teşvik etmek istiyorsunuz?" diyerek AK Parti hükümetini sert şekilde eleştirdi.

"AK Parti geleceğin muhalefet partisidir"

AKP'nin son kongresini eleştiren Özel, "Bir ülkede iktidar, muhalefete muhalefet etmeye başladıysa, psikolojik olarak iktidar el değiştirmiştir. AK Parti artık geleceğin ana muhalefet partisidir" dedi.

İktidar Yolculuğu için çağrı

Özel, 23 Mart'ta CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini duyurdu ve seçmenlere sandığa gelmeleri için çağrıda bulundu:

"Bu seçim Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek, erken seçim sandığının öncü adımı olacak. Gel ki bu düzeni değiştirelim!"

(EMK)