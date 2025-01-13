Özgür Özel: Saldırılara pabuç bırakmayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, yaşananları “siyasi operasyon” olarak nitelendirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de gözaltına alındı

“Partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar”

CHP lideri Özel’in konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:

“Operasyon BELTAŞ şirketinin bir ihalesi için. Belediye başkanının evini arıyor, odasını arıyor, göstermelik de olsa. Neden? Bir tek derdi var; bu bir siyasi operasyon ve Rıza Akpolat’ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

“Çağırdınız da gelmedi mi? Rıza Akpolat için anneciği demiş, ‘Arayalım gelir evladım.’ ‘Balıkesir’e kadar gitti’ demiş. ‘Yok, biz alırız’ diyor. Evi aramalar, belediyeyi aramalar…

“Bunlar doğru işler değil”

“Hala millet ne diyor anlamadınız mı? ‘Ben karar veririm’ diyor. ‘Burası bir sirk, herkes verilen rolü oynayacak. Ahali izleyecek. Sirkin yöneticisi de Tayyip Erdoğan.’ Böyle bir kurgu yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok.

“Herkes aklını başına alacak, ayağını denk alacak. Bu işler doğru işler değildir. Bugüne kadar bir sefer AK Parti’nin muhatap olmadığı şafak operasyonuyla, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler niye muhatap oluyorlar?

“CHP, iktidar partisi olacak”

“Ve buradan açıkça söylemek istiyorum, çok açık. Bu tip saldırılara pabuç bırakmayacağız. CHP’nin birliğini, beraberliğini asla ortadan kaldıramayacaksınız. Kol kola, el ele, omuz omuza o sandığa doğru yürüyoruz ve Türkiye’de kurulan birinci parti, son yerel seçimin birinci partisi, son sandığın birinci partisi emin olun gelecek ve kurulacak sandıkta da iktidar partisi olacak.”

Erdoğan, CHP’li başkanı partisine davet etti iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li bir ilçe belediye başkanıyla Saray’da özel görüşme gerçekleştirdiğini ve kendisini AKP’ye davet ettiğini açıkladı.

“Gitti geldi, ne oldu biliyor musun? ‘Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın? Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın?’ Ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının ‘Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım, şunu yaparım, bunu yaparım.’ Bir de böyle parantez içinde ‘Ya tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar, Allah korusun’ falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya?”

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Erdoğan’ın özel görüşme gerçekleştirdiği CHP’li belediye başkanının Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu öne sürüldü.

“Masumiyet karinesi ayaklar altına alınıyor” Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “Barış konuşulurken Akdeniz Belediyesi’ne kayyum, Beşiktaş Belediyesi’ne gözaltı geldi. Bu manzara Türkiye’ye barış getirir mi?” sorusuna, kayyum uygulamasına ilkesel olarak karşı çıktıklarını belirterek şöyle yanıtladı: “Kesinleşmeden görevden almak olmaz. Kesinleşmeden yerine vekil bakacaksa o vekil de millet kime en çok yetkiyi verdiyse oradan seçilir. Bugün sabah yapılan basın bildirisiyle de Beşiktaş Belediye Başkanımız ve gözaltına alınan herkes için masumiyet karinesini ayaklar altına alıyor. Akdeniz Belediyesi’nin de hakkında yapılan tüm bilgilendirmeler de sanki suç kesinleşmiş gibi. Daha iddia aşamasında.” “Rıza Bey’i ikindi olmadan görevinin başına bekliyoruz” Özel, Beşiktaş Belediyesi’ne kayyum atanmasını bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine de şu yanıtı verdi: “Birincisi kesinlikle kayyum diye bir şey söz konusu değil. Çünkü konunun terör ile ilgisi yok. Konunun yürütüldüğü yer de terör savcılığı değil, terör şube de değil. Hiç alakası yok. Bizim beklediğimiz şey, ikindiye varmadan Rıza Bey’in ifadesinin alınıp, işinin başına geri yollanmasıdır. Böyle bir şeyde, ihalede sorumluluğu olmayan birisi sırf belediye CHP’li diye, bir de tutup da bu gece, yarın akşam 48 kişinin ifadesi alınana kadar içeride mi tutulacak? Başkanımızın ifadesine başvurulur. O da kendi sorumsuzluğunu mesele ile ilgili bir kez daha ifade eder. İşinin başına döner. Günü geldiğinde işte birkaç gün sonra eğer halen daha resmi bir işleme muhatapsa o kısmına da katılır.”

(VC)