Özgür Özel Pendik'ten seslendi: "Zulme direnenler kazanır"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bu haftaki Millet İradesine Sahip Çıkıyor İstanbul mitinginde Pendik'te konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana her hafta aralıksız süren eylemlerin birinci yılındaki mitinge katılım büyüktü.