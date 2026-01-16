Özgür Özel, Saraçhane Öğrenci Hareketi’ne ödül verdi

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nin “Yılın Kadınları” ödül töreni Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi’nde gerçekleşti. Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Öğrenci Hareketi temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Tören kapsamında Aile Dayanışma Ağı adına verilen ödülü, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu aldı. Ödülü, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülseren Onanç sundu. Programın sunuculuğunu Ayşen Şahin üstlendi.

Teşekkür konuşmasında Dilek Kaya İmamoğlu, 2025 yılında yaşadıkları adaletsizliklere dikkat çekti. Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan İmamoğlu, gördükleri destekten güç aldıklarını söyledi. Yalnız olmadıklarını her fırsatta hissettiklerini belirten İmamoğlu, ödülü cezaevinde tutulan kadınlar ve tüm mağdurlar adına aldığını ifade etti.

İmamoğlu, konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na yönelik sürecin yalnızca bir kişiye ya da bir aileye değil, 86 milyonun iradesine karşı yapıldığını düşündüğünü dile getirdi. Yaşanan hukuksuzlukların bir kadın olarak kendisini derinden etkilediğini söyleyen İmamoğlu, ülkede siyasetin yargı eliyle şekillendirilmesini eleştirdi.

Törende söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Öğrenci Hareketi adına Derin Doğa Kuş, İrem Saygın, Selinay Uzuntel, Bilgekağan Şarbat ve Ömer Faruk Aslan’a ödüllerini verdi. Özel, 19 Mart’ta Saraçhane’de başlayan direnişin Türkiye genelinde büyüyen bir umudun fitilini ateşlediğini söyledi.

Özel, yasaklara ve engellemelere rağmen gençlerin bariyerleri aşarak meydanı doldurduğunu, bu kararlılığın sürecin seyrini değiştirdiğini vurguladı. Bugün süren mücadelenin ve umudun kaynağında gençlerin cesareti olduğunu söyledi.

Tutuklanan gençleri bayram boyunca cezaevlerinde ziyaret ettiğini anlatan Özel, gençlerin morallerinin yüksek olduğunu ve geri adım atmadıklarını dile getirdi. Ahlaki, psikolojik ve toplumsal üstünlüğün mücadeleyi sürdürenlerde olduğunu belirten Özel, “Çoğunluk enerjisi bizdedir. Onların sayesinde hep birlikte kazanacağız. 19 Mart’ta ilk sözü gençler söyledi, son sözü sandıkta bütün Türkiye söyleyecek” dedi.

Program, Özgür Özel’in öğrenciler ve salondaki katılımcılarla birlikte “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını atmasıyla sona erdi.

(EMK)