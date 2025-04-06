Özgür Özel: Seçilen Erdoğan'a değil cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum

CHP haftasonunda ilk olarak kongre için bir araya geldi. Kongrenin tamamlanmasının ardından ise bu kez miting için bir araya geldi. Binlerce kişinin bir araya geldiği mitingde Özgür Özel bir kez daha partililere seslendi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer artık evinde oturmayan, sokakta tepki göstermekten korkmayan insanların partisidir" dedi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi önündeki mitingde ilk olarak Özgür Çelik, tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu, ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kalabalığa seslendi. Yavaş konuşmasında, " Hukuksuzluk her yerimizi zedeliyor, tüm toplumu mağdur ediyor. Bir an evvel elimizden geleni yapmamız lazım. Bunun yolu erken seçimdir. Yeniden Cumhuriyetin kuruluş değerlerine dönerek bağımsız yargı ile o güzel günlere hep birlikte erişeceğiz. Emeklilerin aldığı maaş görmezden geliniyor. Sayın genel başkanımız öğrencilerin talebi üzerine bir günlük boykot ilan etti. Bunun üzerine sayın bakanların hepsini marketlerde gördük. Bırakın marketleri pazara çıkın vatandaş ne diyor onu görün." dedi.

Yavaş, konuşmasının devamında "Sayın Ekrem İmamoğlu 20 araçla gelen polisle evinden alındı. Ekrem Başkanı serbest bırakın, Seçilmiş başkanlarımızı, Mahir Polat'ı serbest bırakın. Ümit Özdağ diyor ki beni yargılayın. Ya yargılayın ya serbest bırakın! Özellikle 301 gencin ikisi tahliye oldu. 299 genç bayramda anne babasının elini öpmek istemez miydi. Ceza alsalar bile yatarı yok. Niye tutuklu tutuyorsunuz? Demokrasi yoksa hukuk yoksa ekmek yok demektir. Erken seçimde inşallah Ekrem Başkan'ın yarışacağı şekilde o günleri göreceğiz. Suçlamaların tamamı çöp. Serbest bırakın kendisini savunsun ya da yargılamayı canlı yayınlayın herkes görsün." çağrısını yaptı.

Özel: Darbe mağduruydular, darbe yapmaya kalktılar

CHP'ye bir kez daha Genel Başkan seçilen Özgür Özel ise konuşmasında "19 Mart sabahı o darbeye kalkışanlar şunu gördü... Dayanışma sandıklarında 15,5 milyon vatandaş dünyayı şaşırtan, dünyanın gündemine oturan bir iş başardı. İşte o irade sizin iradeniz, patronun millet olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Bizim peyinde gittiğimiz yol demokrasi yoludur. Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişinde bulunulmuş, millet buna sessiz kalmamış, darbeyi büyük bir cesaretle bastırmıştır." sözlerine yer verdi ve CHP'ye kayyım atanma girişimine hep birlikte yanıt verdiklerini dile getirdi.

Özel mitinge gelenlere "Pazar günü aileniz, arkadaşlarınızla yapabilecekleriniz varken sizi buraya getiren Türkiye'nin en büyük ailesi olan CHP'nin mensubu olmanızdır. Canım ailem hepinizi çok seviyorum. Bu aile, Cumhuriyet'i kuran ailedir. Bu partiye boşuna baba ocağı demeyiz." sözleri ile teşekkür etti.

Özel'in konuşmasından önemli bölümler:

Cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişinde bulunulmuş, millet buna sessiz kalmamış, darbeyi büyük bir cesaretle bastırmıştır.

Geçmişte Saraçhane'nin mağduruyken şimdi zalimi oldular. 15 Temmuz gecesinin mağduruyken 19 Mart darbesinin sahibi oldular. İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi okyanus ötesinden icazet aldılar. Bütün Türkiye'ye duyururum ki; İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. İlk günden beri söyledim darbenin planlayıcıları burada. Kimi adliyede kimi sarayda. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibatta okyanusun ötesinde.

Milletten oy alıp seçilen Erdoğan'a değil cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi Amerika'nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle. Amerika söylerse gözaltına alacak vermezse serbest bırakacak.

Cuntanın başına söylüyorum yapılacak ilk seçimde seni ne Amerika ne de Trump kurtarır.

47 yıl birinci parti seçilemedik. Suçu kendimizde aradık. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 47 gün bile göstermeye dayanamadılar. Oy alıp seçilince cumhurbaşkanı dediğimiz kişi bize darbeye kalkışınca biz de ona cuntacı dedik.

Bomboş dosyalarıyla bu milleti ikna edemediler, yalancı tanık arıyorlar. Bütün dünyaya bunların nasıl bomboş MASAK raporunu alığını, güya demokrat Mehmet Şimşek diye bir bakanın maskesini düşürerek anlatıyorum. Cuntanın mali ayağı Mehmet Şimşek'tir.

’ İşte o baba ocağı, Türkiye’nin bütün demokratlarına, sosyal demokratlarının olduğu gibi muhafazakar demokratlarına, milliyetçi demokratlarına, liberal demokratlarına, Kürt demokratlarına kapılarını ardına kadar açmıştır.

Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattık. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük Erdoğan'a da sandığı getirmesini söyledikleri 'Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum' denen kampanyadır. Dünya siyaset tarihinin en büyük gensorusu; iktidara verilmiş en büyük güvensizlik oyu olacaktır. Başardığımızda Türkiye'deki seçmenlerin yarısından 1 fazlasının güvensizlik oyunu erken seçim talebini aldığımızda karşımızda gayrı meşru duruma düşmüş bir iktidar olacak.

Yedi gün boyunca oraya Tayyip Erdoğan’ın kayyımı değil de yine seçilmiş belediye meclis üyelerin içinden biri seçilene ve emaneti teslim edene kadar yedi gün, yedi gece Saraçhane’den ayrılmadım. İşte orada ilk gece yalnız mı kalacaktık, yoksa ilk gece bambaşka bir şey mi yaşanacaktı? Bunu bilen İstanbul Valiliği, Erdoğan’ın emriyle çok sert bir karar ile beş günlüğüne gösteriyi, toplanmayı, eylemi, mitingi yasakladı. Tarihi yarımadanın etrafı köprülerle dolu. Köprüleri kaldırdılar. Viyadükleri kapattılar. Panzerleri, TOMA’ları doldurdular. ‘Orada 10 kişi bile toplansa kendine haritadan yer beğen’ diye emniyetteki görevlileri tehdit ettiler.

Yıllardır CHP’li seçmenin en çok izlediği televizyon kanallarından biri olan NTV… İktidar ile kurduğu çıkar ilişkisi yüzünden, aslında büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olup, gidip bu saraya teslim olduğundan, bu sarayın güdümüne girip de onun talimatıyla o meydanları, o kalabalıkları bugün bütün televizyonlar buradan canlı yayınlarla kurultayımızı veriyorken burayı bile görmeyen NTV’yi, yıllarca sırtımızda taşıdığımız NTV’yi ve onun sahibi Doğuş Grubu’nu bundan sonra sırtınızdan atmaya var mısınız? İşte o zaman Doğuş Grubu’na ait NTV’yi, NTV Spor’u, Star TV’yi, ayrıca Günaydın ve Nusret Et Lokantalarını boykot etmeye hazır mıyız?

(Mİ)