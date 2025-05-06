Özgür Özel: Saldırıya cevabımızı Saraçhane’de vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, kendisine yönelik yapılan saldırının sıradan bir olay olmadığını vurgularken, saldırganın geçmişte “İmamoğlu’na suikast düzenlenecek” diyerek ihbarda bulunduğunu hatırlattı. Özel, “Bu adamı birileri kullanıyor, bu bir mesajdır” dedi.

“Kartalkaya’nın Gereği Yapılmadan Benim Meselime Gelmeyin”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek Kartalkaya’daki yangında yaşamını yitirenler üzerinden hükümeti eleştirdi: “36’sı çocuk, 78 kişi yanarak can verdi. Sayın Erdoğan, önce Kartalkaya’da gereğini yapın. Bakanı görevden alın.”

“Çoklu Makam Bozukluğu Krizi”

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhurbaşkanlığı hem de parti genel başkanlığını yürütmesini eleştirerek: “Erdoğan’ın yaşattığı krizin adı ‘çoklu makam bozukluğu’dur. Hem başkomutanım diyor hem ilçe başkanı atıyor" dedi.

“Ekonomide Ekrem Ağrısı Yüzünden 55 Milyar Dolar Harcandı”

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi müdahalelerin Türkiye’ye ekonomik olarak ağır bir fatura çıkardığını öne sürdü. “İmamoğlu’nun adaylığı engellensin diye 55 milyar dolar yakıldı. Bu parayla emekli maaşları 30 bin TL olabilirdi.”

“Saldırıya Cevabımız Saraçhane’den Verilecek”

Konuşmasının büyük bölümünü siyasi saldırıya ayıran Özel, yaşanan olayın arkasında karanlık bir akıl olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Bu bir uyarı mektubudur. ‘Planımıza direnmeyin, oturun’ diyorlar. Cevabımız net: Yarın Beyazıt’tan Saraçhane’ye yürüyoruz.”

“Deprem İçin El Ele Verelim”

Deprem hazırlıklarına ilişkin çağrısını yineleyen Özel, bir Deprem Bakanlığı kurulması önerisini tekrarlayarak:

“Deprem, Türkiye’nin en önemli meselesi. Gelin bu işi siyasetten arındıralım, birlikte çalışalım,” dedi.

“Filistin ve Kıbrıs bizim kırmızı çizgimizdir”

Dış politikaya da değinen CHP lideri, KKTC’nin uluslararası alanda yalnız bırakıldığını savundu. Filistin konusunda da sessiz kalınmasını eleştirerek,

“Trump otel yapacak diye Gazze’yi boşaltmak istiyor. Bu soykırıma susmak ihanettir,” ifadelerini kullandı.

“Kindar değil adaletli olacağız”

Konuşmasını Türkiye’nin geleceğine dair umutlu mesajlarla sürdüren Özgür Özel, iktidara geldiklerinde intikam değil adaletle hareket edeceklerini vurguladı:

“Bizim düşmanımız kindir. Kimseye kin tutmayacağız. Herkesin hakkı hukuk içinde korunacak.”

CHP lideri Özel’e saldıran şüpheli tutuklandı

(EMK)