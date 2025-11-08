Özgür Özel Ordu’da: Nadir elementler vatandır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu Altınordu’daki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde fındık politikalarından maden ruhsatlarına, emekli ve ücretlilerin durumundan yargı ve anayasa tartışmalarına uzanan geniş bir yelpazede konuştu.

Özel’den Erdoğan’a nadir elementler çağrısı

Özel, “Bir yanı mavi, bir yanı yeşil. Bir yanı yayla, bir yanı sahil. Fındığı dalında, sevdayı kalbinde, mertliği yüreğinde taşıyan Ordu… Hepiniz hoş geldiniz” sözleriyle selamladı ve şu mesajları verdi:

“Onlar sonuna geldi, biz daha yeni başlıyoruz”

Özel, 31 Mart’taki sonuçları ve Ordu’daki değişimi hatırlatarak örgütlerine teşekkür etti:

“Türkiye’de partimiz 47 yıl sonra birinci parti olurken… Ordu’da da bir olan belediyemizi hem merkez ilçeyi alarak, hem de 47 yıl sonra Leyla Çıtır ile Çamaş’ı; 25 yıl sonra Cemil Coşkun’la Gürgentepe’yi; 51 yıl sonra Bülent Güney ile Kabataş’ı alarak bir büyük başarıya imza attık… Onlar sonuna geldi, biz daha yeni başlıyoruz. Ordu Büyükşehir’i alacağız, Ordu’nun bütün ilçelerini alacağız.”

“68’inci eylemde meydan dolup taşıyorsa doğru yoldayız”

Meydandaki kalabalığa dikkat çekip mücadele çağrısı yaptı:

“‘Dolmaz’ denen meydanlar doluyorsa, dolup da taşıyorsa… 68’inci eylemde Ordu tarihe geçiyorsa doğru yoldayız. Aldığın maaştan, kasaptaki etten, mandıradaki peynire kadar şikâyetin varsa… o pijamayı çıkaracaksın; nereye çağırılıyorsan koşacaksın. Mücadele edeceksin. Ancak öyle kazanacağız.”

Altınordu ve belediye icraatları: “Marifet iltifata tabi”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin projelerini tek tek sıraladı:

“Halk Süt kurmuş, çocuklara 845 bin paket süt dağıtmış. İki kent lokantasında 155 bin öğün yemek sunulmuş. Halk Et satış noktasında 55 bin ton et uygun fiyata satılmış. ‘Emeklihane’de emekli 5 liraya çayiçiyor. Kırsal mahallelerde mobil kuaför 23 tur atmış. 52 bin m² yeşil alan, dört yeni park yapılmış… Refakatçi evi, konservatuvar, düğün salonu, kreş, Patiköy doğal yaşam alanı, katlı otopark gibi projeler bitme aşamasında… Bu belediye başkanları iktidar partisinin değil; çelmelere rağmen çalışan başkanlar.”

“Biz yorulduk söylemekten, AKP yapmamaktan utanmıyor”

Ordu’nun yıllardır bekleyen yatırımlarını sıralayarak iktidarı eleştirdi:

“Gölköy–Gürgentepe yolu hâlâ bitmemiş. Kabadüz–Çambaşı 15 yıldır bekliyor. Ünye–Akkuş–Niksar2027’ye ertelenmiş. Kumru–Korgan dokuz yılda 3 kilometre ilerlemiş. Fatsa Çevre Yolu yok; Samsun–Sarp demiryolu yılan hikâyesi…”

Çatalpınar Belediyesiyle ilgili yolsuzluk iddiası da gündemindeydi:

“Bu sırada Çatalpınar’da akla hayale gelmez bir yolsuzluk… 10 bin m² parke taşı parası ödeniyor; 3 bin m²geliyor. Gece başka illerden 7 bin m² taşı tırlarla çekmeye kalkarken kameraya yakalanıyorlar… Bu adaletsizliğe isyan ediyor işte bu meydan.”

“Ordu–Giresun Havalimanı’nda sefer yetersiz, bilet pahalı. İlçelerde ambulans ihtiyacı, MR yokluğu, doktor eksikliği var. 331 okuldan öğretmeni olmayanlar var ama ÇEDES’le manevi danışman tüm okullara yollanmış… Din görevlisinin görevi ayrı, öğretmenin görevi ayrı. İbadet ve inanç özgürlüğünün teminatıyız ama MEB’de dernek–vakıf protokolleriyle bu iş olmaz.”

“Ordu’nun ormanlarının %65’i, tarımın %76’sı ruhsata açılmış”

Karadeniz’in doğa tahribatına dikkat çekti:

“Ordu’nun yüzde 74’ü maden ruhsatına açılmış. Ormanların yüzde 65’i, tarım alanlarının yüzde 76’sımaden ruhsatı… ‘Önce insan, önce doğa, önce Ordu’ diyoruz; tarım ve ormanlara sahip çıkacağız.”

Fındıkta küresel tekel iddiası ve fiyat manipülasyonuna tepki gösterdi:

“Bu güya adı ‘dünya devi’ firma, ‘Bu sene Türkiye’den fındık almayacağız’ diye haber sızdırıp piyasayı manipüle etti. Rekabet Kurumu’nu göreve çağırdık… Fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun, Karadeniz.”

“FİSKOBİRLİK’i ayağa kaldıracağız. TMO ile üreticiyi kollayan düzen kuracağız. Ham ürünü değil, ara mamul–son mamul satacağız. Fındık üreticisini ve Ordu’yu ayağa kaldıracağız.”

“Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu; bugün 1,5 çeyrek… Altın 11 bin TL, en düşük emekli 16 bin TL. Bu sefalete mahkûm değilsiniz.”

“Asgari ücret geldiğinde 7 çeyrek altın alıyordu; şimdi 2 çeyrek zar zor… Alın terini sömürerek bir ülke ayakta kalamaz.”

Yıl içi zam tartışmasına tepki:

“Yüzde 25 zam planı… Bu katlanılmaz. Direneceğiz, eylemleri büyüteceğiz. Hakkımızı alacağız ya da bunları göndereceğiz; hakkımızı verecek iktidarı başımıza getireceğiz.”

“İşsizlikte Avrupa birincisi, gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi, yüksek faizde Avrupa birincisi ve dünya ikincisi, enflasyonda Avrupa birincisi ve dünya beşincisi… Beşibiryerde.”

Dış politika–ekonomi kesişiminde nadir toprak elementleri polemiği:

“Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk beşteyiz. Bu altın yumurtlayan tavuk… Oval Ofis’te pazarlığını yaptılar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Nadir elementler vatandır, vatan satılamaz. Kanun teklifi verdik: Devlet çıkarır–işler; ham halde ucuza satılamaz. Samimiysen, gel oya.”

Anayasa ve yargı: “Hepimiz aynı anayasa çatısının altındayız”

AYM kararlarına uyulmamasını eleştirip iktidara çağrı yaptı:

“Anayasa ortak çatımızdır. AYM kararına uymayan mahkemenin kararı düzeltilmezse sonu büyük felaket… Herkesi hukuka, anayasaya uymaya davet ediyorum.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı üzerinden ileri sürdüğü iddiaları tekrarlayan Özel, ağır ifadeler kullandı:

“Bütün savcılara yasak olan bir şey, bir savcıya serbest olamaz. Burası senin deyiminle ‘hukuk devleti’.Bu kişi, bir savcı mı; yoksa imparatorun talimatıyla suç işleyen ama suçtan muaf bir gladyatör mü?”

“Ekrem Başkan masumdur, arkadaşlarımız masumdur. İftira, iftira, iftira atıyorsunuz. ‘Bir aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar’ diyenlere Ordu’nun meydanından cevap veriyoruz.”

“Sonuna kadar mücadele”

Özel sözlerini şu çağrıyla bitirdi:

“Sokakları, meydanları boş bırakmayacağız. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte iktidar yürüyüşüne var mısınız? Gazi Mustafa Kemal’in askerleri, yürüyelim arkadaşlar.”