Özgür Özel: Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için açılan dava yarın görülecek.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için hukuk mahkemelerinde dava açmıştı.

İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti, dava 30 Haziran'da (Pazartesi) görülecek.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin hazırlanan ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, görevsizlik kararına yönelik itirazların değerlendirilmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianameye usul ve esas yönünden itiraz etmişti.

İddianamede, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kongresi için Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davası hakkında konuştu:

"Şimdi açıkça yazıyor; ‘Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir’ diyor. Anayasa Mahkemesi’ne bile götüremiyorsun YSK kararlarını. Burada Sayın Recep Öz’in söylediği de ne yazıyorsa onu okumuş ve doğrusu da bu şunu biliyorlar: Yarın bir asliye hukuk mahkemesi, bir kurultayı iptal etmeye kalkarsa bu ülkede hiçbir siyasi partinin, hiçbir derneğin, hiçbir meslek örgütünün yaptığı seçimin sonucu kesinleşemez ta ki birisi gidip asliye hukuk mahkemesine başvuruna kadar. YSK‘nın temyiz merci asliye hukuk mahkemesi olabilir mi?

"Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım"

O yüzden ben asliye hukuk mahkemesi... Tabii başvurmuşlar, hakim ne yapsın, prosedürleri tamamlıyor. İlk günden beri söyledim, bu davanın ret olacağını. Bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim zaten. Maksat sonuç almakta değil. Maksat süreçte partiyi tartıştırmak. Üzüldüğüm nokta; bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. CHP iktidara yürüyor. Birlik, beraberlik içinde iktidara yürümeye devam edelim. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok. Bizim kenarda bıraktığımız, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar saygıda kimseye kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Herkesin hep birlikte doğruları yapma zamanıdır."