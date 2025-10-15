Özgür Özel Sarıyer'den seslendi: "Gelecek seçimi Türkiye İttifakı kazanacak, kimse kaybetmeyecek"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sarıyer’de gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde halka seslendi.

“Bir yanı orman, bir yanı deniz; tuz kokan rüzgârıyla, çiy kokan toprağıyla, bu güzel insanlarıyla merhaba Sarıyer, merhaba. Sarıyer‘i çok özledik, Sarıyer‘i çok seviyoruz. Sarıyer’i sevenlerle ve Sarıyer’den memleketini, şehrini, ülkesini sevenlerle sesimizi yükseltmeye, Sarıyer’in vicdanlı insanlarına seslenmeye, Türkiye’deki herkesin vicdanlarına seslenmeye geldik. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

Özel konuşmasını 19 Mart'tan bu yana süren CHP eylemliliğini değerlendirerek sürdürdü.

Seçtiğinin arkasında duranların eylemi Bugün, 19 Mart darbesinin ardından Saraçhane’de her türlü engellemelere rağmen iradesine sahip çıkmak için gece gündüz nöbet tutan, sonunda başaran, seçtiğinin arkasında duranların eylemlerinin 62’ncisinde bugün Sarıyer’deyiz. Buraya gelirken, yazın İstanbul’un dört bir yanındaki ilçenin tarihinin en kalabalık mitinglerini dikkatle takip ettiler. Sarıyer’de son dört seçimdir seçimi partimiz kazanıyor. İşte son seçimde Sarıyerlilere Oktay Aksu’yu emanet etmiştik, ona her iki kişiden birinin ve fazlasının oyunu verdiniz. Sarıyer’e minnetlerimi sunuyorum. Sarıyer İlçe Başkanım Mehmet Kubat, bu ülkeyi korurken bir ayağını kaybetmiş bir gazi. Sarıyer’de Gazi’nin evi, bir gaziye emanet. Onun şahsında tüm emniyet teşkilatını, güvenliğimizi sağladıkları için bir kez daha selamlıyorum. Hayalim şudur: Seçim akşamı sandıkları bekleyeceğiz, sonucu alacağız. Ertesi gün akşam 20.30’da Bozdoğan Kemeri’nin önünde polisler ve gençlerle omuz omuza halay çekeceğiz. Bu memlekette kimse tek başına kurtulmaz. Hep birlikte kurtulacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Sarıyer Belediyesi' nin icraatını değerlendiren Özel, ilçe Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun gerçekleştirdiği uygulamaları özetledi ve merkezi hükümeti aldıkları takdirde belediyelerin çok daha etkili olacağını hatırlattı.

Oktay Başkan, kreş sayısını 12’ye yükseltti, 40 yıllık altyapı sorunlarını çözdü Biz Sarıyer’i Oktay Başkan’a emanet ettik, şimdi ne yapmış diye bir baktık. 19 ayda 52 ton asfalt atmış, 6 bin 750 metre kanal da döşemiş. 20 yıllık içme suyu sorununu Fatih Sultan Mehmet’te ve Baltalimanı’nda çözmüş. Altı mahallede 40 yıllık altyapı sorunlarını halletmiş. İlk sosyal tesisi Kireçburnu Güverte’yi açmış. Kreş sayısını 12’ye yükseltmiş. Kreş, çağdaş eğitim için olmazsa olmaz demek. Yurt, öğrenciye barınma sorunu olmasın demek. İktidar yurdu yapmaz, çünkü öğrenciyi kendisine yakın cemaatler yakalasın, kendine militan devşirsin ister. Silivri’den dinleyen kişi kreş ve yurt meselesinde benimle aynı duyguyu paylaştığı için İstanbul’a geldiğinde sıfır olan kreş sayısını bugün 160’a çıkardı, yurt sayısını 18’e yükseltti. Buradan şunu söylüyorum: Mazbatanın ertesi Cumhurbaşkanı adayımız, takdir ederse o günkü Cumhurbaşkanımız Ekrem Başkan’ın masasına oturduğunda açacağı ilk telefon TOKİ’yedir. Talimat şudur: “Cumhuriyet yurtlarını yapın, öğrencileri barınma sorunundan kurtarın. Bir yıl süreniz var.” Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında barınma sorunu olan öğrenci kalmayacak. Kreşe gitmek isteyip de gitmeyen yoksul çocuk kalmayacak. Tabii bunun yanında Sarıyer Akademi’den bin 500 öğrencinin eğitim alıyor olmasından bahsetmek lazım.

Özel Sarıyer’de Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir imkanlarıyla yaptıklarını da anlattı

Sarıyer’e bir şey yapmak deyince Ekrem İmamoğlu’nun yaptıklarını söylemeden geçmemek lazım. Başta bu meydanın düzenlenmesi olmak üzere, birlikte açılışını yaptığımız Büyükdere Atatürk Fidanlığı. Niye alkışlıyorsunuz? Yıllarca AK Parti o fidanlığın olduğu yere 400 tane villa yapmak istedi. En sonunda 400 tane villa yerine oraya Atatürk’ün emaneti Bahçıvan Okulu ve Atatürk Fidanlığı yapıldı. CHP, kent suçlarına karşı direnmenin, ormanı korumanın, ranta değil halka hizmet etmenin adresidir. Baltalimanı Yaşam Vadisi, Hisarönü Kent Lokantası, Cendere Sanat Müzesi, yeni şehir hatları, 50 yıllık imar sorunlarının çözülmesine kadar Ekrem Başkan ve Oktay Başkan el ele Sarıyer’e hizmet ettiler, biz de kendilerini yürekten tebrik ediyoruz.

CHP Genel Başkanı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışının dünyaya varlıklı ve güçlü olanların çıkarları açısından bakmakla belirlendiğini vurguladı.

Erdoğan fakiri sevmiyor, düşene de hiç acımıyor Ekrem Başkan sizi seviyor anlaşılan. Peki, Tayyip Erdoğan sizi seviyor mu? Sevmiyor hakikaten. Resmi rakamlarla yoksulluk sınırı 91 bin lira. Bu meydanda hanesinin 91 bin liranın altında geliri olanlar bir elini kaldırsın göreyim. Ülkenin yüzde 86’sı bu rakamın altında gelir alıyor. Erdoğan, en yüksek vergiyi de faizi de yoksuldan topluyor. Kredi kartını kredi kartıyla kapatan ya da nakit avans çeken insanlardan yüzde 95 faiz alıyor. Bir zengin, parasını şubeye koyuyor, kazandığı faizden yüzde 17,5 stopaj ödüyor. Ama İbrahim Amca, takibe düşmüş kredi borcundan yüzde 30 vergi ödüyor. Bu AK Parti, bu Recep Tayyip Erdoğan zengini seviyor, fakiri sevmiyor. Hatta düşene hiç acımıyor. Yere düşene bir tekmeyi de vuran düzen, Tayyip Erdoğan’ın saray düzenidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin anlayışı tökezleyenin koluna girer, yere düşeni kaldırır. Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.

Özel, ülkedeki gelir eşitsizliğini vurgularken 100 TL'lik gelir vergisinin 89 TL'lik bölümünün bütün yurttaşlardan yalnızca 11 TL'sinin o geliri kazanandan toplandığını vurguladı

AK Parti’nin kara düzeninden, faiz sarmalından kurtaracağız Borcu borçla kapatan vatandaşlar artık en dibi gördü. Şu anda eksi bakiyeye düşen hesap sayısı tarihin rekorunu kırmış ve 31 milyona ulaşmış. Türkiye’de 31 milyon kişinin hesap bakiyesi eksi, ona uygulanan faiz yüzde 95. Bu kara düzende 100 liralık verginin 89 lirasını vatandaştan, sadece 11 lirasını gerçekten kazananlardan alıyorlar. Bir ülkede vergi kazanandan alınır. Ama bu ülkede verginin yüzde 66’sı dolaylı vergi. Fabrikatörün kendisiyle kapıdaki bekçisi elektriğe, suya, cep telefonu faturasına aynı vergiyi ödüyor. Yüzde 23, maaşlardan kesilen vergi. Geriye kalan yüzde 11, ticaret yapan, kar edenlerin ödediği vergi. And olsun, söz veriyoruz ki bu AK Parti’nin kara düzenini ters yüz edeceğiz.

Özgür Özel, eşitsizliklerin giderilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında ilk 100 gün içinde, "takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz. Borcun anaparasını da böleceğiz. Ayrıca çiftçilerin tarım kredileri ile ilgili faizleri kaldıracağız, anaparalarını böleceğiz." dedi.

Takibe düşmüş kredi kartı faizlerini sileceğiz Geçen gün anlattıklarımı bir amcam duymuş. Diyor ki ‘Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa.’ Tayyip Bey’e de ki ‘Erdoğan, senin üstadın Necip Fazıl Kısakürek ‘Allah’ın 10 kulu bekleye dursun, bir kişiye tam dokuz. Dokuz kişiye, bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa’ diyor.’ Biz sosyal demokratların, muhafazakâr demokratların, milliyetçi demokratların bir arada durabildiğini gösteren Türkiye İttifakı’yız. Türkiye İttifakı’na sözümüz olsun: Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında ilk 100 gün içinde, takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz. Borcun anaparasını da böleceğiz. Ayrıca çiftçilerin tarım kredileri ile ilgili faizleri kaldıracağız, anaparalarını böleceğiz. Eksi bakiyeye düşmüş hesaplarda faizlerini sileceğiz, anaparasını böleceğiz. İktidarımızın ilk 100 gününde bu faiz sarmalından, AK Parti’nin kara düzeninden kurtaracağız. Ekrem Başkan’ın "suçu çok ağır", akılları sıra Mansur Başkan’ı da yıldıracaklar Malum bu AK Parti’nin kara düzeni sürsün isteyenler, 19 Mart darbesine giriştiler. Ahmet Özer’i, Türkiye’nin en büyük ilçesine kayyım atayarak Silivri Cezaevi'ne koydular. Sonra Beşiktaş’la, Rıza Başkan’la devam ettiler, 16 belediye başkanına uzanacak bu darbe sürecini başlattılar. Ekrem Başkan’ın bir tane suçu var: Recep Tayyip Erdoğan’ı yenme suçu. Bu suçu dört kez üst üste işledi. Bir kez daha işleyeceğini bildikleri için ondan korktular, iftira attılar, Silivri’ye kapattılar. Tayyip Erdoğan çıktı ve ‘Çok değil, bir aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar’ dedi. Şimdi Sarıyer’deyiz, birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Diyoruz ki ‘Arkadaşlarımız masumdur, senin savcıların iftiracıdır, sen iftiracısın.’ Tam 210 gün geçti, bir kör kuruş ispatlayamadılar. Biz arkadaşlarımızın arkasında durmaya devam ediyoruz. Tayyip Bey’in bir diğer korkusu da Mansur Başkan. Geçtiğimiz hafta Mansur Başkan’ın üzerine, iç denetimin, Sayıştay denetiminin temiz çıktığı bir süreçten sonra izin alıp üstünde tepinip, Mansur Başkan’ı yıldırmak, korkutmak istiyorlar. Akılları sıra Ekrem Başkan’dan sonra Mansur Başkan’a yürümeye kalkacaklarını sanıyorlar. Mansur Başkan’ı seviyor musunuz? Güveniyor musunuz? Sonuna kadar arkasında mısınız? Ankara’ya bir alkış alayım, Mansur Başkan duysun. Ankara’da da İstanbul’da da arkadaşlarımızın uğradıkları saldırıların siyasi olduğunu, kamuyu zarara uğratmadıklarını biliyoruz. O yüzden milletin de yüzde 70’i bize, yalanlara değil dönüyorlar bize inanıyorlar.

O iddianameleri yazın, getirin Söz verdikleri iddianameleri yazmıyorlar. Akın Gürlek çıktı ve "Eylül ayında bir iddianame, ekim ayında bir iddianame’"dedi. Ekimin sonuna yaklaşıyoruz daha eylül başında çıkacak iddianame çıkmadı. İstanbul Büyükşehir’in iddianamesi ekimde çıkacaktı, şimdi duyuyorum ki savcılar diyormuş ki ‘Ayrı ayrı iddianameler yapalım.’ O da diyormuş ki ‘Büyük konuştuk, turpun büyüğü diye Cumhurbaşkanımız söyledi.’ Elinde alakasız iftiracıların attırdıkları imzalar ve iftiranameler birbirini tutmuyor. İşte o yüzden buradan sesleniyoruz. ‘O iddianameleri yazın, getirin yargılanmak için değil bu kara düzeninizi yargılamak için bekliyoruz.’

Karşı karşıya da kaldık ama Şükrü Başkan masumdur Geçen seçimde bizim adayımız Oktay Aksu’ydu. Önceki Belediye Başkanımız Şükrü Genç, büyük bir iftirayla şu anda Silivri Cezaevi’nde tutuluyor. Neymiş efendim, "Şükrü Başkan terör örgütüne yardım etmiş." Hangi terör örgütü? Kozova Tekstil diye batan bir firmadan işçilerin alacakları için dayanışma gösterilen ürünler alınmış. Bunun üzerinden güya sendikanın üzerinden terör örgütü bağlantısı varmış. Şükrü Başkan’ı ve bürokrat arkadaşlarımızı alıp içeri koyuyorlar. Vallahi Şükrü Başkan’la omuz omuza çok da siyaset yaptık. Gün oldu karşı karşıya da kaldık. Ama bildiğimiz bir şey var, Şükrü Başkan da masumdur, bütün arkadaşlarımız da masumdur.

Sarıyer’den tutuklu arkadaşlarımıza selam yolluyoruz Şimdi bir başka konuya değineceğim. Arkadan hatırlatıp duruyorlar: “Başkan her meydanda bizim bu cezaevlerinde yatan, hele Şükrü Başkan da hasta, Muhittin Böcek Başkanımız 14 tane ilaç kullanıyor, Mehmet Murat Çalık maalesef o kötü hastalığı depreşecek diye anacığının yüreği ağzında, bu arkadaşlarımıza bir selam yollamamız lazım. Sarıyer’den yapmayacak mısın” diyorlar. Bir Maçkalı’dan dinleyeceğiz, Mehmet Murat Çalık’ın önerisiyle Volkan Konak, Ekrem Başkan ve içeride yatan bütün yiğitlerimiz için söylüyor. Hep birlikte söylüyoruz Yiğidim Aslanım’ı.

Türkiye kazanacak, kimse kaybetmeyecek Sarıyer’in muhteşem korusundan kendisine bir alkış alalım. Kırmızı beyaz balonlar kim uçurdu? Hanife Hanım’a kocaman bir alkış. Kırmızı beyaz, Türkiye İttifakı balonları için. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alıyor. Türkiye İttifakı, kırmızı beyaz renkleriyle 31 Mart zaferini kazandı, ilk seçimi de kazanacak. Biz kazandık ama kaybedeni olmadı o seçimin. Gelecek seçimi Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak kimse kaybetmeyecek. Şimdi diyor ki ‘Kimse kaybetmeyecek, AK Parti kaybetmeyecek mi?’ AK Parti kaybedecek, Recep Tayyip Erdoğan kaybedecek, bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Ama AK Partililer kaybetmeyecek. Hatta iktidar değişince AK Partililer ve MHP’liler de kazanacak. Çünkü onun da emeklisi 16 bin 880 lira alıyor. CHP gelir, ilk başta iki olur dört olur altın ama günü gelir hak ettiği maaşı bulur. Çeyrek altın kaç? 8 bini geçti 9 bine geliyor. Brüksel’de alıyorlar o maaşı, kimse ‘çok’ demiyor. Belçikalıya helal olan Türk milletine haram olamaz kardeşim. Bu düzen değişecek, AK Partilisi de kazanacak, CHP’lisi de kazanacak.

Sosyal konutta dört dörtlük bir sistemimiz var Elbette Türkiye’de büyük bir barınma krizi var. Öğretmenler çalışırlardı, 10 yıl sonra evi alırdı. Ama şimdi ev almak çalışarak mümkün değil. Erdoğan’ın rejimi şimdi diyor ki ‘Biz size kirayla sosyal konut vereceğiz.’ Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin düşük gelir seviyesindeki vatandaşlar için sosyal konut projesidir. Ama piyasadaki fiyatlarla kira değil, hiç ödemeyene, onun da devlet tarafından karşılanacağı, kiralara devletin destekleme yapacağı, belli bir süreyi dolduranların da kiracı diye oturduğu evin eninde sonunda tapusunu da alacağı dört dörtlük bir sistemi var Cumhuriyet Halk Partisi’nin. Beyefendi duymuş bunu, ‘Aman CHP gelir, bunu söyler.’ Aklınca ön alıyor. 100 bin konut projesi ne oldu? Deprem konutuna saydılar. Üç yıl geçti, iki katını bir yılda yapacağım dediği konutun yarısını yapamadı. Millete sürekli bir konut hayaliyle peşinat yatırtmalar, kuralar, al parayı - ver geri dünya kadar TOKİ mağduru varken şimdi yeni bir hayali satıyorlar. Hemen değil, ama elbette bu ülkede isteyen herkesin işine kavuşabileceği, çalışarak konut sahibi olabilecekleri, barınma sorununu çözüleceği, halktan, hukuktan, eşitlikten yana bir iktidarın yürüyüşünü yapıyoruz hep birlikte. Genel sekreterimizin koordinatörlüğünde bir yıldır parti programı çalıştık. Bir buçuk - iki ay içerisinde yapılacak kurultayımızla resmileşecek ve politika belgelerine dönüşecek. Artık nasıl çözüleceğini, sorunlara hangi çözümlerin üretileceğini, Cumhuriyet Halk Partisi‘nden dinleyeceksiniz.

52 öğretmenin 30 senelik emeğini tadilata verdiler Tam da Sarıyer’deyken bu konut meselesi mühim. AK Parti gelince lojmanlara savaş açmıştı. Ne kadar lojman varsa sattılar, zenginlere sattılar. Devletin memurunu büyük bir konut sorunuyla karşı karşıya bıraktılar. Şu anda Türkiye’de iki yönlü lojman sorunu var. Bir tanesi, sekiz aylık lojman giderimiz 550 milyon liraya çıkmış. Türkiye’de beş infaz koruma memurundan birine lojman var. Lojman meselesini infaz koruma memurları başta olmak üzere hızla çözeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk dönem tamamlanmadan lojmanda kalmayan tek infaz koruma memuru kalmayacak. Esas Sarıyer’deki lojmana gelince: FETÖ’nün kudretli bir başsavcısı vardı; Zekeriya Öz. Buna Sayın Erdoğan, zırhlı Mercedes makam arabası vermişti. Bugün bir savcıya Sarıyer’de, deniz gören yerde, sadece tadilatına zamanında 44 bin dolar bazında; bugün için 52 milyon lira bugünkü parayla... 52 öğretmen bir araya gelmiş, 30 senelik emekleri. Çalışmış öğretmen, aldığı emekli ikramiyesiyle burada bir başsavcının lojmanını yenilettiler.

Bu işleri yaptırmak için size bir Zekeriya Öz lazım Bu işleri yaptırmak için size bir Zekeriya Öz lazım. Zekeriya Öz‘e normal makam arabası yetmez, zırhlı Mercedes vermen lazım. Bugün bu kumpası kurdurmak için diğer savcılar düz dairede otururken, birisine sadece 52 milyon lirayla tadilatı yapılacak villa lazım. O kadar yanlış işi ancak bu kadar büyük rüşvetle yaptırabilirsin. Tarihin en zor döneminde bu kadar ağır bir saldırı altında partimiz. Türkiye’nin iktidar değiştirme umudunun en güçlü olduğu yerde, dünyanın en bilinen metropolünde üç seçim üst üste darbe yapanlara karşı meydan meydan direnmeye ve bu savaşı kazanmaya ant içtik.

Hazmedemiyorlar, bir kör kuruş bize değil Önce Erdoğan’ın yaptığı haksızlığa, AK Partililerin yaptığı haksızlığa değinelim. 19 Mart sürecinde ‘Saraçhane’de meydanı görmeyenleri biz de görmüyoruz’ deyip bir boykot listesi ilan etmiştik. O listeye öğrencilerin rahatsız olduğu bir kahve şirketini dahil ettik. Şirket, ‘Biz madem ki kampüslerde rahatsızlık yaratıyoruz, kampüslerdeki bütün kârımızı aktaralım bir yere’ dediler. Dedik ki ‘19 Mart darbesinin mağdur ettikleri var. Bursu kesilen gençlere burs, yurttan atılan gençlere yurt, mağdur kimse oraya aktaracağız.’ Hazmedemiyor adamlar, Tayyip Erdoğan diyor ki ‘Boykot yaptığı şirketleri haraca bağlamış.’ Eğer bir kör kuruş bize ise Allah bin kere benim belamı versin. Bu iftirayı atanları da milletin vicdanına havale ediyorum.

Çalışanlarına hürmeten NTV önünde yapmadık Bir iş yaptık hep beraber. Sonuç aldık, hazmedemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin esas meselesi Saraçhane’yi görmeyen, iktidar yandaşlarıyla güya merkez medyadaki ana muhalefetin gücünden ürküp parayı bizden kazanıp saraya hizmet edenlerdi. Onlardan bir tanesi de NTV televizyonu. Sarıyer’de doğru mu? Bu NTV bizi göstermedi, meydanı görmedi, biz de boykota karar verdik. Şimdi reytingleri 0.43 olmuş. İyi olmuş mu? Sarıyer mitingini NTV’nin önünde yapacaktık da, bir genç arkadaşımız dedi ki ‘Orada çalışan emekçilerden birinin çocuğu huzursuzlanır.’ Çalışanlara hürmeten, emeğe saygıdan mitingi burada yaptık. Ama bu NTV; Nusret, Günaydın, Mezzaluna’da parayı bizden kazanıyor. Volkswagen, Audi, Skoda, Seat’ları bizim belediyelere satıyor. Kral TV’de müzik, Star TV’de diziyi bizim kitleye izlettiriyor, hizmeti saraya yapıyor. Bu NTV’nin bütün lokantalarını, araçlarını ve bütün televizyonlarını sonuna kadar protesto etmeye devam. Kimi boykot ediyorsak yönetim anlayışını boykot ediyoruz. Kameramanına, muhabirine sonuna kadar sahip çıkıyoruz, saygı duyuyoruz.

Bugün ülkeyi yönetenler eski sürüm siyasetçiler Değerli Sarıyerliler, tüm yaşadıklarımızı ne için yaşıyoruz bir üstünden geçelim. Bugün ülkeyi yönetenlerin ruhu maalesef 90’larda kalmış, eski sürüm siyasetçiler. O zaman beyaz Toroslar vardı, şimdi orada AK Toroslar’ın başı oturuyor. Sokak ortasında işlenen cinayetler, ekonomik, siyasi, yargı krizi 90’ların çok daha ilerisinde. Zengini kollayan, fakiri ezen bir düzen acımasız. Onlar bu düzene alışmışlar, vatandaşı da alıştırmak istiyorlar. Bugün Erdoğan rahmetli Erbakan‘a, Ecevit‘e "Yaşlısın, iş bitmiş" diyordu. Şimdi de Erdoğan ve belli bir yaşın üzerindekilerin akran dayanışması gençlerin umutlarını köreltiyor. Bize ruhu genç olanlar lazım. Belli bir yaşa gelmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş, etrafında kimse kalmamış, yanında yanlışını söyleyemedikleri, devamlı milletin sırtından inmeyen, emeği sömürten bu anlayış, ısrarla kaybettiriyor. Buna karşı genç kadrolarımızla, her yaştan genç ve Türkiye’nin yarınlarına inanan seçmenlerimizle, yurt dışına gitmek isteyen gençlerin bir seçim daha beklemeye karar verdiği inancımızla büyük bir mücadeleyi hep beraber veriyoruz.

Kazanmayı öğrenmiş CHP’nin ruhu 31 Mart seçimlerinde önemli mücadelelerden bir tanesini bütün İstanbul’da olduğu gibi Arnavutköy’de de verdik. Arnavutköy, CHP’nin en zayıf olduğu yerlerden biriydi, küçük bir farkla kaybettik. Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı ilçelerden biri. Önümüzdeki hafta çarşamba günü bu büyük rezaleti bütün Türkiye’nin gözleri önüne sereceğiz. Bütün İstanbul’u, demokrasinin kalesi olmaya bir seçim kalmış Arnavutköy‘e bekliyorum. İstanbul’da 39 ilçeden 28 hedefledik, 26’sını kazandık. Türkiye coğrafyasının yüzde 65’ini, ekonominin yüzde 80’ini 31 Mart’ta hep birlikte kazandık. Seçim akşamı saat 06.00’da hepinize mesaj geldi, eskisi gibi "moral bozucu haberlere inanmayın" değil, "Birazdan Türkiye’nin dört bir yanından güzel haberler alacaksınız. Sevinip de sandığı bırakmayın." diye geldi. Bu, değişimin ruhudur. Bu, kaybetmekten bıkmış, kazanmayı öğrenmiş Cumhuriyet Halk Partisi’nin ruhudur. Bu değişim partide gerçekleşti. Adayımız Silivri’de olsa da, arkadaşlarımız hapis olsa da, her türlü kurumsal saldırı, yargı operasyonu olsa da siz hep beraber iktidara yürüyor musunuz? Bundan sonra kazanmaya alıştık, hep kazanacak mıyız? Türkiye’ye kazandıracak mıyız? Buna inanıyor muyuz? Hadi yürüyelim arkadaşlar.

