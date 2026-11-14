Özgür Özel: Seçimi kazanacak cesarete ve ülkeyi yönetecek maharete sahibiz

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara’da düzenlediği 1. Olağan Kurultayı’nda konuştu.

“Türkiye Yenileniyor” sloganıyla toplanan kurultayda Özel, partinin kuruluş sürecini, parti içi demokrasiye ilişkin düzenlemelerini ve ekonomi, adalet, dış politika ile toplumsal barışa yönelik hedeflerini anlattı.

“Müesses nizamın çarkları tepedeki bir azınlık için dönmektedir. İşte biz, o düzenin çarkına çomak sokanlarız” diyen Özel, partisinin “seçimleri kazanacak cesarete ve Türkiye’yi yönetecek maharete sahip olduğunu” söyledi.

YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı çalışmalarına başladı

Özel, 24 Temmuz’da kurdukları YENİ Parti’nin siyasi kuruluş sürecini kurultayla tamamlayacaklarını söyledi. Partinin ortaya çıkışını, CHP yönetimine yönelik yargı kararları ve müdahalelerle ilişkilendiren Özel, iktidarın siyasi rekabeti engellediğini savundu.

CHP’nin önceki kurultaylarına ilişkin kararları ve genel merkezine yönelik polis müdahalesini eleştiren Özel, bu gelişmelerin ardından yeni bir parti kurma kararı aldıklarını anlattı.

Özel, konuşmasında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve cezaevindeki belediye başkanlarına da değindi. Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Ataşehir ve Adalar belediye başkanlarının YENİ Parti’ye katıldığını duyurdu.

Tutuklu yedi belediye başkanı YENİ Parti’ye geçti

“Genel başkanı sadece üyelerimiz belirleyecek”

Özel, parti içi demokrasiyi güçlendirmek amacıyla ilçe başkanlarını, il başkanlarını ve genel başkanı doğrudan üyelerin seçmesini sağlayan bir sistem kurduklarını söyledi.

Eylül ayında ilçe, ekim ayında il başkanlığı seçimlerini gerçekleştirdiklerini belirten Özel, 8 Kasım’daki genel başkan ön seçimine ilişkin şu bilgileri verdi:

Tam 2 bin 502 sandıkta, 800 binden fazla üyemizin yüzde 82’sinin rekor katılımıyla Genel Başkan ön seçimini tamamladık.

Özel, mahalle, ilçe ve il meclisleri kuracaklarını, Siyaset Akademisi ve Dijital Katılım Platformu aracılığıyla üyelerin karar süreçlerine katılımını artıracaklarını söyledi.

Parti Meclisi’nin yapısını da değiştirdiklerini anlatan Özel, bu organın Parti Yasama Grubu, Parti Örgütü Grubu ve Politika Geliştirme Grubu olmak üzere üç bölümden oluşacağını açıkladı.

Asgari ücret, emekli aylığı ve sosyal konut vaatleri

Konuşmasının ekonomi bölümünde hayat pahalılığını, gelir dağılımındaki eşitsizliği ve barınma krizini ele alan Özel, YENİ Parti’nin ekonomik vaatlerini sıraladı.

Özel, asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkarmayı, ücret artışının işverenler üzerindeki yükünü devlet desteğiyle hafifletmeyi ve en düşük emekli aylığını asgari ücret düzeyine yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Barınma sorununa karşı sosyal konut stokunu artıracaklarını belirten Özel, sosyal konutlarda kira tutarını hane gelirinin yüzde 25’iyle sınırlama vaadinde bulundu.

Vergi politikalarına da değinen Özel, dolaylı vergileri azaltacaklarını, ücretlilerin gelir vergisi yükünü hafifleteceklerini ve vergilendirmede gelir ile serveti esas alacaklarını anlattı.

Tarım politikalarında ise çiftçilere alım garantisi vermeyi, mazottaki vergileri kaldırmayı ve çiftçi borçlarının faizlerini silerek borçları beş yılda yapılandırmayı hedeflediklerini söyledi.

“Bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemi kuracağız”

Özel, konuşmasında yargı bağımsızlığına ve tutuklama uygulamalarına geniş yer ayırdı. İmamoğlu ve diğer tutuklu siyasetçiler hakkındaki davaların siyasi amaç taşıdığını savunan Özel, tahliye çağrısı yaptı.

“Tutuklama bir ön infaz yöntemi değildir. Son tedbirdir,” diyen Özel, iktidara gelmeleri durumunda yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alacaklarını söyledi.

Özel, “Biz iktidara geldiğimizde yargıyı ele geçirmeye asla çalışmayacağız. Bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemi kuracağız” dedi.

Gazetecilere yönelik soruşturma ve tutuklamaları da eleştiren Özel, basın ve medya kuruluşlarının siyasi müdahalelerden bağımsız faaliyet yürütmesini sağlayacak bir düzen kurmayı vadetti.

Özel, adalet anlayışlarını dört başlıkta topladıklarını belirterek, “Mahkemede adalet, gelirde adalet, vergide adalet, sosyal hayatta adaleti sağlayacağız” dedi.

Eşit yurttaşlık ve barış çağrısı

Özel, YENİ Parti’nin sosyal demokrat bir parti olduğunu belirterek farklı kimliklerin, inançların ve siyasi görüşlerin eşit haklara sahip olacağı bir düzen hedeflediklerini söyledi.

Başörtüsü ve cemevi meselelerini eşit yurttaşlık hakkı çerçevesinde değerlendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkede başörtüsü meselesiyle cemevi meselesi, aynı eşit yurttaşlık sorununun iki farklı yüzüdür. 15 Temmuz nasıl hain bir darbe girişimiyse; 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat nasıl demokrasimize yapılmış müdahaleler, darbelerse; 19 Mart 2025 de 21 Mayıs 2026 da birer siyasi darbedir. “Senin darbecin kötü, benim darbecim iyi” anlayışından kurtulduğumuz gün, gerçek demokrasiyi kurabiliriz. Abdullah Tayyip Olçok'la Berkin Elvan'a birlikte ağladığımız gün gerçekten barışabiliriz. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Can Atalay, Ekrem İmamoğlu ve daha niceleri için adalet talebinde birleşebildiğimiz gün, gerçek çözümün kapısını aralayabiliriz. Biz AK Parti’nin suni barışına değil, milletin samimi barışına talibiz. Milletin hasret kaldığı barışı, milletin elleriyle kuracağız.

YENİ Parti’nin farklı siyasi geleneklerden ve toplumsal kesimlerden insanlara açık olduğunu belirten Özel, “Türkiye İttifakı” çağrısını yineledi.

Kadın, çocuk ve işçi haklarına ilişkin vaatler

Özel, iş cinayetleri ve işyerlerindeki denetim eksikliğini eleştirdi. Madenlerde ve diğer işyerlerinde uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulamayı hedeflediklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koymayı vadeden Özel, çocuk işçiliğine ve Mesleki Eğitim Merkezlerindeki (MESEM) uygulamalara yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Okullarımız için yeni güvenlik reformları öneren, MESEM'lerde çocuk işçiliğine karşı çıkan, uyuşturucu ve yasadışı bahis illetine karşı acil önlem paketi hazırlayan, kadına şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi'ni savunan, geri getirecek olan, sağlıkta şiddetin önlenmesi için caydırıcı cezalar teklif eden, madenlerde ve bütün işyerlerinde uluslararası iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini yazılı hale getiren YENİ Parti kadroları var.

“Biz bölmeye değil birleştirmeye talibiz”

Özel, konuşmasının son bölümünde YENİ Parti’nin iktidar hedefini yineledi. Daha önce AKP ve MHP’ye oy veren seçmenlere de seslenerek partilerinin politikalarından herkesin yararlanacağını savundu.

“Biz bölmeye değil, birleştirmeye; kırmaya değil, onarmaya; kanatmaya değil, bu milletin yaralarını sarmaya talibiz,” diyen Özel, şunları kaydetti:

Görüyorsunuz ki bu çürümüş, köhnemiş, kibrin sahibi olmuş iktidarın artık adım atacak mecali kalmamıştır. Bunlar eskimiştir, yaşlanmıştır, yorulmuştur. Erdoğan, eskinin temsilcisidir. Eski gitmelidir, değişmelidir. Yorgun durmalıdır, çekilmelidir. İnananlar, çalışanlar, başaracak olanlar göreve gelmelidir. Tüm bu baskılar, haksızlıklar, zulümler, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır. Artık eskiyenler, milletin istikbalini karartamayacak. Milletin kaderi, milletin elleriyle yeniden yazılacak. Biz AK Parti’nin kara düzenini değiştireceğiz. Milletin yeni düzenini kuracağız.

(VC)